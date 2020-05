As paixões e a Paixão de Bolsonaro: encenação política da cordialidade

Daniel Pereira Andrade é professor de sociologia da FGV-EAESP

Há no bolsonarismo uma concepção pessimista do ser humano que Bolsonaro, com suas atitudes e falas, performa cotidianamente, dando provas dela. A autenticidade de Bolsonaro opera, nesse sentido, como uma mistura de pureza e revelação da verdade a respeito do que seria a nossa natureza comum. Paradoxalmente, seria seu egoísmo e violência sem filtros que assegurariam a sua “honestidade”, conferindo-lhe pelo avesso uma posição “ética”. Se os bolsonaristas reivindicam para si e para seu líder alguma superioridade moral, certamente não é pelo fato de demonstrarem maior solidariedade ou por buscarem o bem comum, mas por serem “livres” e “honestos” na manifestação de suas paixões. Somente a família e o círculo íntimo são vistos como passíveis de amor em um mundo regido pelo darwinismo social. A fé cristã, embora recorrentemente afirmada, perde seus atributos éticos para se reduzir à confiança na ajuda divina para vencer na guerra pela sobrevivência.

É na exposição nua e crua das paixões egoístas, e não no desenvolvimento de sentimentos morais, que residiria a “virtude” bolsonarista. Dada essa concepção “ética” peculiar, Bolsonaro precisa encenar a sua própria espontaneidade rústica, tornando-se um “fingidor” antipoético da “dor que deveras sente”. A cada novo gesto “livre”, ele afirma a sua “verdade” contra as “mentiras e falsas promessas” dos políticos e contra a “hipócrita solidariedade” imputada à esquerda. Qualquer posição moralmente superior é “desmascarada” nas redes sociais por meio de teorias da conspiração, reduzindo-a ao mesmo nível do desejo que move internamente os bolsonaristas. Pouco importa se tais teorias são fakenews, pois são as “invidências”, e não as “evidências”, que asseguram a convicção dessa visão de mundo, tornando seus adeptos impermeáveis a qualquer argumentação em termos de valores.

As implicações dessa visão antropológica performada por Bolsonaro podem ser verificadas no terreno da política, da ética e da verdade.

Na política, é preciso notar que essa concepção pessimista do ser humano possui afinidades com a do liberalismo clássico e com a do neoliberalismo. O liberalismo político clássico se colocava a questão fundamental de como construir instituições que pudessem mediar a relação entre sujeitos que seriam guiados antes de tudo por suas paixões egoístas, especialmente pelo seu desejo de glória e de riqueza e conforto material. Basicamente, a solução passava por jogar as paixões umas contra as outras de modo a moderá-las, por estimular paixões mais civilizadas em detrimento de outras mais destrutivas e ainda por canalizar a satisfação delas para uma esfera em que pudessem ser mediadas pelo cálculo racional e pela ação pacífica dentro da lei. A ideia de soberania de Hobbes, a divisão de poderes de Montesquieu, a legislação utilitarista de Bentham e a engenharia constitucional e oscheck and balances dos “federalistas” americanos são exemplos de desenhos institucionais liberais que buscavam evitar a luta de todos contra todos e esconjurar a ameaça de guerra civil.

