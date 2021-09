Abordagens distantes da vida real aumentam descompasso na universalização do saneamento

Ingrid Graziele Reis do Nascimento, Doutora em Engenharia do Território pela Instituto Superior Técnico de Lisboa, Gerente de Políticas de Saneamento e Resíduos Sólidos – SEMAD/Goiás

Apesar dos avanços das tecnologias, multi-investimentos, criação de inúmeros programas e na era da globalização neoliberal, o problema da falta de acesso universal aos serviços de saneamento básico parece resistir às estratégias de intervenção. Como o título provocativo o livro de Mike Davis (2006) sugere, vivemos num “Planeta de Favelas”, e mais de um sexto da humanidade vive com os seus próprios resíduos, sem acesso a água potável.

A era da globalização tem sido caracterizada por uma série de tendências que exacerbaram o problema: explosão do crescimento urbano devido à migração rural-urbana; austeridade orçamental que reduziu o investimento em infraestruturas básicas; e aumento da polarização de renda, significando que mais pessoas têm menos recursos para pagar pelos serviços.

O problema do acesso de saneamento é persistente e recorrente porque, mesmo de maneira universal, as ações que visam solucionar o problema não têm conseguido alcançar os menos favorecidos como, por exemplo, as regiões norte e nordeste, cujos índices de atendimento ainda são os menores do país. O Brasil é um país com um enquadramento legal, legitimado e consolidado, no setor.

No entanto, é fundamental uma aproximação aos aspectos das microescalas do planejamento urbano-ambiental. Esta certeza foi adquirida na experiência de procurar superar no cotidiano os desafios para suprir as necessidades reais e imediatas dos utilizadores dos serviços de água, tratamento e coleto de esgoto, tratamento e coleta de resíduos.

A falta de acesso aos serviços de saneamento básico explica grande parte dos problemas de saúde vinculados à transmissão de veiculação hídrica, com as implicações de natureza financeira (custos de tratamento e internamento), social (dias de doença e fragilização com implicações individuais e familiares) e econômica (absentismo laboral, por exemplo) a eles associados. Através da pesquisa realizada por meio da tese de Doutorado intitulada “Serviços de saneamento e abastecimento de água no Brasil: bases para a sustentação da universalização” foi possível constatar que, em definitivo, não há soluções universais aplicáveis a todos os contextos sociais e territoriais que apresentam défices nos serviços de saneamento [1].

O que ficou patente é a relevância de ultrapassar as discussões pontuais de temáticas que buscam a universalização dos serviços de água potável e saneamento, incidindo-se, nesse ponto, o apontamento dos pilares multissectoriais como a apreensão das realidades globais, busca da sustentabilidade econômica-financeira, efetivação das entidades reguladoras como garantia de tarifas equilibradas e qualidade da prestação dos serviços, de maneira a concretizar a efetiva infraestruturação do setor de saneamento minimizando a transmissão das doenças de veiculação hídrica, mas, sobretudo, dignificando o quadro de vida das comunidades e ainda potencializando o seu desenvolvimento.

Diante do exposto é oportuno refletir que os descompassos não surgem em um vácuo. Eles iniciam nas metas inexequíveis e nas abordagens tão distantes da vida real. É salutar, por exemplo, destacar que, montantes financeiros semelhantes poderão resultar em resultados diferentes no território brasileiro em função de contextos sociais, culturais e políticos muito específicos. É fundamental a intervenção financeira e técnica ligada à infraestruturação, devendo proceder previamente e com igual empenho a uma correção/reforço dos sistemas políticos e sociais existentes de modo a garantir que não exista nenhum descompasso entre o que é idealizado e aquilo que vem a ser contretizado através das ações.

Nota

1. NASCIMENTO, Ingrid Graziele Reis do. “Serviços de saneamento e abastecimento de água no Brasil: bases para a sustentação da universalização”. Tese de Doutorado. Universidade de Lisboa. 2019. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1phR6PAIpwrMSJqaUeQIOb5mfbkONPR0j/view?usp=sharing