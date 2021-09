Batalhas inglórias: o governo Bolsonaro versus a Federação

Rosanna Zraick, Mestre em Administração Pública e Governo pela FGV – EAESP

Cláudio Couto, Cientista Político, Professor do Departamento de Gestão Pública (GEP) da FGV – EAESP

Inúmeros são os embates que vêm ocorrendo entre o governo Bolsonaro e a institucionalidade vigente. O discurso da antipolítica, com o qual se elegeu, evoluiu para o questionamento e para as tentativas, por sorte pouco vitoriosas, de esvaziamento ou de subversão do arcabouço institucional. Embora no período pós-1988 sucessivos governos tenham buscado modificar dispositivos constitucionais relacionados às políticas públicas e às esferas de interferência do Estado na economia, o atual governo é o primeiro a questionar as bases sobre as quais repousam o regime democrático. Tal qual nos regimes instaurados em 1937 e 1964, Bolsonaro enxerga no sistema federativo e na separação entre os poderes importantes obstáculos àquilo que entende ser (ou pretende que seja) o exercício do poder presidencial, conforme facilmente se verifica ao considerar os principais conflitos gerados pelo chefe do Executivo ao longo do seu mandato.

Sem prejuízo da importância que tem o princípio da separação de poderes – ela está presente em todos os regimes democráticos assumindo diferentes formas nos sistemas presidencialista e parlamentarista – é o federalismo e a relação deste com a separação de poderes o tema que interessa aqui abordar, conquanto a pandemia do coronavírus os trouxe para o centro das atenções e dos debates públicos ao longo dos últimos dezessete meses.

O federalismo nasceu no Brasil ao mesmo tempo em que a República e, no plano das ideias, foi concebido enquanto uma variante brasileira do modelo federativo adotado pela Constituição dos Estados Unidos da América e em oposição ao Estado unitário dos tempos do Império. Tal como em tempos recentes, em que a importação de modelos norte-americanos se traduziu em cópia “pirata”, como bem o demonstra a importação do discurso e atitudes trumpistas, também a Federação idealizada por Rui Barbosa teve como desfecho a chamada “política dos governadores”, que dominou a República Velha e pela qual as elites regionais no poder controlavam as eleições tanto para o Legislativo quanto para o Executivo federal. Em resumo, o federalismo da Constituição de 1891, longe de se assemelhar ao dos Estados Unidos, resultou na dependência mútua entre o poder central e as oligarquias estaduais, sobretudo aquelas com maior influência, como as de Minas Gerais e São Paulo.

A chamada Revolução de 1930 se autoproclamou uma ruptura com o predomínio dos poderes estaduais sobre a política nacional via centralização e fortalecimento do governo federal. Em resposta à afronta constitucionalista do levante paulista de 1932, o varguismo produziu a Constituição de 1934, na qual à consolidação do poder central também corresponderam o reconhecimento de competências estaduais e ganhos de autonomia para a esfera de poder municipal.

Em 1937, contudo, a instauração do Estado Novo e a promulgação de uma nova Constituição mudaram os rumos do federalismo. De uma versão em que se buscava maior equilíbrio entre os entes, adotou-se um federalismo de direito, mas não de fato, na medida em que o governo Vargas atuou com base em um modelo de Estado Unitário. A queima das bandeiras estaduais em cerimônia pública comandada por Getulio Vargas foi o símbolo máximo deste movimento, cuja expressão real foi tornar indiretas as eleições para o Legislativo federal, a escolha dos Executivos estaduais (que passam a ser interventorias) e a substituição do Senado Federal por um Conselho, sobre cuja formação o Executivo federal exerceu total controle. Ainda assim, Vargas não pôde prescindir dos apoios regionais, tendo, na prática, composto com essas elites para garantir a manutenção do seu poder em moldes autoritários.

Tanto a Revolução de 30 quanto Estado Novo significaram a consolidação do poder central, extremamente enfraquecido durante a República Velha. Tal característica permaneceu desde então, inclusive com a criação de partidos políticos nacionais, tornados obrigatórios no ordenamento constitucional. Com a Segunda República, pós-Estado Novo, a Constituição de 1946 resgatou o federalismo e retomou o processo de garantia de maior autonomia aos municípios em relação aos estados, e destes em relação à União, em um movimento de descentralização administrativa que se contrapunha aos excessivos poderes do governo federal.

