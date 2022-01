A outorga onerosa encarece o preço das moradias? O impacto da outorga onerosa no custo das edificações na cidade de São Paulo

Paulo Sandroni, Economista, Professor da FGV – SP e da PUC – SP

A resposta à pergunta contida no título deste artigo é “não!”. Ao contrário do defendido por dirigentes de construtoras e incorporadoras a outorga onerosa em muitos casos promove, inclusive, a redução de custos e consequentemente o aumento das taxas de retorno dos investimentos imobiliários. Vamos apresentar a evidência empírica fundamentando estas afirmações mais adiante.

Vejamos algumas manifestações de representantes dos setores que atribuem à outorga onerosa o encarecimento do preço das edificações.

No início de janeiro de 2020, antes da pandemia ser oficialmente declarada e reconhecida no Brasil, um dos vice-presidentes do Secovi – o sr. Emílio Kallas – na Coluna n. 1957 mantida pela entidade no Jornal “O Estado de São Paulo” dizia que o desempenho do setor imobiliário na cidade havia surpreendido: em 2019 a venda de novas unidades e de lançamentos crescera 44,7% e 37,0% respectivamente em relação ao ano anterior. Mais adiante, no entanto, reclamava “os novos marcos regulatórios reduziram a capacidade de uso do solo: antes era possível aproveitar até duas vezes a área do terreno sem nada pagar”, e agora apenas uma vez. “Para se construir 2 a 4 vezes a área paga-se uma outorga onerosa caríssima (grifo meu) e isso elevava o preço final da moradia em 10%”. A ausência de memoriais de cálculo não permite, por exemplo saber de onde saíram estes 10% de aumento do preço das moradias.

Quase dois anos depois, na coluna 2.057de dezembro de 2021 o presidente da entidade sr. Basílio Jafet [1] assinalava que apesar da pandemia, “…o mercado imobiliário foi ponto fora da curva… registramos números recordes de lançamentos e vendas… as unidades comercializadas ficaram 37,3% acima do apurado entre janeiro e outubro de 2020”. Diante deste notável desempenho estariam construtoras e incorporadoras chorando de barriga cheia?

Na análise apresentada em seguida mostro com dados de quase 20 anos da prática da outorga onerosa que a tese defendida por dirigentes do SECOVI, não tem fundamento, isto é, não se baseia em dados reais.

A origem da outorga onerosa

O Plano Diretor Estratégico de 2002 e a lei de Zoneamento de 2004 criando a Outorga Onerosa do Direito de Construir e a respectiva fórmula de cálculo de contrapartidas representaram um enorme avanço no sentido da captura pelo setor público da valorização territorial decorrente do desenvolvimento urbano. O estabelecimento de um Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAb) e um Máximo (CAm) (além de um mínimo) proporcionou à administração municipal a apropriação de milhões de m2 de terrenos virtuais, sendo este potencial comprado por interessados em construir além do coeficiente de aproveitamento básico.

A cobrança pela diferença entre CAs (solo criado) já era praticada em S. Paulo desde antes do Plano Diretor de 2002 nas Operações Interligadas (1987/1998) e nas Operações Urbanas Anhangabaú-Centro, Água Branca e Faria Lima. No entanto, o grande avanço do PD de 2002 foi, além de criar o CA básico e um máximo, estender esta prática para todo território urbano do município.

A nova abordagem implantada em 2002 sofreu modificações em 2014, sendo uma das mais importantes a extensão do CAb 1,0 para toda a cidade, uma vez que originalmente o CAb não era único assumindo valores superiores a 1,0 dependendo da área.

A partir de 2002 [2] foram apresentados e aprovados 3.150 projetos que adquiriram direitos adicionais de construção pagando-os de acordo com duas fórmulas diferentes que serão analisadas mais adiante. De acordo com a fórmula de 2002/04 foram aprovados 2.614 projetos e com a de 2014/16 (até out. 2021) mais 414 [3].

