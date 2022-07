A violência escancarada

Amanda Lagreca, Mestranda em Administração Pública e Governo na FGV/SP e Pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Vivemos tempos difíceis. Para as mulheres, ainda mais. Klara[1], Nisimara[2], Shantal[3], Maria da Penha, Gabriella[4]. Poderia ser qualquer uma de nós.

Somos nós. Mulheres. Brasileiras, com a garantia da vida digna prevista na nossa constituição.

Somos nós. Irmãs, primas, filhas, enteadas, sobrinhas, amigas, namoradas, ex-namoradas. Somos nós, vizinhas, passageiras, conhecidas, pacientes.

Somos todas nós. Em lugares comuns, nas nossas casas, escolas, ambientes de trabalho, transporte público. Somos nós, nas faculdades, nas salas de parto, nos consultórios médicos, nas festas, nos tribunais[5]. Nos ambientes em que deveríamos nos sentir seguras, acolhidas, vivas.

Os casos não são isolados, e não o são, não apenas pelas últimas ocorrências denunciadas; não o são porque a cada 7 horas uma mulher é vítima de feminicídio[6]. Isso significa dizer que, por dia, mais de 3 mulheres morrem vítimas de ódio.

Se isso já não fosse assustador o suficiente, mais de 50 mil meninas e mulheres foram estupradas no ano passado. Entre 2020 e 2021, anos em que vivemos uma crise sanitária em decorrência da pandemia de Covid-19, mais de 100 mil meninas e mulheres foram estupradas. Ou seja, a cada hora, ao menos 5 meninas ou mulheres foram violentadas sexualmente, considerando ainda que o crime é subnotificado, e nem todas as ocorrências chegam às instituições policiais.

Olharmos mais atentamente para os casos de estupro é ainda mais dramático: conforme publicado recentemente no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 61,3% de estupros ocorridos em 2021 foram cometidos contra crianças menores de 13 anos. Do total de estupros ocorridos em 2021 no Brasil, (não apenas vítimas mulheres) 75,5% acometem vítimas vulneráveis. São aquelas, pela legislação, menores de 14 anos ou incapazes de consentir. Em última instância, o que vemos é que a violência praticada por Giovanni[7] não é isolada – muito pelo contrário. É cotidiana.

Vivemos tempos difíceis. Superá-lo perpassa o enfrentamento da violência contra as mulheres com as suas devidas dimensões. Em ano eleitoral, devemos ter a coragem e a ousadia de pensar em propostas políticas, e cobrá-las dos nossos representantes, que protejam as nossas mulheres, e acima de tudo, que não sejam coniventes com atos, infelizmente tão comuns, que agridem e vitimizam meninas e mulheres.

Notas

[1] Para mais informações a respeito do caso, acesse: https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2022/06/26/em-carta-klara-castanho-diz-que-foi-violentada-nao-so-pelo-homem-que-a-estuprou-mas-tambem-pelo-julgamento-das-pessoas.ghtml.

[2] Para mais informações a respeito do caso, acesse: https://noticias.r7.com/minas-gerais/brumadinho-mg-homem-armado-invade-casa-e-provoca-mortes-12072022

[3] Para mais informações a respeito do caso, acesse: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/01/14/shantal-diz-que-percebeu-violencia-obstetrica-em-video-do-parto-e-que-foi-desacreditada-por-pessoas-proximas.ghtml.

[4] Para mais informações a respeito do caso, acesse: https://www.istoedinheiro.com.br/procuradora-geral-de-registro-e-agredida-por-procurador-dentro-de-prefeitura/.

[5] Para mais informações a respeito do caso, acesse: https://theintercept.com/2022/06/20/video-juiza-sc-menina-11-anos-estupro-aborto/.

[6] Os dados foram consolidados e publicados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e podem ser acessados em: https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2022/06/anuario-2022.pdf?v=4.

[7] Para mais informações a respeito do caso, acesse: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/07/11/quem-e-giovanni-quintella-anestesista-preso-em-flagrante-por-estuprar-gravida-durante-o-parto-ele-atuou-em-pelo-menos-10-hospitais.ghtml.