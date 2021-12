A relação Executivo-Legislativo no Brasil à luz da tramitação do PL nº 4.968/2019: o caso do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual*

Carolina Tonon Cardoso, graduanda em Administração Pública (FGV – EAESP)

Clara Aidar da Silva, graduanda em Administração Pública (FGV – EAESP)

Isabella Del Castillo Drummond Pieries, graduanda em Administração Pública (FGV – EAESP)

Maria Clara Maltchik Capobianco, graduanda em Administração Pública (FGV – EAESP)

O Projeto de Lei (PL) nº 4968, de autoria da deputada Marília Arraes (PT-PE) e outros 34 deputados, apresentado na Câmara dos Deputados em setembro de 2019, propôs a criação do Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos nas escolas públicas do país[1]. Após tramitar por diversas instâncias da Casa Legislativa e sofrer modificações, a redação final, que instituiu o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, foi aprovada no Senado no dia 14 de setembro de 2021. Em outubro, no entanto, o presidente Jair Bolsonaro vetou os principais pontos da proposta e, assim, sancionou uma lei insuficiente para o combate à pobreza menstrual.

Esse caso tem grande relevância para o país, uma vez que envolve a garantia de direitos básicos para uma parcela significativa da população. Antes de analisá-lo, no entanto, vale introduzir brevemente noções do funcionamento do sistema político brasileiro. Em primeiro lugar, é fundamental ressaltar que, no Brasil, o Executivo se configura como centro de gravidade do governo[2], por ter grande influência nas decisões políticas que moldam os rumos do país, embora não seja o “Poder Soberano”. Isso se deve às prerrogativas que permitem que o Executivo proponha projetos de lei e emendas constitucionais, edite medidas provisórias – decretos que possuem força de lei – e vete, total ou parcialmente, leis aprovadas pelo Congresso.

Um dos maiores indicativos do protagonismo do Executivo no sistema político brasileiro é o fato de que, entre os anos 2000 e 2010, 80% das leis promulgadas pelo Congresso foram de autoria justamente do Executivo. A centralidade do Executivo, no entanto, tem como contrapeso a atuação do Legislativo.

Afinal, o artigo 49 da Constituição Federal de 1988 estabelece que é competência exclusiva do Congresso Nacional “(…) fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta”. Os mecanismos de controle previstos são: aprovar ou não nomeações de dirigentes públicos, formar Comissões Parlamentares permanentes ou temporárias – como as Comissões Parlamentares de Inquérito –, fiscalizar o orçamento com apoio de órgãos auxiliares conhecidos como Tribunais de Contas, convocar audiências públicas e aprovar ou rejeitar propostas de autoria do Executivo.

No exercício diário da política, a relação Executivo-Legislativo se dá, principalmente, por meio de negociações em torno de projetos, leis, emendas parlamentares, entre outros. Isso porque, para aprovar suas propostas, o Executivo precisa da maioria parlamentar, conforme as regras legislativas.

No sistema presidencialista, existem três formas de se fazer isso: a coalizão programática de governo, a coalizão fisiológica e a negociação pontual. No Brasil, a forma mais comum é a coalizão fisiológica, em que a negociação ocorre entre o Executivo e os partidos políticos, e o apoio é conquistado em troca, principalmente, de recursos financeiros e cargos comissionados. Assim, trata-se de um modelo que possui um alto custo político, tendo como resultado a aprovação de projetos que não necessariamente atendem ao interesse coletivo.

Para melhor compreensão das negociações entre o presidente da República e o Congresso Nacional, é preciso entender as funções de cada um desses Poderes no processo de formulação e de aprovação das leis. O processo legislativo de leis ordinárias se inicia com a elaboração de uma proposta que pode ter origem em qualquer uma das Casas do Congresso Nacional ou no Executivo.

A proposta passa por análise nas Comissões Parlamentares da Casa de origem e, depois, segue para votação no Plenário desta. Uma vez aprovada, a proposta segue para a outra Casa, que desempenha o papel de revisora. Se aceita sem emendas, é encaminhada ao presidente da República, que pode sancioná-la por completo ou com veto parcial, ou, ainda, vetar a lei em sua totalidade.

É importante destacar que, para votação de projetos de lei ordinária tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado é necessário a presença da maioria absoluta dos seus membros, ou seja, no mínimo 41 senadores de 81 e 257 deputados de 513. Seguindo a quantidade de parlamentares exigidos, o quórum mais comum utilizado na aprovação de matérias é o de maioria simples, no qual exige número de votos favoráveis maior que a metade dos presentes no colegiado.

O veto é uma das prerrogativas de poder mais importantes do chefe do Executivo. Afinal, é a maneira de o presidente mostrar discordância total ou parcial com o projeto de legislação, e, assim, decide pela sanção ou não das leis. Se ocorrer o veto, este tem 30 dias para ser apreciado em uma sessão conjunta do Congresso – que reúne senadores e deputados – podendo ser derrubado com maioria absoluta na votação.

