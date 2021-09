A nova dívida internacional brasileira?

Daniel Vargas, Professor da FGV – EESP, Coordenador de Pesquisas do FGV Agro

Há grande esperança no debate público brasileiro sobre a regulamentação do novo mercado internacional de carbono na COP26 de Glasgow. A intuição geral é de que o país poderia se tornar um grande sumidouro de carbono. E, ao desenvolver projetos que sequestrem carbono no solo, ajudar o mundo a cumprir as metas do Acordo de Paris—e ainda receber por isso.

A julgar pelas regras e rumos das negociações internacionais de hoje, contudo, há sério risco de que ocorra justamente o contrário. Em vez de o Brasil se tornar um grande credor internacional, o país teria de “pagar” aos países ricos para remir suas obrigações junto ao planeta. Como isso seria possível?

Logo após a celebração do Acordo de Paris em 2015, cada país fixou suas respectivas “metas nacionais” de remissão de carbono (iNDC). O Brasil decidiu aprovar meta mais ambiciosa do que a de muitos países em desenvolvimento, e mais do que vários países desenvolvidos.

Entre as inúmeras obrigações que assumimos perante o planeta, por exemplo, estão o compromisso de plantar 12 milhões de hectares de florestas, o incremento de 5 milhões de hectares de integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF) e o aumento da participação de bioenergia em 18% sobre matriz energética brasileira. Tudo com vencimento em 2030.

Agora em Glasgow, tema central das negociações é a regulamentação da governança global do carbono, prevista no artigo 6 do Acordo de Paris. Por um lado: a medida ajudaria no acompanhamento e controle do cumprimento das metas de cada país. Por outro: inauguraria um mercado regulado de carbono que permitiria trocas entre países, facilitando o cumprimento de obrigações de parte a parte.

O produto esperado deste novo regime de governança seria um grande jogo de “ganha-ganha”: quem não conseguisse cumprir seu “orçamento” poderia, ainda assim, cumprir sua obrigação de reduzir emissões comprando créditos de quem fosse além do comprometido.

O Brasil gostaria de participar deste mercado global de carbono como “credor”, é claro. Gostaríamos de vender créditos para financiar a gestão de nossas florestas. Gostaríamos de captar recursos para expandir o valioso projeto ABC, programas de iLPF ou, quem sabe ainda, embarcar em reflorestamento abrangente de áreas desmatadas na Amazônia.

Hoje, contudo, é improvável que quaisquer destes projetos captem crédito no mercado global e regulado de carbono, previsto no Acordo de Paris. A razão é que todos estes projetos foram inscritos em nosso “orçamento” nacional de obrigações em 2015. Assim, tornaram-se parte da “dívida internacional brasileira” perante o mundo.

Dívida é algo que se deve e se paga, não que se recebe.

Contraída, não pode um devedor se desobrigar de sua dívida simplesmente porque “mudou de ideia”. Não pode alterar repentina e unilateralmente os termos de sua obrigação, como quem diz: “ontem eu devia 10, hoje decidi que devo 8”. Em 2015, eu faria tudo isso, em 2021, não vou fazer mais. Trata-se de princípio básico de confiança entre partes e do contrato entre nações—salvo razão muito excepcional.

A iNDC concede ao país algum grau de liberdade, mas obriga na substância básica da “pretensão”. É esta obrigação substantiva, afinal, que gera uma dívida, que pedirá um crédito, que criará um mercado, que viabilizará trocas de carbono. Do contrário, na hora de fechar o balanço, bastaria a qualquer país dizer: “não devo mais nada, alterei minha iNDC”. Ou melhor ainda: “acabei de virar credor.” Não é este o sentido de Paris.

Ora, não faz sentido algum ao Brasil, um dos países mais preservados do planeta, com a maior floresta tropical do mundo, a agricultura mais sustentável que se conhece, a maior fonte de água doce e biodiversidade preservada, de repente virar “devedor” global.

Trocamos os pés pelas mãos?

Para uma parte dos ambientalistas mais engajados com a ameaça ao planeta, a resposta é não. As obrigações brasileiras são o “mínimo” que todo país deveria assumir. Estamos diante de uma ameaça real à Terra, causada pela elevação da temperatura. Todos devem se sacrificar. O Brasil só está fazendo sua obrigação.