Representantes de construtoras e incorporadoras e dirigentes de seus órgãos representativos como o SECOVI e o SINDUSCON buscam promover duas alterações nos dispositivos do PD 2014 e na respectiva lei de zoneamento: a retirada do gabarito de 28 metros de altura nas edificações no miolo dos bairros e a ampliação do CA Máximo para 4,0 nestas áreas.

Alegam que as áreas nas quais o CA Máximo é 4,0 e não há limite de altura representam apenas de 3 a 5% da área da cidade, não havendo também apresentação de memória de cálculo para esta afirmação.

As duas fórmulas

A fórmula introduzida em 2002/04 era a seguinte: Cf = Fp x Fs x B ou Cf = Fp x Fs x vt/CAb – Onde: Cf = contrapartida financeira relativa a cada metro quadrado de área construída adicional; Fp = fator de planejamento variando entre 0,25 e 1,4; Fs = fator de interesse social, entre 0 e 1,0; B = benefício econômico agregado ao imóvel, calculado pela equação vt /CAb, sendo: vt = valor do metro quadrado de terreno registrado na Planta Genérica de Valores (PGV) e; CAb = coeficiente de aproveitamento básico.

Como já salientamos o coeficiente de aproveitamento básico estabelecido não foi único, variando entre 1,0 e 2,0. O máximo, dependendo da zona poderia ser igual a 1,0, 2,0 2,5 e 4,0.

O valor do terreno (vt) tomado como referência era o registrado na PGV, por sua vez inferior aos preços de mercado. Este ponto de partida reduzia a contrapartida a ser paga pelos compradores de direitos adicionais de construção. Além disso, o fator social variando de 0 a 1,0 entrava na fórmula multiplicando, sendo também fator adicional de redução da contrapartida se o índice fosse inferior a 1,0.

O fator de planejamento poderia alcançar um máximo de 1,4 o que significaria aumento de até 40% no valor da contrapartida (caso de projetos comerciais), ou 0,25 reduzindo o valor da contrapartida em até 75%. É interessante assinalar que nenhum projeto utilizando esta fórmula foi além de 1,0 no fator de planejamento, sendo o mais frequente índices de 0,7 0,6 e 0,5 todos eles reduzindo o valor da contrapartida.

O CAb também contribuía para a redução da contrapartida nos casos em que fosse igual a 2,0 pois entrava na fórmula no denominador cortando pela metade o resultado final.

A fórmula de 2014/16

Na revisão do Plano Diretor de 2014 algumas alterações importantes ocorreram. Em primeiro lugar o CAb foi estabelecido em 1,0 para toda a área urbana da cidade.

A nova formula (em vigor) é a seguinte: C = (At / Ac) x V x Fs x Fp – Onde: C – Contrapartida financeira relativa a cada m2 de potencial construtivo adicional; At – área de terreno em m2; Ac – área construída computável total pretendida no empreendimento em m2; V – valor do m2 de terreno constante do Cadastro de Valor de Terreno para fins de Outorga Onerosa (CVTOO); Fs – fator de interesse social, entre 0 (zero) e 1,0; Fp – fator de planejamento entre 0 (zero) e 1,3.

Na nova fórmula o fator de planejamento foi reduzido de 1,4 para 1,3 em seu valor máximo e de 0,25 para 0 (zero) em seu valor mínimo. Estas alterações provocaram reduções nas contrapartidas tornando-as em alguns casos iguais a zero. O número de projetos utilizando índices maiores do que 1,0 (1,2 ou 1,3) aumentando a contrapartida foi muito reduzido: dos 416 projetos quitados até agora (2021) apenas 15 utilizaram este índice.

Outra mudança que produziu contrapartidas menores consistiu em incluir na formula a área total computável no denominador, isto é, dividindo o resultado final. Desta forma um projeto que utilizasse o CA Máximo 4,0 dividiria por 4 a contrapartida a ser paga, sem mencionar outras reduções provocadas pela multimplicação por índices inferiores a 1,0 dos fatores de planejamento e Social.