Se o veto presidencial é derrubado, a lei é sancionada. Caso o veto seja acatado, o projeto é rejeitado. No caso de veto parcial, apenas a parte sancionada começa a valer no dia da aprovação presidencial, enquanto a parte vetada vai para apreciação do Congresso Nacional, que pode derrubar o veto parcial e transformar os artigos em lei. A seguir, o caso da PL 4968 será analisado em termos de seu processo de tramitação e da sua importância para o país.

Segundo a redação final, o PL atende a estudantes de baixa renda matriculadas em escolas públicas, mulheres em situação de rua ou vulnerabilidade social extrema, presidiárias e mulheres em cumprimento de medidas socioeducativas. Entre as ações previstas, está a oferta gratuita de absorventes higiênicos e outros cuidados básicos de saúde, a inclusão em ações e programas de proteção à saúde, assim como a realização de campanhas informativas sobre a menstruação, com o objetivo de combater a precariedade menstrual.

A lei tem, portanto, enfoque em solucionar a pobreza menstrual, um problema complexo e multifacetado, que envolve a falta de acesso a produtos básicos de higiene, banheiros, saneamento e água. Um problema reconhecido pela ONU como uma questão global de saúde pública e de direitos humanos, que afeta milhares de pessoas ao redor do mundo, afastando a sociedade contemporânea da igualdade de gênero.

Segundo um cálculo realizado pela ONG Girl Up, cerca de 30% da população brasileira menstrua. Quando o assunto é água, 17% das meninas de até 19 anos não têm acesso à rede global de distribuição. Ademais, no total, 1,5 milhão de brasileiras vivem em residências sem banheiro[3].

Diante disso, a falta desses recursos básicos acarreta uma situação precária no cotidiano, que se torna ainda mais difícil durante o período menstrual. Afinal, de acordo com médicos, sem o cuidado correto – limpezas diárias e trocas de absorvente com intervalos regulares –, pessoas que menstruam estão sujeitas a infecções e outros problemas de saúde.

Atualmente, no país o absorvente é tido e tributado como um supérfluo, com 27,5% de impostos atribuídos, o que resulta no encarecimento de um item essencial para a saúde de meninas, mulheres, homens trans e pessoas não binárias. Considerando uma realidade na qual, segundo a pesquisa Livre para Menstruar, pessoas que menstruam precisam gastar entre 3 e 8 mil reais com absorventes durante a vida, esses se tornam artigos de luxo, que não cabem no orçamento de todas as famílias, o que leva ao uso de materiais improvisados para conter a menstruação, como meias, jornais e até miolo de pão.

A menstruação, que é permeada de estigmas e tabus, tem sua primeira ocorrência durante a adolescência, momento de formação e desenvolvimento dos jovens, os quais deveriam frequentar a escola todos os dias. No entanto, por conta do constrangimento e falta de recursos, muitas meninas deixam de frequentar a escola e se veem impedidas de levar uma rotina normal durante o período menstrual, que tem duração de 3 a 8 dias.

Com isso, o desempenho na escola é afetado – tanto pelas ausências, quanto pela falta de concentração em meio a dores ou preocupações relacionadas ao ciclo – e muitas podem vir a abandonar os estudos. Desse modo, é evidente o impacto negativo que a precariedade menstrual pode gerar no presente e no futuro dessas adolescentes.

Assim, o PL nº 4.968 trata de uma questão de dignidade humana e, por isso, sensibiliza pessoas de diferentes ideologias e tem imenso potencial de agregação. Durante o longo e intenso processo de negociação em torno do projeto no Legislativo, esse potencial se materializou, uma vez que parlamentares de diversos partidos se mobilizaram pela aprovação da lei, construindo consensos.

O projeto foi proposto no plenário da Câmara dos Deputados no dia 11 de setembro de 2019. Em seguida, a Mesa Diretora da Casa determinou a sua tramitação em regime ordinário e estabeleceu que o PL passaria pela apreciação de cinco comissões temáticas – de Educação, de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação, de Constituição e Justiça e de Defesa dos Direitos da Mulher.

Essas comissões são responsáveis por debater e analisar proposições de forma aprofundada, com o objetivo de elaborar relatórios a serem utilizados como base para as discussões em Plenário. Além disso, têm como atribuição o estudo dos textos apensados a cada projeto – proposições que tratam do mesmo tema e que geralmente complementam a proposta original – e a formulação de substitutivos que agregam aqueles considerados válidos.

