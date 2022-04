As Brumas Eleitorais

José Antonio G. de Pinho, Professor Titular Aposentado – Escola de Administração – UFBA, Pesquisador FGV-EAESP

Estamos há pouco menos de seis meses para as eleições de 02 de outubro. Acabou-se de cumprir mais uma etapa do calendário definido pelo TSE, o que permite a mudança de partido e desincompatibilização dos que ocupavam cargos e aspiram concorrer a outros. A cada rodada, o quadro vai ficando mais claro a respeito das forças amealhadas por cada partido ou federação, bem como a definição dos candidatos que irão concorrer e a que cargos. Certamente as próximas pesquisas de opinião pública já vão conter esses elementos, reduzindo o espectro de possibilidades até então bastante largo.

O ponto que defendemos nesse artigo é que, apesar de avanços de clareza não desprezíveis, as brumas que envolvem as eleições ainda estão muito espessas, ficando difícil visualizar as forças dos competidores e dos arranjos políticos formados. Focando na eleição principal, a de presidente, uma nova onda de desistências ainda pode ser esperada, bem como uma possível concentração de forças em torno de algum(a) candidato(a). Assim, os players ainda não estão precisamente definidos, imperando muitas brumas no horizonte.

Não querendo recuar muito no tempo, mas pegando apenas um mês e alguns dias, podemos elencar os seguintes acontecimentos que mexem fortemente no jogo eleitoral: 1) a visita de Bolsonaro à Rússia nos preparativos explícitos de véspera da invasão da Ucrânia. O Presidente brasileiro estava no lugar errado, na hora errada e disse a coisa errada ao expressar sua solidariedade ao autocrata russo. Em se tratando de Bolsonaro nada surpreende, mas, até então, ele era praticamente um produto de consumo interno. Verdade seja dita, a estreia internacional havia sido com o “I Love you” dito à Trump; 2) o enquadramento do Telegram, ainda passível de comprovação; 3) o escândalo do Ministério de Educação, em que pastores associados ao Pastor Ministro cobravam em ouro a agilização de verbas para municípios com prefeitos simpáticos ao Presidente; 4) o discurso de Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas, clamando histericamente pelo voto impresso, no interior do Rio Grande do Norte; 5) novamente outro discurso raso do mandatário em 27 de março no Palácio do Planalto, colocando uma suposta e prosaica dicotomia entre o “bem”e o “mal”, defendendo a ditadura de 64, negando acintosamente o golpe e suas consequências nefastas e, como de praxe, desferindo ataques contundentes ao STF.

Saindo da órbita das forças situacionistas, também não ficam de fora desta listagem os seguintes eventos: 6) a trapalhada renúncia de João Dória ao governo paulista, com idas e vindas na decisão; 7) a não menos atrapalhada desistência de Sérgio Moro da corrida presidencial. Certamente, a lista poderia ser engrossada com tornozeleiras e com uma possível candidatura de Eduardo Leite como Vice de Simone Tebet, o que causaria um desmantelamento do ninho tucano. Mas, deixemos assim, já se tem um formigueiro disputando um bolo, muitas brumas prejudicando a visibilidade de um cenário futuro mais equilibrado e previsível.

Cabe observar que ainda se tem seis longos meses pela frente. Acabamos de entrar no outono, teremos que atravessar todo o inverno e teremos poucos dias de primavera até chegarmos às urnas (eletrônicas). O que esperar, então, daqui para frente? Do nosso ponto de vista, muitas outras brumas entrarão no cenário político. O escândalo do MEC é o que mais pode render desdobramentos. O que já foi detectado até agora pode ser apenas a ponta do iceberg, ou a primeira bateia da mina aurífera. À medida que for se aproximando a data da eleição, a temperatura certamente subirá a um nível incandescente. Um ponto decisivo será o início da propaganda política e dos debates entre os candidatos. Não é descartada a hipótese do candidato Bolsonaro ingerir um camarão de forma indevida e ser internado às vésperas de algum debate, impedindo-o de participar. Seria cômico se não fosse trágico.

Se Jair Messias Bolsonaro tem uma qualidade a ser reconhecida, é sua sinceridade. Além dos fatos arrolados acima, ainda tem um que merece relevo: sua manifestação pública de que a Constituição lhe dá engulhos, sendo difícil trabalhar dentro de suas linhas, mostrando o sujeito estrambótico que é. Foi eleito pelo voto popular, não só para o cargo máximo da Nação, como para vereador no Rio de Janeiro e deputado federal por sete vezes. Mesmo apesar das brumas existentes no panorama eleitoral, se existe uma certeza é que o candidato Bolsonaro tentará alguma ação contra o processo eleitoral.

Até agora tem sido blindado pela “Protetoria Geral da Presidência” que, entre vários serviços prestados ao chefe, está o de sentar em cima do relatório da CPI da COVID-19, e pelo seu fiel escudeiro na Presidência da Câmara, que ignorou todos os pedidos de impeachment. Certamente, esses dois ocupantes de cargos tão importantes na estrutura da República continuarão não lhe faltando. Isto, porém, não lhe é suficiente, afinal, estamos em um processo eleitoral onde a voz do povo é mandatória e soberana. Se todos os expedientes acionados do Auxílio Brasil e outros não forem suficientes para derrubar a inflação, o desemprego, o custo de vida e a fome, como reagirá o candidato Jair Bolsonaro? Boa parte do eleitorado vota com o estômago, sendo mais claro, com a barriga.

Se as pesquisas de opinião pública mostrarem que sua candidatura corre riscos, ainda mais se um terceiro candidato decolar e embolar a luta pela vaga no 2.o turno, como reagirá o atual presidente postulante à reeleição? Mais ainda, concretizado este quadro, como se comportará o segmento evangélico, ao que tudo indica, já cindido? E os militares, iriam embarcar numa aventura antidemocrática, embora alguns (muitos?) tenham gosto por ela?

A insegurança e a incapacidade do candidato do PL são tamanhas, que, qualquer risco que corra de não vencer a eleição, recorrerá a expedientes antidemocráticos no sentido de criar um caos, duvidando dos resultados, só não se sabe quando isto acontecerá. As brumas ainda estão espessas, mas parece possível acreditar nessa aposta por parte das forças bolsonaristas, devido ao histórico do “mito” e dos mitodependentes. Isso leva a manter a Nação, suas instituições, o Congresso Nacional, o STF, o TSE, a opinião pública, as mídias e entidades da sociedade civil, em posição de alerta para obstar qualquer tentativa de golpe antes, durante e depois da eleição.