O valor do m2 (V) passava a ser a do Cadastro do valor do terreno para fins de outorga onerosa (CVT de agora em diante), superior aos valores da PGV utilizados na fórmula anterior. Isto contribuía para o aumento da contrapartida, mas como veremos em seguida insuficiente para contrabalançar os efeitos de redução já mencionados.

A distribuição dos projetos por distrito

Os distritos que mais receberam projetos foram aqueles nos quais os preços dos terrenos são mais elevados, destacando-se Moema, Itaim Bibi, Vila Mariana, Pinheiros, Jardim Paulista e Perdizes: estes 6 distritos concentraram 731 projetos representando 22,5% do total a partir de 2002, embora os distritos de renda média como o Tatuapé, a Saúde e Santana tenham somado 379 projetos ou 12,0% do total; estes 9 distritos receberam cerca de 35% do total de projetos.

A área ocupada pelos projetos pagando contrapartidas foi a seguinte: Fórmula de 2002/04 – 2.614 projetos e 9.129.539m2 de terrenos; área excedente adquirida – 5.898.803m2; Fórmula de 2014/16 – 414 projetos e 592.527m2 de terrenos; área excedente adquirida – 862.458m2. A área total dos terrenos utilizados nos projetos alcançou 9.722.066m2, sendo adquiridos 6.761.261m2 de área adicional. Vejamos agora quais os usos utilizados por estes projetos.

Quadro I. Uso residencial, não residencial e misto dos projetos de OODC a partir de 2002

HMP – Habitação de Mercado Popular; HIS – Habitação de Interesse Social

Chama a atenção o número relativamente grande de projetos HMP (Habitações de Mercado Popular) utilizando a fórmula de 2014: mais da metade dos projetos residenciais são desta categoria, e em números absolutos maior do que o observado segundo a fórmula de 2002 (171 contra 151).

O Coeficiente de Aproveitamento (CA) utilizado de acordo com as fórmulas de 2002 e 2014 foi o seguinte:

Quadro II. Coeficientes de Aproveitamento (CAs) utilizados nos projetos de 2002 e 2014



É interessante observar a elevada proporção de projetos utilizando coeficiente de aproveitamento superior a 3,80 (até 4,0) segundo a fórmula de 2014 (28,5% do total), assim como a elevada porcentagem de projetos utilizando um CA entre 1,0 e menos de 2,0 (54,6%). Dois fatores provavelmente contribuíram para isto: a ampliação, no PD de 2014 das áreas nas quais o CA Máximo passou a ser 4,0 (nas quais a contrapartida seria dividida por quatro), e o crescimento de projetos inscritos no programa Minha Casa Minha Vida relacionados com o uso HMP.

Vejamos qual foi a frequência na utilização dos fatores de Planejamento e Social:

Quadro III. A utilização dos fatores de Planejamento e Social nos projetos de 2002 e de 2014



Nos projetos que utilizaram a fórmula de 2002 os índices de planejamento e social não provocaram grande impacto nas contrapartidas, pois apenas 14 projetos adotaram valores inferiores a 1,0 (planejamento) e apenas cerca de 10% dos projetos utilizaram o índice social inferior a 1,0.

Ao contrário, nos projetos que utilizaram a fórmula de 2014 embora 39 deles ou (9,4%) registrassem índices superiores a 1,0 (1,2 e 1,3) no fator planejamento, 242 ou 58,4% utilizaram os coeficientes 0,6 ou 0,7 e 1,0 e 26,8% coeficientes 0,5 ou menos; em relação ao fator social 50,4% dos projetos utilizaram índices inferiores a 1,0.

Índices superiores a 1,0 aumentam a contrapartida, pois entram na fórmula multiplicando, e inversamente aqueles inferiores à unidade reduzem as contrapartidas. Os dados anteriores mostram que os impactos de redução das contrapartidas foram muito superiores aos de elevação especialmente nos projetos utilizando a fórmula de 2014. O Quadro IV traz um resumo de projetos com coeficientes de planejamento e social abaixo de 1,0 os quais provocam reduções nas contrapartidas pagas por construtoras e incorporadoras.

