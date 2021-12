A maquiagem fiscal institucionalizada do Paraná

Requião Filho, Deputado Estadual no Paraná (ALEP)

Crescemos escutando sobre regras do jogo e de como devemos segui-las, em igrejas escutamos sermões de conduta e nas escolas sabemos exatamente a nota que devemos tirar para passar de ano. O governo do Paraná, no entanto, parece não gostar de escola.

Causa estranheza, por exemplo, o Projeto de Lei 721/2021, que altera as Leis nº 20.446/2020, e a nº 20.648/2021, que tratam das diretrizes orçamentárias do Estado. Mais esquisito ainda é a alteração que muda as regras e aumenta o quanto o governo do Paraná pode mexer do orçamento durante o ano, passando de 5% para 7%. O mais espantoso ocorre pela alteração feita na Lei de 2020, afinal estamos em Dezembro e todo o orçamento já foi gasto, ou ao menos já teve planejamento para ser utilizado. Qual a necessidade de se alterar essa Lei em cima da hora? Nada mais é do que a vontade do governo de ludibriar a regra, de corromper o processo e de diminuir a nota para poder passar de ano. A maquiagem fiscal institucionalizada, aprovada pela Assembleia e chancelada por todos poderes!

Além disso, outro dado causou perturbação: o governo Ratinho Jr. publicou 304 decretos nesse ano de 2021, totalizando mais de 13 Bilhões de reais em crédito suplementar, correspondendo 44,49% da totalidade do orçamento do executivo no ano. Um número muito além até dos 7% que o governo quer aprovar.

Hoje, o desrespeito quanto ao Legislativo impera no Paraná, independente do orçamento aprovado para o ano, o governo altera a seu prazer onde acha melhor. Os deputados relegados a meros fantoches são ignorados e, por consequência, fecham os olhos também a população paranaense, que elegeu seus representantes para falar para o governo seus desejos, mas agora aceita passiva, em sua maioria.

Como falar de gestão e eficiência se, ao final do ano letivo, é preciso diminuir a régua? Um governo que brada por aí que é efetivo não deveria ter que alterar suas regras ao fim do ano, um tapetão fiscal institucionalizado, pago por cabresto. A gestão deve ser baseada em planejamento, cuidado com o povo, o orçamento ao ser elaborado no ano passado já estávamos no meio da pandemia, tendo todos cuidados e já tendo sofrido uma onda de contágio.

A alteração da lei é um comprovante de incompetência do governo, não planeja, não executa, cuja vontade é determinada por decretos que desrespeitam o devido processo legal e moral da casa de leis do Paraná.

Foto Requião Filho, Deputado Estadual no Paraná (ALEP) – Crédito: Dalie Felberg