Da mesma maneira que os liberais, o bolsonarismo também adota o “realismo” a respeito da natureza humana. Mas, em termos de solução política, sua posição é diametralmente oposta. Ao invés de uma construção institucional que busque o princípio da “paixão compensatória” (Hirschman, 2002), o que Bolsonaro propõe na sua prática performática é o desmonte das instituições liberais e democráticas e a livre afirmação da força. E aqui Bolsonaro se aproxima parcialmente do desmonte do Estado defendido pelos neoliberais, comprazendo-se, como estes, em denunciar o desejo dos mais fracos de se defenderem “indevidamente” da concorrência de mercado, “fraudando” as regras da competição em nome da justiça social. Para Bolsonaro, assim como para os neoliberais, por trás do discurso de solidariedade, inclusão e igualdade estaria o secreto desejo da esquerda de dominação totalitária por meio da expansão do Estado. Na versão neoliberal, seria o cálculo econômico egoísta que estaria por trás de toda e qualquer conduta humana, inclusive por trás de escolhas que não pertencem à esfera mercantil, como na seleção do(a) parceiro(a) amoroso(a), do cuidado dos filhos e até mesmo da eleição dos valores morais. Por isso, qualquer visão de justiça seria necessariamente uma defesa egoísta injusta e o único mediador legítimo entre os múltiplos interesses seria o mercado. Ao Estado, caberia apenas zelar pelas regras da livre concorrência e difundir as situações de mercado por toda parte.

Já o bolsonarismo afirma um novo papel para o Estado: o de reforço violento do poder dos mais fortes e de consolidação das formas de dominação. Bolsonaro exibe sem maiores pudores desejos racistas, machistas e homofóbicos. Também defende abertamente a liberdade dos empresários de exploração selvagem do trabalho. O Estado, em suma, deve ser o reflexo das paixões de seu mandatário, e por isso Bolsonaro não vê distinção entre sua pessoa e as instituições, entre sua família e o governo, entre o público e o privado. Não se aproxima sequer do soberano absolutista hobbesiano, pois este precisa ao menos defender a vida dos súditos e evitar a guerra de todos contra todos. Já a necropolítica bolsonarista reivindica antes o direito de exercer livremente a violência contra os súditos, sobretudo os mais vulneráveis, seja pela violência policial ou militar (excludente de ilicitude), pelo elogio da tortura ou pela exposição à morte na pandemia. Como resultado das paixões destrutivas, o bolsonarismo tampouco evita o conflito e a guerra civil, propondo antes a eliminação física dos adversários. Se há algum horizonte de paz, é o da paz dos cemitérios.

A questão ética do bolsonarismo, se é que assim pode ser chamada, se dá em torno da denúncia da falsa moralidade e da afirmação do par de valores da “liberdade-honestidade”. Novamente, a denúncia do egoísmo humano por trás de ações supostamente desinteressadas não é algo original, tendo início com os moralistas franceses do século XVII (La Rochefoucauld, Pascal, Esprit e outros). Mas, ao contrário destes, não se trata de mostrar os vícios disfarçados de virtudes com o intuito de se contrapor ao complacente autoengano e exortar ao autoexame profundo, de modo a buscar uma fé mais sincera. Antes se trata de afirmar a inevitabilidade e defender a liberdade das paixões. Em certo sentido, se aproxima da concepção do liberalismo de viés utilitarista, que afirma que as paixões são os verdadeiros motores da ação humana e que a razão seria impotente para exercer domínio sobre elas, podendo apenas servir à melhor maneira de satisfazê-las. Mas a “liberdade” de Bolsonaro sequer recorre ao egoísmo esclarecido dos liberais, que calcularia racionalmente a melhor maneira de se satisfazer, chegando por vezes a conclusões parcialmente civilizatórias. Trata-se antes de dar livre vazão às paixões, sem a mediação racional do interesse nem cálculo das consequências, chegando mesmo a ser suicida (politicamente e literalmente, como no caso das manifestações contra a pandemia). Por isso, o bolsonarismo tampouco se confunde com a ética dos fortes nietzscheana, tanto porque esta afirma a vida quanto porque defende a aristocracia do espírito, e não o rebaixamento anti-intelectual do rebanho.