Quadro IV. Fatores de planejamento e social abaixo de 1,0 em projetos de 2002 e 2014



É interessante observar a expressiva proporção de projetos utilizando a fórmula de 2014 cujos fatores de planejamento (86,1%) e social (50,9%) foram inferiores a 1,0. Ao contrário, no caso de projetos que aplicaram a fórmula de 2002, a grande maioria utilizou índices em ambos os casos iguais a 1,0 o que representa neutralidade em relação à contrapartida. Apenas no caso do fator social observamos uma participação de 10% dos índices inferiores a 1,0.

Apesar das reduções, as contrapartidas pagas pelos 3.160 projetos foram significativas. Somando todos os pagamentos realizados entre 2002 e out. 2021 atualizados a preços de 2019 (IGP) teremos um total de R$ 3,84 bilhões de reais de receitas [4].

Embora expressivas as receitas da OODC, poderiam ser maiores se as reduções permitidas pelas fórmulas de cálculo, especialmente a de 2014/16, como assinalamos anteriormente, não fossem tão grandes.

Se compararmos as contrapartidas recebidas por m2 com os valores da PGV (referencial na fórmula de 2002/04) e do CVT (referencial de 2014/16) veremos que a maioria, em ambos os casos se situou abaixo de 50% destes valores referenciais. O Quadro V apresenta os dados mais relevantes.

Quadro V. Valor da contrapartida por m2 como percentual do Valor de Referência utilizado nas Fórmulas de 2002 (PGV) e 2014 (CVT)



E interessante observar que no caso dos projetos realizados utilizando a fórmula de 2002 65,3% pagaram contrapartidas inferiores a 50% do valor da PGV, enquanto naqueles utilizando a fórmula de 2014 esta proporção dos que pagaram menos de 50% do valor do CVT ultrapassa 94 %.

Embora os valores do CVT superem os da PGV, o que resultaria em proporção maior também do número de projetos pagando menos do que 50%, uma diferença tão grande (94,5% para 65,3%) talvez possa ser explicada pelos descontos maiores existentes na fórmula de 2014 assim como da maior participação, a partir de 2014, de projetos de Habitações de Mercado Popular (HMP): dos 2.572 projetos de 2002 186, ou 7,2% eram HMP enquanto dos 412 de 2014 171 ou 41,5% se classificavam nesta categoria.

Quadro VI. Os projetos de HMP, quantidade, e valor das contrapartidas como % dos valores referenciais das fórmulas de 2002 e 2014



É interessante observar que alguns destes projetos de HMP destinados a famílias de baixa renda foram aprovados em bairros de classe média e média alta na cidade como é o caso dos distritos de Pinheiros e Vila Mariana [5].

É interessante observar que alguns destes projetos de HMP destinados a famílias de baixa renda foram aprovados em bairros de classe média e média alta na cidade como é o caso dos distritos de Pinheiros e Vila Mariana [5].

Um deles localizado na rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto n.280 aprovado em 2014 solicitou a passagem do CABasico 2,0 para CA Máximo 3,99 adquirindo área adicional de 1.238m2 da qual 112m2 resultaram em contrapartida por m2 equivalente a 31,5% do valor registrado na PGV e outra de 1.126m2 cuja contrapartida por m2 foi o equivalente a 17,5% do valor da PGV.

Em média o pagamento por m2 alcançou R$ 392 que comparado com o valor da PGV representou 18,7 % daquele valor. Pinheiros é dos distritos mais caros de São Paulo e neste edifício um apartamento de 32m2 estava sendo vendido em 2018 por R$ 550.000,00 ou R$ 17.187,50 o m2 construído preço inacessível para famílias de baixa renda.

A quantidade de projetos realizados em terrenos classificados como de uso Zeis foi relativamente pequena em 2002 e quase inexistente em 2014: na primeira data foram realizados 25 projetos sendo 9 deles como HIS (Habitação de Interesse Social), e na segunda, apenas 1 projeto (HMP).

Projetos numa mesma rua que utilizaram ambas as fórmulas.