A Comissão de Educação foi a primeira a receber o projeto. No dia 20 de setembro de 2019, essa comissão deu início à análise do PL nº 4.968, que se estendeu até o ano de 2021. A demora do processo teve como principais causas o inicial desconhecimento sobre a pobreza menstrual por parte dos deputados e da população, as resistências políticas em torno da questão orçamentária, assim como os obstáculos que a pandemia impôs aos trabalhos do Congresso.

Quando o projeto foi proposto, não havia dados ou estudos suficientes sobre a pobreza menstrual no Brasil, que não era nem mesmo reconhecida como um problema a ser endereçado. Além disso, antes da realização dos cálculos de estimativa, a ideia de distribuir absorventes gratuitamente gerou especulações de que o programa teria grande impacto no orçamento. Por fim, a disseminação da Covid-19 impediu a realização de sessões presenciais e exigiu que os parlamentares priorizassem pautas relacionadas ao combate à pandemia.

Dessa forma, a tramitação do PL nº 4.968 na Comissão de Educação foi marcada por debates sobre a importância do tema e por negociações envolvendo a viabilidade administrativa e financeira do programa, as quais foram fundamentais para a construção de um texto considerado aprovável em Plenário. Ao longo desse período, foram incorporados ao PL original PLs que, desenvolvidos por deputados de diversos partidos, apresentavam propostas complementares à de Marília Arraes.

Entre os apensados, pode-se citar o PL nº 428, de autoria de Tabata Amaral – naquela época integrante do PDT/SP –, Dagoberto Nogueira (PDT/MS) e do Professor Israel Batista (PV/DF), que previa a distribuição de absorventes em espaços públicos.

Vale ressaltar que esse processo ganhou dinamicidade gradualmente, à medida que estudos e dados sobre a pobreza menstrual foram sendo publicados e que, consequentemente, o problema foi ganhando visibilidade no país. Afinal, o maior conhecimento sobre o assunto levou a um aumento exponencial da pressão social sobre o Congresso, a qual teve seu auge em 2021.

Pouco depois, no dia 17 de maio, o PL foi encaminhado para a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Durante a análise, outros projetos foram apensados, entre os quais vale destacar o PL nº 2.652/2021, que, formulado por Hélio Lopes (PSL), aliado e amigo próximo de Bolsonaro, propunha a alteração da Lei nº 11.346/06, para garantir a inclusão de absorventes nas cestas básicas do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).

No dia 24 de agosto de 2021, aprovou-se o requerimento de urgência e, assim, o projeto foi ao Plenário sem passar pelas demais comissões, decisão esta que pode ser compreendida como uma resposta à pressão social e, portanto, como uma demonstração de responsividade democrática. Dois dias depois, o PL nº 4.968 e seus apensados, compilados no substitutivo formulado pela Comissão Especial, foram, enfim, objeto de discussão no Plenário. Em seu discurso, Marília Arraes (PT) afirmou: “eu considero que [este] seja um dia em que a gente está fazendo uma reparação histórica”.

Durante os debates, houve a proposição de três emendas, as quais foram analisadas também pela Comissão Especial, que defendeu a aprovação de duas delas. Com base no projeto original, nos apensados e nas emendas, foi formulada e aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao PL nº 4.968. Por fim, ocorreu a aprovação por ampla maioria da redação final do projeto e o seu encaminhamento para o Senado, a Casa revisora nesse processo.

Já no Senado, a tramitação ocorreu em menos de um mês e o projeto foi aprovado no dia 14 de setembro, pois se buscou agilizar a aprovação diante da urgência do tema. Com esse mesmo objetivo, as seis emendas propostas por senadores foram rejeitadas, o que fica evidente no seguinte trecho do relatório de Zenaide Maia (PROS/RN), designada relatora de Plenário:

Todas as emendas trazem aprimoramentos relevantes para o PL nº 4.968, de 2019. No entanto, dada a urgência do tema, entendemos que é importante aprovar o projeto com o texto vindo da Câmara dos Deputados, de forma que ele vá à sanção presidencial sem precisar retornar à Casa de origem. Exclusivamente por essa razão, não acataremos as emendas (grifo nosso).

Pode-se dizer, portanto, que a tramitação do PL nº 4.968 no Congresso foi marcada pela cooperação política em prol do bem comum. Caprichos políticos foram escanteados para que o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual se consolidasse, o que revela que os parlamentares buscaram atender o “melhor interesse de seus representados”, realizando um processo de representação completo e transparente.

Logo após a aprovação pelo Senado, no entanto, o projeto foi submetido à sanção do presidente da República, que vetou cinco dos oito artigos da proposta e, assim, colocou em xeque a conquista democrática. O problema não reside no ato presidencial, mas nos argumentos utilizados para justificá-lo. Isso porque, ainda segundo o texto constitucional, deve ser vetado o projeto considerado “(…) inconstitucional ou contrário ao interesse público”, de acordo com a Constituição de 1988, o que, como visto anteriormente, está longe de ser o caso do PL nº 4.968.

