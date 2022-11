Bolsonaro ficou sem discurso

José Antonio G. de Pinho, Professor Titular Aposentado pela Escola de Administração da UFBA; Pesquisador FGV- EAESP

Em 2018, quando se candidatou à Presidência, Jair Bolsonaro tinha como discurso central ser o candidato anti-sistema, seria uma força avassaladora que iria romper com tudo que o Brasil carregava de ruim, alguém que vinha com uma missão salvacionista para colocar o país nos eixos. Nem tudo precisava ser dito, pois muitas coisas importantes já haviam sido reveladas antes, esculpindo o perfil conservador, autoritário e retrógrado do candidato.

Saudosista do período militar, ensejava que se fizesse justiça com as próprias mãos ao incentivar o armamento da própria população (certamente a experiência das milícias o incentivava para este caminho). A recusa da compra das vacinas para enfrentamento da COVID-19 revelou quanto era abstruso e negacionista, anticientífico. O tratamento da questão ambiental e a preservação da Amazônia indicava como o nacionalismo dele entrava em choque com o pensamento militar mais clássico. A lista é tão longa, cheia de delírios e Bíblias de ouro, que não caberia neste artigo.

Seu mandato, que ora se esgota, deixa um rastro de destruição na Nação, olhe-se por qualquer perspectiva que se tome. Sua derrota, mais do que confirmada, não foi até agora oficialmente reconhecida pelo atual mandatário. Desde sua posse, ficou-se esperando por um golpe, meio que prometido ou insinuado, sendo que, em alguns momentos, parecia que iria se consumar (como no Sete de Setembro do ano passado). De tanto se falar em golpe e de serem tomadas medidas preventivas de dissuasão por parte das instituições do Estado, com as entidades da sociedade civil e a mídia resistindo aos arroubos antidemocráticos, o golpe acabou não acontecendo.

Neste 15 de novembro, parece ter sido a última tentativa, quando grupos, já não tão expressivos assim, se reuniram em frente a quartéis do Exército em algumas cidades do País discordando do resultado das eleições, batendo na tecla gasta da fraude e clamando por intervenção militar. No dia da República, os traidores da República atacam-na. Neste fim melancólico de mandato, só restou um aliado de peso, agora que o Diretor da PRF já está sendo enquadrado. Augusto é o terreno jurídico para livrar “seu amo” de qualquer processo que possa lhe causar problemas sérios e ao seu filho Vereador, com resultados ainda incertos. Pelo currículo construído ao longo de seu mandato, seria uma vergonha para a democracia brasileira que a accountability não seja cobrada ao governante, dada sua recorrente ameaça de quebra dos valores democráticos.

O Centrão, pragmático como lhe é peculiar, mal esperou o corpo do finado esfriar para reconhecer o resultado e se posicionar pelo novo governo. Sintomático que não só o seu aliado, Arthur Lira, que sentou sobre uma grossa pilha de pedidos de impeachment, obstando o progresso de qualquer um, mantendo seu parceiro no poder. Também o seu líder na Câmara, Ricardo Barros, acompanhou o Presidente da Câmara e deram a cara para a opinião pública, sem constrangimentos, reconhecendo a vitória do opositor, Lula da Silva. Candidato derrotado, página virada, vamos olhar para o futuro e em oportunidades vindouras, pensam os “centrãozistas”.

Bolsonaro, por sua vez, fez um pronunciamento à jato apenas no dia seguinte, agradecendo os votos recebidos, mas sem reconhecer a vitória do opositor. E recolheu-se num profundo isolamento, inclusive delegando tarefas do cargo ao Vice- presidente Hamilton Mourão, um desafeto granjeado em sua trajetória de construção de inimizades. Calou-se, e assim tem permanecido calado, ficou sem discurso.

Com tudo isso fervendo no cadinho político, emergem algumas perguntas que se mostram decisivas para projetar o futuro próximo. A primeira já tem sido formulada há algum tempo e volta com intensidade agora: quantos e quem são os bolsonaristas raiz? Essa questão se liga à capacidade e possibilidade de resistência desses elementos e de apoio ao agora derrotado Jair Bolsonaro? As estimativas do tamanho desse grupo giravam, ao início de seu mandato, em torno de uns 15% do seu eleitorado. Parece razoável aceitar que possa ter atingido algo em torno de 20-25% durante seu mandato. Não dá para ignorar também a parcela do eleitorado nacional de fundo antipetista, partindo da premissa que todo bolsonarista raiz é antipetista, mas nem todo antipetista é bolsonarista.