Para termos uma ideia das diferenças do impacto nas contrapartidas de projetos utilizando as duas fórmulas, utilizaremos os aprovados em quatro ruas para neutralizarmos o fator localização.

Na Rua João Moura destacamos dois projetos. O primeiro utilizando a fórmula de 2002, aprovado em 2011 no número 661 em terreno de 1.213m2 foi construído edifício de 11 andares com área total de 6.076m2. O CA Básico era 2,0 e a área extra objeto de outorga onerosa de 606m2, isto é um CA Máximo de 2,5. Os fatores de planejamento e social equivaleram a 1,0 e a contrapartida total paga alcançou R$ 563.943 ou R$ 930m2.

O segundo, no número 375 (fórmula de 2014) em terreno de 2.519m2 resultante da fusão de 11 lotes e aprovado em 2017 foi construído edifício de 28 andares com área total de 18.789m2. A área extra adquirida 7.241m2, correspondeu ao CAMáximo 4,0. O fator de planejamento foi 0,7 e o social 1,0. A contrapartida paga alcançou R$ 7,3 milhões sendo o m2 adicional adquirido por R$ 1.007 ou 17,5% do CVT (R$ 5.755).

Se atualizarmos (IGP) o valor pago em 2011 (R$ 930) para 2017 teremos R$ 1.293, valor superior aos R$ 1.007 por m2 pagos no segundo projeto. Em síntese, o projeto utilizando a fórmula de 2014 pagou menos por m2 adicional adquirido do que o de 2002.

Vejamos agora dois projetos na rua Paulistânia.

Em 2010 no número 381 em terreno de 429m2 foi edificado prédio comercial com área total de 1.407m2. O Ca básico era 1,0 e o projeto demandou o CA máximo de 2,0: os fatores de planejamento e social ambos os iguais a 1,0 e a área excedente adquirida somou 428m2. Utilizando a fórmula de 2002 a contrapartida total alcançou R$ 378.384 ou o equivalente a R$ 882 por m2, ou seja 89,8% do valor registrado na PGV (R$ 981/m2).

Em 2015 no número 215 em terreno de 1.682m2 foi edificado prédio residencial e comercial, com área total de 12.502m2. O projeto (fórmula de 2014) adquiriu 5.046m2 de direitos adicionais de construção passando de um CA básico de 1,0 para um máximo de 4,0. O índice de planejamento igual a 0,7 e o social variando entre 0,8 e 1,0 ocasionaram reduções adicionais na contrapartida. O valor total desta alcançou R$ 2,3 milhões ou R$ 462/m2.

Sendo o CVT de R$ 3.223 podemos avaliar que a construtora pagou por m2 de direitos adicionais de construção 462/3.223 = 14,3% ou cerca de 15% do valor de referência. Não é necessário atualizar o valor pago em 2010 – R$ 882/m2 – para observar que ele superou em quase duas vezes ao pago em 2015 – R$ 462/m2.

Dois projetos na rua dos Pinheiros nos números 1054 e 1057 (terrenos um em frente ao outro) oferecem também um bom exemplo das vantagens da fórmula de 2014 para as construtoras.

No número 1054 em 2009 em terreno de 1.265m2 foi construído prédio comercial com área total de 6.927m2.

O CA básico era 2,0 e o projeto demandou área extra de 632m2, ou seja, o CA Máximo de 2,5. Os índices de planejamento e social foram iguais a 1,0. A contrapartida paga, utilizando a fórmula de 2002 alcançou R$ 371.181 e o m2 adicional R$ 586. A PGV assinalava para o local um valor de R$ 1.303/m2. Isto significa que o projeto pagou por m2 adicional um valor equivalente a 586/1303 = 44,9%, isto é menos da metade do valor de referência utilizado na fórmula de cálculo da contrapartida.

Em 2018 no número 1057 (fórmula de 2014) em terreno de 2.890m2 foi construído prédio com área total de 27.404m2, passando de CA básico 1,0 para o CA Máximo 4,0. O projeto combinou residências com espaços comerciais e os índices de planejamento e social foram respectivamente 0,8 e 0,9 resultando em contrapartida de R$ 8,3 milhões ou R$ 966/m2 equivalendo a 14,8% do valor de referência (R$ 6.697).

