Cem dias de decisão

José Antonio Gomes de Pinho, Professor Titular Aposentado – Escola de Administração – UFBA. Pesquisador FGV-EAESP

Estamos praticamente há cem dias de uma data decisiva (02/04/22) no calendário eleitoral de 2022, quando os que ocupam cargos no Executivo têm que se desincompatibilizar para concorrer ao Legislativo. Essa pode ser a data limite em que Bolsonaro pode renunciar à Presidência para concorrer ao Senado. A possibilidade desta decisão pode ser tomada por muitos como fantasiosa, mas deve estar presente nos cenários construídos por Bolsonaro, seus filhos e seus “estrategistas”.

Efetivamente, estamos um pouco longe das eleições, mas em 02 de abril faltarão apenas seis meses. No quadro atual, as pesquisas, com diferenças mínimas entre elas, indicam recorrentemente a liderança de Lula nas intenções de votos (48%), não distante até de uma possível vitória no 1.o turno, enquanto Bolsonaro com 22% iria para o segundo turno. Mas a posição deste não é nada confortável.

Assim, cabe examinar, também, as demais candidaturas para sabermos se a possibilidade de concorrer ao Senado faz sentido para o atual presidente. Começando a análise pela candidatura já posta há bom tempo, a do governador de São Paulo, João Doria. Não há como negar méritos em algumas ações suas, o caso das vacinas é significativo, em que sua postura firme e resoluta salvou o País das garras do delirante e negacionista Jair Bolsonaro. O estrago em número de mortes teria sido muito maior, caso não fosse o seu ímpeto e coragem em enfrentar o mentor do atraso.

No entanto, por mais que tenha sido fortemente exposto ao conhecimento público, essas qualidades do governador paulista não têm sido reconhecidas nas pesquisas eleitorais, já que continua patinando nos 5% de preferências de voto. No nosso entender, Doria não tem physique du role para este alto cargo. Enquanto foi novidade, conseguiu chamar atenção e se eleger prefeito e governador de São Paulo. As condições de 2018, porém, não estarão presentes em 22. Seu capital político atual é de meio PSDB e a confiança que gera em possíveis apoios futuros é rala.

Quem, no cenário atual, parece prometer mais é o ex-ministro e ex-juiz, Sérgio Moro. Porém, este se mostra uma incógnita por enquanto. Sem histórico de político que já se submeteu ao crivo popular, será necessário esperar um pouco para ver se “emplaca” como candidato, se convence parcelas mais significativas do eleitorado para robustecer sua postulação. Não gera muita hesitação também lhe atribuir o diagnóstico de falta de physique du role, ou um chopp com muita espuma. Os 9% que ostenta nas últimas pesquisas e com todo grau de exposição pública que tem desfrutado parecem indicar que seu teto não é nada alto, tendo ainda uma elevada taxa de rejeição.

Outra candidatura já posta há um bom tempo é a de Ciro Gomes, que tem de acordo com as pesquisas eleitorais, sofrido um emagrecimento no seu estoque de votos, orbitando em torno de 7%. Não há como não comentar o recente ataque sofrido por ele (e seu irmão, Senador Cid Gomes) por supostos desvios realizados na construção do Estádio em Fortaleza para a Copa do Mundo de 2014.

É mais do que sabido que a Justiça no Brasil é lenta, mas essa atuação da PF, difícil de entender, soa totalmente extemporânea, passados sete anos daquele evento. Também, fica sem resposta o fato dessa investigação ocorra em cima de um candidato que pelo seu desempenho até aqui não representa riscos para o candidato Bolsonaro. Certo que pode ser aquele competidor que dá um sprint na reta de chegada e que por ter um programa de governo consistente e progressista e com capacidade de debate venha a causar ameaças a Bolsonaro.

Ainda cabe comentar sobre outras candidaturas ou pseudocandidaturas. Muitos dos candidatos postos estão apenas na vitrine, esperando serem chamados para vice para compor uma chapa ou mostrar seu nome, buscando visibilidade para outros cargos nesta ou em eleições futuras. Uma possível novidade constitui a postulação de Simone Tebet. Por sua atuação firme e crítica do establishment bolsonarista na CPI da Covid 19 revelou-se possuidora de um capital político que pode surpreender no pleito de outubro de 22.

Convém observar que são dois os períodos de eleição: o primeiro que vai da oficialização das candidaturas até o início da campanha na TV e dos debates, que inaugura o sentido período. Existe ainda outro período que transcende e perpassa esses mencionados, o da campanha nas redes sociais, experiência que ainda demanda conhecimento mais profundo para exarar uma posição sobre seu efetivo alcance. Que tem impacto nem se discute, não se sabendo ainda a parcela dos votos que gera essa fonte.

