A revolução do saneamento

Radamés Casseb, CEO da AEGEA

Thaís Marçal, Sócia de Motta Fernandes Advogados

Momentos de grandes crises estruturais são propícios para mudanças comportamentais disruptivas. O novo marco do saneamento no Brasil entrou em vigor em meio à crise sanitária sem precedentes no século atual.

A ausência de tratamento de esgoto para número expressivo de brasileiros pode estar em equação relacional próxima da ausência de acesso à rede de telefonia da década de 90.

A segurança instituída pelo marco regulatório da TELECOM permitiu uma ampliação de acesso, bem como o desenvolvimento do setor ao conceder segurança jurídica para permitir a atração de investimentos privados de alto vulto, cujo retorno financeiro é de longo prazo. Além disso, tornou claro o comportamento da Administração Pública em temas sensíveis da agenda regulatória.

A jurimetria permite um planejamento empresarial com base nos entendimentos consolidados em decisões judiciais sobre temas estruturantes para investimentos de longo prazo.

Planejamento este que é fomentado através de modelagens de negócios bem estruturadas que não podem ser ceifadas por subjetivismos atécnicos supervenientes. Investir em planejamento significa buscar eficiência e redução de custos de execução.

A missão de universalização do saneamento não comporta mais postergações. Não apenas pelos compromissos legais e contratuais, mas também pelo direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como corolário da dignidade da pessoa humana.

Nas palavras de Peter Drucker, “A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo”. Que sejamos todos partícipes, cada um contribuindo com seu papel, para uma construção colaborativa e responsiva do futuro do presente com os aprendizados do passado pretérito.