Se atualizarmos (IGP) para 2018 o valor de R$ 586 pago em 2009 no projeto do número 1054 teremos um valor de R$ 1.017, superior ao pago segundo a fórmula de 2014 (R$ 966).

Na Av. Rebouças [6] nos números 1.232 e 1150 distanciados a menos de 100 metros um do outro, dois projetos foram concretizados utilizando a fórmula de 2002 (o primeiro) e a de 2014 (o segundo). Em 2013 no número 1.232 em terreno de 2550m2 resultante da fusão de 14 lotes foi construído um prédio comercial com área total de 14.238m2 passando de CA 1,0 para CA 2,37.

Imagem 1. Rebouças lado par



Os fatores de planejamento e social foram iguais a 1,0 e a área extra adquirida alcançou 3.466m2. A contrapartida paga de R$ 7,8 milhões resultou em preço de R$ 2.262 por m2 de área extra. Sendo o valor da PGV igual a R$ 2.057, o preço pago pela contrapartida foi um pouco superior ao valor de referência utilizado na fórmula de 2002.

Imagem 1. Rebouças lado ímpar



Em 2017 no número 1150 (fórmula de 2014) em terreno de 2.858m2 resultante da fusão de 7 lotes foi construído edifício com área de 28.429m2 e solicitado o CA máximo 4,0 sendo adquiridos 8.421m2 adicionais.

Os fatores de planejamento (0,7 e 1,3) e social (0,8/0,9 e 1,0) reduziram ainda mais a contrapartida que somou R$ 9,9 milhões sendo o valor do m2 adicional adquirido igual a R$ 1.179 ou 15,8% do valor referencial (R$ 7.431). Mesmo sem proceder a correção monetária do valor pago em 2013 (R$ 2.262) constatamos que ele foi quase o dobro do valor pago em 2017 (R$ 1.179).

Nos quatro exemplos anteriores podemos observar que as contrapartidas pagas nos projetos que utilizaram a fórmula de 2014 foram inferiores àquelas correspondentes à fórmula de 2002.

Estes casos, embora expressivos, não pretendem qualquer representatividade estatística ou amostral, pois existe uma diferença importante entre eles: em dois casos utilizando a fórmula de 2002 partia-se de um CA básico 2,0 para um CA Máximo 2,5 e um terceiro caso de CA Básico 1,0 para um máximo de 2,0 e índices de planejamento e social iguais a 1,0. Nos quatro casos utilizando a fórmula de 2014 o CA básico era 1,0 e o máximo 4,0 além de índices de planejamento e social inferiores à unidade.

Apesar desta limitação podemos afirmar que a ampliação das áreas nas quais o coeficiente máximo foi elevado para 4,0 associado à um fator de planejamento inferior à unidade (nos projetos residenciais) as reduções nos valores das contrapartidas foram robustas. Na fórmula de 2014 quanto maior o CA Máximo utilizado menor será a contrapartida a ser paga, uma vez que este índice (maior do que 1,0) entra na fórmula dividindo [7].

Quadro VII. Síntese dos casos



(*) – Se atualizarmos estes valores pelo IGP teremos R$ 1.293 para o projeto da rua João Moura e de R$1.017 para o da rua dos Pinheiros, ambos superiores aos de 2014.

O Quadro VII mostra que nos quatro casos as contrapartidas pagas pelos projetos que utilizaram a fórmula de 2002 ajustadas a preços de 2017 e 2018 superaram àquelas pagas pela fórmula de 2014.

Conclusões

A transformação da outorga onerosa do direito de construir em instrumento de captura da valorização territorial criado no Plano Diretor de 2002 constituiu uma das principais iniciativas de recuperação de mais valias proporcionadas pela valorização territorial decorrente do desenvolvimento urbano.