A segunda pergunta a ser feita é um desdobramento da primeira. Qual o futuro de Bolsonaro? Ele próprio já tomou algumas medidas para sua blindagem, conseguindo uma “pensão alimentícia” junto ao seu partido, PL, que lhe garantiram casa, comida e dinheiro para pagar advogados no caso dos processos avançarem nos caminhos da Justiça. Para isso, não existem respostas ainda. No bosquejo de seu futuro próximo, cabe pensar se o ex-capitão pode ser considerado uma carta fora do baralho? Do ponto de vista eleitoral, quem tem quase 60 milhões de votos, ainda que em condições atípicas, através do “orçamento secreto”, com um forte e explícito derramamento de dinheiro, não pode ser descartado.

Porém, a questão revela-se mais complexa do que olhar pelo retrovisor. Se aliados consistentes como os citados acima já abandonaram o barco, ou seja, as defecções começaram dentro da própria casa, imagine-se o eleitorado. Este acaba sendo o mais difícil de decifrar. Lembrando que o dito “mito” se referia ao “meu exército”, “meu povo” e se colocava em uma posição quase de imolação em benefício da Pátria, que bastava o povo chamár que ele atenderia ao seu chamado. Como fica esse povo vendo o ex-capitão recluso, fechado no Palácio, sem emitir palavra alguma, não só de reconhecimento da derrota, como qualquer outra referente ao papel que um Presidente tem que representar? Bolsonaro recluso, não aceitando a derrota, é o retrato de alguém que ficou sem discurso, não tem o que dizer, não sabe o que dizer, nem, ao que parece, aos motociáticos.

Duas hipóteses podem ser consideradas aqui. A primeira entende o silêncio de Messias Bolsonaro como uma estratégia política: a tropa de choque está nas ruas “performando”, agitando, negando a derrota, esperando a hora dessas fileiras engrossarem e/ou aguardando o apoio das FFAA. Esta hipótese parece de difícil consecução, a adesão do Alto Comando do Exército já falhou com as pretensões golpista do ex-capitão, um velho golpista. Nesse raciocínio, exclui-se uma ação tipo “Capitólio” na posse do Presidente eleito.

Uma segunda hipótese está assentada em considerar o incumbente de ser uma personalidade fraca, sem comando, sem liderança, o que se revelou em toda sua carreira, quer na caserna, no Legislativo ou no Executivo, o que se mostra factível, dado o seu recolhimento. Não está preparado para a derrota nem para a democracia.

Isso remete-nos à última questão. Como reagirá o seu eleitorado vendo o “mito imbrochável” se esconder? Vai manter isso até o 1o de janeiro, quando sairá do Palácio (pela porta dos fundos)? Como será a leitura deste segmento hard de apoio e do seu eleitorado não raiz ou não tanto antipetista? Vale registrar que já não se vê faixas pedindo intervenção militar com Bolsonaro. A solidão parece vir mais intensa ainda.

Para encerrar, entendo que cabe aqui uma breve digressão sobre dois outros presidentes, que guardam semelhanças com o agora derrotado Jair Bolsonaro, caso de Jânio Quadros e Fernando Collor, este, aliás, apoiador do ex-capitão. Ainda que muitos fatores os afastem, muitos outros os unem: uma certa “loucura”, delírio, autoritarismo, megalomania, criação de um estado paralelo. O ponto aqui considerado é que os dois antecessores tentaram ou pensaram em voltar ao cargo máximo sem lograr êxito. Estaria o mesmo destino reservado ao atual presidente? Ao final do debate na Globo, inclusive cometendo um ato falho, aventou a possibilidade de concorrer à Câmara Federal.

Tomando por princípio de que Bolsonaro já chegou longe demais na historiografia brasileira, a deputança federal lhe cai bem: a responsabilidade é muito menor, pode circular por programa de televisão e dizer o que bem entende, tendo ainda o bônus de um apartamento funcional sempre disponível para a realização de eventos quando “pintar um clima”. Certamente votos não lhe faltarão.