A quem os Deputados Federais demandam transparência pública? *

Andressa Butture Kniess, Bacharela em Ciências Sociais, Mestre e Doutoranda em Ciência Política (UFPR). Integrante do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Política e Tecnologia (PONTE) e do Grupo de Pesquisa em Comunicação Política e Opinião Pública (CPOP). Temas de pesquisa: Democracia Digital; Transparência Pública; Internet e Eleições; Jornalismo Político.

Trabalhos mais recentes têm questionado a normatividade que envolve o conceito de transparência pública (WOOD, ARONCZYK, 2020; SCHUDSON, 2020; BIRCHALL, 2014). Enquanto Birchall (2014), por exemplo, ressalta que a apresentação de dados está sempre sujeita a narrativas e interpretações, Wood e Aronczyk (2020) afirmam que todo ato de transparência implica em uma redistribuição do poder comunicativo, o que nem sempre ocorre de forma igualitária e democrática. Em outras palavras, a criação e a manutenção de ferramentas de transparência perpassam por interesses políticos e pessoais daqueles que exercem cargos de poder.

A própria institucionalização dessa dimensão democrática está atrelada a tais questões. A transparência confere capital cultural e moral àqueles que a promovem e a implementam (BIRCHALL, 2014), o que faz com que algumas leis se revelem window-dressing laws (MICHENER, 2011), ou seja, normas que pouco contribuem com a abertura governamental, favorecendo, somente, a imagem de representantes políticos. A literatura vem questionando, inclusive, o que leva atores políticos do mundo todo a empreendem reformas que os submetem a revelar informações que antes eram restritas a uma elite (BERLINER, 2012).

A fim de contribuir brevemente com essa discussão, são apresentados aqui resultados sobre 747 proposições legislativas apresentadas por Deputados Federais, entre 2003 e 2018, que revelam a quem esses representantes políticos demandam transparência em suas propostas de lei. Ressalta-se que foram consideradas somente matérias que buscam regular transparência pública.

O Gráfico 1 mostra que, dentre as matérias analisadas, 429, o que corresponde a 57,4% do corpus, deixam claro qual é o poder, órgão e/ou nível da federação responsável pela transparência demandada. As outras 318 proposições legislativas não o fazem. Isso quer dizer que muitos Deputados Federais propõem abertura de dados governamentais, mas não especificam quem deve disponibilizar esses dados, o que acaba comprometendo o nível da transparência proposta.

Gráfico 1 – Menção aos responsáveis pelo cumprimento da transparência

Fonte: A autora (2021)

Além disso, dentre as 429 matérias que especificam o responsável por concretizar a transparência demandada, 28 responsabilizam a Câmara dos Deputados e somente uma especifica que os gabinetes parlamentares também são responsáveis pela promoção da transparência: o PRC 293/2017, proposto por Heuler Cruvinel (PSD), propõe:

[…] Art. 2º Todas as propostas, ideias e sugestões de proposição legislativa ou de tomada de decisão no âmbito do processo legislativo, bem como estudos, notas técnicas, pareceres e documentos similares relacionados a matéria legislativa que forem recebidos no gabinete parlamentar ou apresentados diretamente ao Deputado por eleitores, agentes de relações governamentais ou outros representantes de setores econômicos e sociais ou de órgãos ou entidades, públicos ou privados, deverão ser divulgados no Sistema de Acompanhamento e Informações do Mandato Parlamentar e nos demais sistemas e bancos de dados a que se refere o art. 17 do Código de Ética e Decoro Parlamentar.

[…]

Art. 3º O gabinete parlamentar disponibilizará, toda segunda-feira, para publicação no Sistema de Acompanhamento e Informações do Mandato Parlamentar e nos demais sistemas e bancos de dados a que se refere o art. 17 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, a agenda de compromissos e reuniões do Deputado prevista para a semana […][1]

Em contrapartida, há mais de 40 matérias demandando transparência ao Poder Executivo Federal. Os PLs 2820/2003 e 3975/2004, por exemplo, propõem a divulgação de dados sobre arrecadação tributária e licitações da Administração Pública Federal, respectivamente. Essas duas matérias foram propostas por partidos que, à época, exerciam oposição à Presidência da República: a primeira é de autoria de Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB) e a segunda de Carlos Nader (PFL, atual DEM). Propor transparência para vigiar partidos concorrentes pode, portanto, ser uma variável relevante nesse processo.

O Gráfico 2 expõe os Deputados Federais que mais propuseram matérias sobre o tema ao longo dos anos analisados.

Gráfico 2 – Deputados Federais que mais apresentaram matérias sobre transparência pública

Fonte: A autora (2021)

Chico Alencar, que foi do PT e, desde 2005, é filiado ao PSOL, foi o deputado que mais se dedicou a legislar sobre transparência pública nos últimos anos. Rômulo Gouveia (PSD) vem em seguida com 13 matérias. Carlos Henrique Gaguim propôs 12 matérias pelos partidos PMB, PTN, PODE e DEM. Luis Carlos Hauly (PSDB) e Luiz Couto (PT) vêm em seguida com 11 proposições cada. Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB/PV) propôs sete matérias enquanto esteve no PSDB e mais três já filiado ao PV. Ivan Valente, que também foi do PT e saiu para se filiar ao PSOL, e Jaime Martins, que foi do PSD e mudou para o PROS, propuseram nove matérias cada. Os demais Deputados Federais em destaque são: Julio Lopes (PP), Reginaldo Lopes (PT) – autor do PL que deu origem à LAI, Aureo (PRTB/SD), Francisco Praciano (PT), Carlos Nader (PFL/PL), Erika Kokay (PT), Indio da Costa (DEM/PSD), Janete Capiberibe (PSB), Sarney Filho (PV), Roberto de Lucena (PV/PODE) e Onyx Lorenzoni (DEM). Esses resultados indicam que os Deputados que propõem transparência pública no Brasil pertencem a partidos de diversos espectros ideológicos.

Os resultados aqui apresentados foram coletados através do mecanismo de busca avançada do Portal da Câmara dos Deputados e fazem parte do trabalho de tese (ainda em andamento) da autora deste texto, que é financiado pela Capes.

* Versão adaptada de texto já publicado no site do Grupo de Pesquisa em Comunicação Política e Opinião Pública (CPOP) da UFPR.

Nota

[1] Ver em: https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2162926. Acesso em: 08 dez. 2021.