A introdução de um Coeficiente de Aproveitamento Básico (tornado único e igual a 1,0 em 2014) e um Máximo igual a 4,0 [8] possibilitando a alienação da diferença mediante pagamento de contrapartida financeira constituiu um dos pilares da obtenção de recursos não tributários para o financiamento do desenvolvimento urbano, o que a meu ver representou um enorme avanço no sentido de tornar este último mais justo e sustentável.

A partir de 2002 cerca de 3.150 propostas foram aprovadas demonstrando o interesse de construtoras e incorporadoras na aquisição onerosa de direitos adicionais de construção, e também que a existência desta cobrança não constituiu obstáculo para o investimento imobiliário.

As fórmulas de cálculo das contrapartidas, no entanto, resultaram em preços relativamente baixos de m2 adicionais de construção: em ambas as fórmulas os valores pagos foram bem inferiores aos da PGV e do CVT utilizados como referência, estes por sua vez consideravelmente menores do que os preços de mercado.

Além disso, as reduções resultantes de coeficientes de planejamento e sociais inferiores a 1,0 utilizado na grande maioria dos casos, e o princípio de “quanto mais área extra utilizada menor o preço pago por m2” também contribuíram para o cálculo de contrapartidas inferiores aos preços de mercado de terrenos com direitos de construção equivalentes.

Os elementos concretos que apresentamos anteriormente mostram que construtoras e incorporadoras adquirem m2 adicionais de construção por preços consideravelmente baixos viabilizando robusta lucratividade. Não é cabível, portanto, atribuir à outorga onerosa o encarecimento do preço das moradias ou um desestimulo aos investimentos imobiliários em São Paulo.

Notas

[1] Em 31 de dezembro de 2021 em artigo no jornal O Estado de São Paulo “O Brasil como deve ser” o sr. Basílio Jafet, presidente da entidade reitera o diagnóstico afirmando “Não fossem as restrições impostas por legislações urbanísticas inadequadas, que encarecem o preço das moradias, poderíamos ter feito muito mais para reduzir o enorme (e vergonhoso) déficit habitacional”.

[2] Plano Diretor Estratégico de 2002 e da Lei 13.885 de 2004 de uso do solo.

[3] Cerca de 132 projetos com dados incompletos não foram incluídos.

[4] Conferir: Relatório Situação Geral de Processos (prefeitura.sp.gov.br )

[5] Outro projeto, na Rua Dr Nicolau de Sousa Queiros n 603 (distrito de Vila Mariana) em terreno de 976m2, pagou por área extra de 3.89m2 apenas R$ 207/m2 representando 6,7% do valor do Cadastro de Valor de Terreno para fins de Outorga Onerosa. Além da divisão por 4,0 a contrapartida diminuiu ainda mais pois o projeto utilizou um Fator de Planejamento 0.7 e Social de 0.4 e 0.8 (a edificação inclui um espaço comercial e apartamentos residenciais não HMP).

[6] O Coeficiente de Aproveitamento Máximo no lado par da Av. Rebouças foi elevado para 4,0 no PD de 2014 enquanto no lado ímpar permaneceu sendo 1,0 e 2,0. As fotos anexas mostram a atração que esta possibilidade representou para as construtoras e as torres residenciais e comerciais ali sendo erguidas em contraste com o lado ímpar.

[7] No texto do sr. Kallas apresentado no início de nossa análise há menção a um hipotético CA 10 que reduziria o preço final da moradia. Isto não necessariamente ocorre: a redução do custo do terreno no produto final em mercados de concorrência imperfeita pode se traduzir simplesmente em aumento da taxa de lucro. Preços mais elevados dos terrenos com esta capacidade construtiva poderiam ocorrer, pois haveria aumento da demanda de construtoras e incorporadoras pelos mesmos a não ser que tais terrenos já estivessem em mãos destas empresas imobiliárias.

[8] Se considerarmos um projeto aprovado em 2021 na rua João Moura n. 1151 da Construtora Kallas veremos que inclusive nos casos de um coeficiente máximo inferior a 4,0 os preços pagos foram menores do que seriam se o projeto usasse a fórmula de 2002: R$ 3.543,00 contra R$ 4.433,00.