Com o golpe de 1964 e a consolidação de um novo regime autoritário no país, a Constituição de 1967 e as importantes emendas constitucionais de 1969 reverteram a autonomia dos entes subnacionais – estados e municípios – novamente em favor da centralização de poder em nível federal. Paulatinamente, as eleições para os executivos nacional, estaduais e municipais foram se tornando indiretas, no caso das duas primeiras, bem como dos municípios capitais de estado, áreas de segurança nacional e estâncias hidrominerais. Assim como no Estado Novo, o regime militar, autoritário que era, viu no poder dos demais entes federados um empecilho à sua consolidação e, junto com a interferência sobre os demais poderes – Legislativo e Judiciário federais ­– empreendeu um processo de esvaziamento das instituições federativas e democráticas como forma de derrotar seus oponentes – mesmo aqueles que haviam abertamente apoiado o golpe, como os governadores da antiga Guanabara e de Minas Gerais.

Ainda assim, tal como na Constituição de 1937, os textos constitucionais oriundos do regime militar mantiveram o modelo federativo, bem como a separação dos poderes como instituições de direito, ainda que, de fato, tenham atuado no sentido de limitá-las. De algum modo, ambos os regimes – do Estado Novo e militar – compreenderam que, ainda que esvaziadas, a manutenção daquelas instituições tipicamente presentes nas democracias e nos regimes de poder partilhado constituíam elementos que atuavam para legitimar suas intervenções.

Os movimentos de redemocratização que ganharam corpo na segunda metade da década de 1970 atuaram, de um lado, na luta pela liberdade de expressão e pela anistia, que significava a reincorporação à vida social e política tanto da elite acadêmica e cultural, quanto da elite política alijada pelo endurecimento do regime em fins da década de 1970. De outro lado, uniram-se em favor de políticas públicas de cunho social, bem como do resgate daqueles elementos afeitos ao federalismo e à separação de poderes que haviam sido solapados ou esvaziados pelo regime.

A Nova República, inaugurada em 1985, foi responsável pela consolidação do movimento de redemocratização, sobretudo, a partir da promulgação da Constituição de 1988. Os reclames por mais democracia confundiram-se com os clamores pelo resgate das eleições diretas em todos os níveis, a relegitimação do Legislativo federal, os plenos direitos da cidadania e do exercício da liberdade, a justiça social, e o fortalecimento da Federação, via descentralização de poderes e de competências.

A Carta de 88 inovou, sobretudo, ao criar uma Federação tripartite, na qual os municípios são elevados a entes federados, e blindou a estrutura federativa contra eventuais mudanças futuras, ao defini-la como cláusula pétrea (não sujeita ao emendamento).

O governo Bolsonaro tem expressado seu intento autoritário de diversas formas, muitas das quais se apresentam como tentativas de hegemonia do poder Executivo sobre os demais poderes em nível federal, que costumeiramente são deslegitimados pelo discurso bolsonarista como depositários de todos os males da nação. Além disso, na crise gerada pela pandemia do coronavírus, assistimos, primeiro, a uma tentativa de sobreposição das decisões da União sobre estados e municípios, não tendo sido vitoriosa graças ao Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição e responsável por ter reconhecido a competência conjunta de todos os entes nas questões ligadas à saúde.

Na sequência, deparamo-nos com um discurso falacioso, promovido pelo governo federal, responsabilizando os entes subnacionais pelas mortes ocorridas durante a pandemia e o Supremo Tribunal Federal por ter se manifestado em favor do modelo federativo adotado na Constituição, resguardando as competências de estados e municípios – como se isto houvesse sido uma decisão que impedisse ou mesmo desobrigasse o governo federal de agir frente à pandemia. Não fosse a atuação dos governos subnacionais, que compensou em boa medida o descalabro sanitário promovido pelo Executivo federal, os números trágicos que a pandemia produziu entre nós poderiam ter sido ainda piores.

A luta feroz e constante do governo Bolsonaro contra a democracia e, consequentemente, contra a estrutura federativa, teve até agora o mesmo destino histórico de invectivas autoritárias em momentos de reabertura: foi uma batalha inglória, consumada na derrota do governo central. E permanecerá sendo inglória enquanto vigorar a Constituição Cidadã; afinal, ela, bem como o ambiente democrático que sob ela vicejou, são frutos das experiências pregressas de vitória sobre o autoritarismo, trazendo consigo os elementos de uma democracia que se ansiava fosse longeva, enraizada e protegida contra os ataques dos candidatos a ditador de plantão.