Os artigos vetados por Bolsonaro estabelecem a distribuição gratuita de absorventes e de outros cuidados de saúde menstrual, assim como a inclusão do absorvente na cesta básica do SISAN – pontos centrais da proposta e fundamentais para o combate à pobreza menstrual. Como justificativa, o presidente destacou os seguintes aspectos: (i) a ausência de fonte de custeio; (ii) a violação da autonomia das escolas da rede pública; (iii) a impossibilidade legal de utilizar o Fundo Nacional Penitenciário para custear a distribuição de absorventes nas prisões; (iv) a incompatibilidade em relação ao princípio de universalidade do SUS; (v) a incompatibilidade entre os objetivos do SISAN e a distribuição de absorventes; e (vi) o fato de que os absorventes não estão entre os insumos padronizados do SUS.

Ao analisar esses argumentos, entretanto, a insustentabilidade da argumentação fica evidente. A fonte de custeio – SUS e FUNPEN – está indicada no PL e foi determinada com base em cálculos, os quais estimam que o custo de distribuição de absorventes em 2022 será de aproximadamente R$ 85 milhões, valor que estará disponível no orçamento do SUS devido ao reajuste anual. Ainda, é falsa a incompatibilidade entre a distribuição de absorventes e os regulamentos do FUNPEN, os objetivos do SISAN e os insumos padronizados do SUS – em todos os casos, há possibilidades legais de atualização dos gastos e dos bens distribuídos para a população.

Em relação à alegação de que a política viola os princípios de universalidade, integralidade e equidade que regem o SUS, já que é direcionada para um público específico – pessoas que menstruam em situação de vulnerabilidade social –, assim, é possível afirmar que ela não é coerente. Afinal, ao atender pessoas sem acesso a recursos básicos de higiene, o Programa complementa a ação do SUS na universalização de direitos e de dignidade.

Por fim, vale ressaltar que a ideia de que a distribuição de absorventes na rede pública de ensino viola a autonomia das escolas representa uma falsa e perigosa dicotomia entre liberdade e direitos fundamentais. É flagrante, portanto, que os vetos do presidente da República não visam à proteção ao interesse público.

Pelo contrário: a decisão ameaça o bem-estar da população em nome da lealdade a uma visão de mundo conservadora e patriarcal, que não preconiza a igualdade de direitos e de dignidade. Jair Bolsonaro prejudica a construção coletiva que se desenrolou no Legislativo desde 2019 e que resultou em uma proposta verdadeiramente democrática e representativa.

Vale ressaltar que, ao fazer isso, o presidente age contra políticos de sua própria base – como Hélio Lopes (PSL) –, os quais, por pressão social, abandonaram a posição de resistência ao projeto e participaram da formulação da Redação Final.

Cabe agora ao Legislativo derrubar ou manter os vetos. Conforme determina o artigo 66 da Constituição Federal, eis que a decisão presidencial pode ser rejeitada por maioria absoluta dos deputados e senadores em sessão conjunta, o que constitui um importante mecanismo para impedir que o Poder Executivo “mude o status quo legal do país de forma unilateral”[4].

Desde o anúncio da sanção parcial, no dia 7 de outubro, os parlamentares estão negociando e debatendo a questão, inclusive com a participação de membros da sociedade civil. No dia 3 de dezembro, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública sobre o veto à distribuição gratuita de absorventes, da qual fizeram parte representantes da UNICEF, do Movimento Girl Up, do Coletivo Igualdade Menstrual, entre outros.

De acordo com a deputada Marília Arraes em entrevista para o G1, o clima é favorável à derrubada do veto, já que, ao longo da tramitação, o projeto conquistou o apoio da grande maioria do Congresso. A postura até aqui assumida pelo Legislativo frente à ação do Executivo revela uma tentativa, por parte dos parlamentares, de dar continuidade ao processo de representação política e democrática que resultou na aprovação do PL nº 4.968 no Congresso.

Para que isso se consolide, é fundamental que os vetos sejam de fato derrubados e que, portanto, a pressão social seja considerada e prevaleça sobre interesses particulares e sobre a decisão monocrática do presidente da República. Se assim for feito, o projeto marcará a história política do Brasil como um caso que representa o que o país pode vir a ser: uma democracia de fato responsiva e com menos espaço para o fisiologismo.

Notas

* Artigo resultado de pesquisa realizada no âmbito da gradução em Administração Pública da FGV – EAESP. Gostaríamos de agradecer ao professor Marco Antonio Teixeira pelo apoio e incentivo. Também, agradecer ao gabinete da deputada federal Marília Arraes (PT-PE), que nos atendeu prontamente e nos ajudou na pesquisa.