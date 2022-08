Lançamento de livro

Por muitos anos o conhecimento científico produzido nas uni­versidades brasileiras se restringia apenas ao meio intelectual. A so­ciedade, por sua vez, ficava à mercê do “obscurantismo político”, lhes faltando luz para os orientar em suas tomadas de decisão. Esse com­portamento acabou por permitir a ascensão de políticos descompro­metidos com a sociedade e com a democracia, tendo seus objetivos e metas pautados nos interesses de parcela da população.

Outra consequência desse comportamento foi o surgimento e a disseminação da máxima “política não se discute”. Ora, se somos chamados a votar periodicamente, como não devemos discutir questões políticas? Política pode ser discutida com embasamen­to teórico e empírico por qualquer cidadão interessado. Para isso, é necessário que o conhecimento esteja ao alcance de todos.

Nesse sentido, o livro “Ciência Política: uma proposta educativa”, organizado pelos doutorandos em Ciência Política Pedro Nascimento (UFPE) e Ana Tereza Duarte de Lima Barros (UFPE), e lançado pela Editora da Universidade Estadual da Paraíba (EDUEPB), no seu primeiro volume, oferece uma excelente contribui­ção para estabelecer a ponte entre o conhecimento especializado e o debate político cidadão, tendo como principal objetivo contribuir com a disseminação da educação política no Brasil.

Capa: “Ciência Política: uma proposta educativa”

Os capítulos que compõem esse volume têm como objetivo comum apresentar e mobilizar argumentos desenvolvidos, no âmbito da ciência política, sobre questões fundamentais do funcionamento da democracia, em linguagem e formato apropriados para a comunicação para o pú­blico mais amplo, interessado num debate político fundamentado e de qualidade. Nesse sentido, o volume cumpre o duplo propósito de siste­matizar o conhecimento especializado, ao mesmo tempo em que reduz as barreiras na comunicação entre especialistas e cidadãos, fomentando a educação política da população.

Aliando profundidade do conhecimento e clareza e simplicidade na exposição, o presente volume representa uma contri­buição ímpar para o debate, leitura obrigatória tanto para o especialista quanto para o cidadão interessado em política. Em tempos de fake news, desinformação e atentados à democracia, faz-se necessário o incentivo à educação política.

A versão digital da obra está disponível no site da EDUEPB e pode ser acessado por meio do link: https://bit.ly/3arCw4O.