Para outra parte preocupada com a celebração de pacto justo entre os países, a resposta é sim. Só salvaremos o planeta se conseguirmos reconciliar compromisso comum com responsabilidades variadas—e justas. Para isso, é preciso considerar diferenças socioeconômicas e a história de agressões ao meio ambiente de cada parte.

Em Paris, as regras do jogo mudaram. Entre a Cúpula da Terra no Rio em 1992, passando pelo Protocolo de Quioto em 1997, ratificado em 2005, até chegar ao Acordo de Paris em 2015, apenas os países desenvolvidos possuíam obrigações de cortar emissões. A partir de 2015, países em desenvolvimento se juntaram ao clube dos países ricos, e todos assumiram obrigações de redução de emissões perante o mundo.

A reorientação muda a divisão de trabalho na “economia do clima”. Até Paris, países em desenvolvimento, como o Brasil, eram apenas geradores de créditos de carbono, por meio do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). No papel pelo menos, “recebíamos” recursos de países ricos para desenvolver projetos de desenvolvimento sustentável entre nós, enquanto os ajudávamos a honrar seus débitos de carbono.

Agora o “sistema” é outro. Paris pôs fim ao MDL e Glasgow deve criar novo mercado de atividades e projetos, que pode ser denominado Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável ou MDL+ (previsto no artigo 6.4 do Acordo de Paris). Todos os países do mundo—e não só os países em desenvolvimento—poderão gerar créditos de MDL+. Mas só poderão fazê-lo, e este é o ponto central, em projetos que estejam “fora” do orçamento nacional, é dizer, fora das “dívidas” de redução de emissões assumidas por cada país perante o mundo.

O que tudo isso significa é que a expectativa difusa entre lideranças brasileiras de que o Brasil virá a ser um dos grandes oásis de aportes internacionais para compra de créditos de carbono pode muito bem não se materializar. Dependerá de o país primeiro ser capaz de cumprir sua obrigação, dado o prazo curto, agora é bastante ambiciosa. Dependerá também da concorrência pela geração de créditos no mercado internacional. E dependerá, por fim, das condições do mercado voluntário no Brasil.

O Itamaraty, responsável por representar a posição do Brasil lá fora, já se deu conta da saia justa. Talvez para tentar evitar que o país seja em breve atirado em uma lista negra dos devedores do clima—e caia na situação ridícula de ter de pagar para limpar o nome no “Serasa da ONU”—nossos diplomatas têm se esforçado para convencer o mundo do direito de países em desenvolvimento venderem créditos sobre suas obrigações.

Nesta leitura, o crédito de um projeto que reduzisse desmatamento na Amazônia, por exemplo, poderia ser vendido para abater dívida de outro país, ao mesmo tempo que também contaria para abater a dívida orçamentária brasileira. Seria uma forma de manter, no regime pós-Paris, princípios que ordenavam a relação entre os países pré-Paris.

A posição praticamente unânime da comunidade internacional, contudo, é contrária à “contabilidade” do Itamaraty. Liderados pela Europa e agora também pelos Estados Unidos, representantes alegam que a proposta brasileira geraria “dupla contagem” do crédito de carbono. O carbono no mercado perderia sua correspondência com o carbono na natureza, o que colocaria em xeque a integridade de todo o sistema de trocas.

A julgar pelo cenário de hoje, tudo indica que o mercado de carbono deve ser regulamentado em Glasgow. Tudo indica também que a resistência brasileira continuará a ser percebida pelo mundo como tentativa indevida de “bagunçar” a partida. E tudo indica que o novo mercado de carbono regulado globalmente venha a inaugurar nova forma de controle dos compromissos internacionais do clima.

Pactos existem para ser cumpridos, não é mesmo? Não nos surpreendamos, portanto, se, em um futuro muito próximo, o Brasil, um dos países historicamente mais preservados do mundo, se veja na irônica situação de ter de transferir uma parte de seus parcos recursos para ONGs da Noruega ou para produtores rurais da Alemanha para quitar a dívida internacional de carbono que, em nome do planeta, inventou para si mesmo.