A livre expressão dos impulsos e desejos, mesmo dos mais violentos, é vista pelo bolsonarismo como uma segunda virtude: a da autenticidade honesta. A honestidade aqui é o inverso da do honnête homme do moralismo francês, um ser que buscava ser humilde, cortês e culto, de modo a desenvolver as qualidades da convivência agradável. Quando muito, a honestidade bolsonarista se aproximaria da do homem de negócios burguês, “cidadão de bem”, que pagaria seus impostos e não seria corrupto na forma de obter seus ganhos econômicos. Honestidade formal, que não excluiria a exploração selvagem nem o oportunismo na concorrência de mercado desde que realizados dentro dos marcos da lei. Em última instância, seria a autenticidade na manifestação das suas paixões, sem truques nem disfarces, que operaria como garantia da não utilização de trapaças no mundo dos negócios (associação absolutamente frágil, já que o egoísmo das paixões, se exercido sem limites, pode conduzir facilmente a práticas imorais e ilegais, como, aliás, o comprovam diversos casos de bolsonaristas que primeiro participaram de manifestações contra a corrupção e depois foram pegos em escândalos do mesmo tipo). Mas, para o bolsonarismo, Bolsonaro é honesto por ser autêntico e é autêntico por ser livre. Como o problema da falta de ética é reduzido ao da “falsidade” (mentira dos políticos/hipocrisia da esquerda), o único pecado mortal de Bolsonaro seria o de “deixar de ser ele mesmo” (para repetir o bordão dos participantes de um famoso reality show).

A performance de Bolsonaro coloca ainda a questão relativa à verdade para o seu movimento. Na medida em que Bolsonaro se expressa de maneira “livre” e “honesta” em contraposição à “falsidade”, suas falas e atitudes se confundiriam com uma espécie de revelação religiosa. Como afirmou o ministro Onyx Lorenzoni em seu twitter: “Presidente Bolsonaro carrega consigo a verdade. E ninguém vai mudar isso”. E justificou com um vídeo em que dizia que Bolsonaro havia trazido “os valores da liberdade, da verdade e da esperança”. Não por acaso, o mote político mais repetido por Bolsonaro é a passagem do Evangelho de João (8: 23): “E conhecereis a verdade e a verdade os libertará”. Embora evoque uma passagem bíblica, não se trata de recorrer às escrituras, mas de identificar Bolsonaro como “Messias”, já que seria ele que, “ao custo de seu próprio sangue”, revelaria aos brasileiros a sua essência (a cordialidade, ou seja, o fato de agirem de acordo com o que sentem no coração, seja amor ou principalmente ódio) e os colocaria no caminho da “verdade”. Nesse sentido, como já escrevi em outro artigo (Bolsonaro e o sentimento lúgubre da verdade), Bolsonaro pode desafiar as constatações científicas, as provas do direito, os documentos históricos e os fatos jornalísticos com base em suas invidências. “Eu não sinto que isso é verdade”, argumentou inúmeras vezes contra as evidências apresentadas. Pois bem, se a política e a ética do bolsonarismo baseiam-se na exposição nua e crua de suas paixões, nada mais justo que a “verdade” do bolsonarismo seja baseada na maneira como Bolsonaro sente. Sobretudo quando seus seguidores sentem da mesma forma e podem ter acesso pelo próprio íntimo à verdade comunicada pelo líder. A verdade aqui reside nas entranhas e depende de convicções, não de provas.

Por fim, o declínio político de Bolsonaro, justamente por ele expor claramente suas paixões, converte-se, para seus seguidores, no ocaso íntimo de cada um deles. Nesse sentido, a comparação com o “Messias” não passa apenas pelo nome, mas pela “Paixão”: ambos teriam sido crucificados pelos ímpios por revelarem a verdade e por redimirem, pela vivência das próprias paixões, as paixões de seus seguidores. Embora se trate de um Messias pelo avesso, na medida em que coloca de pernas para o ar o princípio do amor cristão dos Evangelhos, Bolsonaro conferiu valor justamente àqueles que sempre foram vistos como vis e desqualificados numa sociedade democrática, com valores de justiça social e com o debate público se dando em torno de evidências.

Eis a esperança que Bolsonaro oferece para os seus seguidores: a de que “os humilhados serão exaltados”, de que “os últimos serão os primeiros” no reino do inferno bolsonarista.