No tempo da campanha oficial e dos debates entre candidatos é quando os programas de governo, as propostas são expostas e quando se conhece a envergadura dos postulantes. Lembrando, en passant, que a facada salvou Jair Messias Bolsonaro da participação nos debates em 2018, fator crucial para sua eleição. Assim, vemos esta fase como a eleição verdadeira, pois o tempo poderá ter erodido algumas candidaturas e nos debates eles/elas têm que mostrar o que podem oferecer ao eleitorado e à sociedade.

Voltando a questão central deste artigo, a possibilidade de Bolsonaro desistir de concorrer à Presidência para postular o Senado, visualizamos que ele conta com duas armas (políticas) para tentar a reeleição: o Auxílio Brasil e a aliança selada com o centrão, a sua verdadeira alma. Vamos apreciar brevemente cada uma delas.

O Auxílio, apesar de toda pirotecnia institucional feita para sua viabilização, chegará a um número menor de famílias do que o total de famílias na miséria, produto de seu governo. A crise econômica profunda, outra cria do atual governo, com a inflação disparando, corroerá o vale de 400 Reais dado aos segmentos mais pobres principalmente no Nordeste, de onde os governantes esperam jorrar os votos para passagem para o 2.o turno.

Com quatro meses de execução, as pesquisas devem refletir o sucesso ou não dessa política, diga-se eleitoreira. O centrão também olhará para elas no sentido de definir seu posicionamento com a postura de cão farejador que sabe localizar corpos, ainda mais putrefatos. No nosso entender o Auxílio Brasil não dará conta de reduzir significativamente a fila dos ossos e pés de galinha. O centrão saberá tomar a decisão de abandonar o candidato, sem pudor ou pruridos, no momento adequado.

Bolsonaro terá então de tomar a decisão se vai “pagar para ver”, se vai correr o risco de ficar sem imunidade parlamentar, com todos os percalços que isso acarreta. Esta posição aqui defendida se reforça mais ainda se tiver um 3.o candidato corroendo seus índices o que pode levar a deixá-lo fora do 2.o turno, tragédia total para as hostes bolsonaristas.

Não é de se descartar nesta análise exploratória a possibilidade do ex-capitão ter outra recaída autoritária e tentar um golpe alegando fraudes eleitorais, promovendo uma invasão do “Capitólio”. Os 20% no STF não muda radicalmente o quadro existente, nem, ao que parece, o corpo militar já fracionado, com adesões à candidatura Moro, moverá armas em apoio a um delírio golpista. Talvez o caminho seja outro. A insistência nos reajustes dos vencimentos das forças policiais e as tentativas de exercer maior ingerência sobre estas, o golpe passaria pela mobilização destas. Em termos de conspiração contra a democracia, do ex-capitão (“um mau militar”, disse o General Geisel) pode se esperar tudo.

Quanto ao candidato Lula da Silva, sua situação atual (48% nas intenções de voto) parece segura e inabalável, mas nem ele próprio está devidamente blindado e com uma posição garantida, pois há de se avaliar até onde ainda prevalece o antipetismo. Como os resultados destes três anos de governo bolsonarista são absolutamente negativos e destrutivos em todos os campos, ocorre naturalmente um recall positivo do governo Lula.

Por certo, ainda é cedo para exarar uma posição mais firme sobre possíveis resultados da eleição, não sendo este o objetivo deste artigo. Pode ser a eleição do anti: antilulismo, antibolsonarismo e, ao que parece se somar agora um antimorismo. Existem muitos telhados de vidro.

A tarefa de Moro parece ser a mais difícil, não só por suas vulnerabilidades, mas, também, pelo limite da capacidade de desbastar o estoque de votos do atual presidente. Ao que tudo indica, ficando-lhe fiéis os apoiadores radicais, de inspiração fascista, evangélicos (agora adubados com a chegada de um pastor ao STF) e setores militares e policiais, isto ainda confere um capital de votos apreciável. Parece que não tem muito como sua candidatura desidratar de modo forte. Seu eleitorado fiel absorve todas as aberrações que diz e faz. Mas, um 3.o candidato pode subir e lhe tirar o segundo posto e o alvará para o 2.o turno.

A rota de fuga para o Senado também pode ser acionada pelo ex-juiz, o que pode configurar um quadro interessante de ver quem sai primeiro. Serão cem dias em que Bolsonaro e outros avaliarão suas chances tomando cada um a decisão de seguir ou abandonar sua postulação original, o que não admitirá futuras revisões. A hipótese mais plausível para Bolsonaro acionar a candidatura ao Senado parece ser aquela em que no deadline Lula mostrar-se capaz de vencer no 1.o turno. Serão cem dias nervosos, certamente. Talve,z seja o momento de se dizer que a eleição de fato irá começar.