A invenção dos “extremos” nas eleições à Presidência da República em 2022

Benedito Mariano, Sociólogo. Mestre em Ciências Sociais pela PUC-SP, ex-Ouvidor da Polícia de São Paulo. Membro Associado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É coordenador do Núcleo de Segurança Pública na Democracia do IREE e Secretário de Segurança Cidadã da Cidade de Diadema. Twitter: @Benedito_d_m

Todas as pesquisas eleitorais para a Presidência da República divulgadas nos últimos meses indicam uma polarização entre o atual presidente e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta polarização vem sendo ventilada pelos postulantes da chamada “terceira via” como uma disputa entre extremos que precisam ser repelidos.

A eleição do atual presidente tem como uma de suas principais causas um processo de crise política vivido pela esquerda e pelo campo democrático, crise esta que foi produzida e alimentada, em grande parte, pela mídia e pelo engodo da operação “lava jato”. A presença dos principais expoentes dessa operação midiática, um juiz e um procurador da República, como possíveis candidatos às eleições deste ano, é uma demonstração inequívoca de que por trás da “luta contra corrupção” escondia-se um projeto político eleitoral, que usou as estruturas do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal para condenar pessoas sem provas por juízes sem competência para julgar. Ao mesmo tempo em que se alimentava o sentimento de antipolítica, apresentava-se também uma solução milagrosa, vendida à população: a “salvação” do país se daria pelas mãos de alguns “heróis justiceiros” até então desconhecidos da população brasileira.

Um dos “heróis”, não por coincidência, veio a se tornar ministro da Justiça e da Segurança Pública do atual presidente em exercício, marcando em sua biografia a participação em um dos governos mais despóticos e autoritários de todo o período republicano. Governo este que, vale ressaltar, também está fortemente envolvido nos mais diversos escândalos de corrupção. Agora, esse mesmo “herói” é um dos que se apresenta como crítico dos “extremos”.

Após a ditadura Vargas e a ditadura militar, o país vive, nesse processo de transição democrática, a maior experiência de um governo fascista e obscurantista. A extrema direita ganhou as eleições de 2018 sob uma forte campanha de descrédito da classe política brasileira. Como consequência, pudemos acompanhar, durante os últimos 3 anos, diversas tentativas de colocar em risco a democracia, as instituições do Estado e o Estado Democrático de Direito, patrocinadas pelo atual presidente da República.

A transição democrática foi resultado da luta de milhões de brasileiros e brasileiras. Muitos e muitas perderam a vida na luta pela liberdade e a democracia, que hoje se encontra fortemente ameaçada.

Sim, temos de um lado da disputa eleitoral deste ano a extrema direita, representada pelo bolsonarismo; não há, porém, nenhum extremo do outro lado, que está à frente das pesquisas eleitorais.

Nos governos do presidente Lula, a economia cresceu; a pobreza foi fortemente combatida; a credibilidade do Brasil na comunidade internacional foi fortemente aumentada, tornando o país uma liderança no Mercosul e importante voz dentro das Organizações Internacionais; o desemprego diminuiu; a população pobre passou a ter muito mais acesso às universidades, espaço que anteriormente lhes era negado, restrito àqueles com melhores condições financeiras; foram criados os primeiros presídios federais; os principais instrumentos de combate a corrupção e instituições como a Polícia Federal tiveram investimentos extraordinários.

No âmbito da segurança pública, criou-se o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, sob o comando do Ministro Tarso Genro, que se configura, sem dúvidas, como o maior programa de apoio às polícias estaduais e a programas e projetos municipais de prevenção à violência e ao crime já feito na República. Esta inclusão dos municípios na esfera da segurança pública, elevando a prevenção à violência e ao crime como política estratégica de governo, talvez tenha sido o maior legado do PRONASCI.

A chamada “terceira via” tenta a todo custo carimbar no senso comum e na imprensa que a polarização que está à frente das pesquisas é entre a extrema direita e a extrema esquerda, dois lados da mesma moeda e que, portanto, deveriam ser igualmente combatidos, razão pela qual seria preciso uma candidatura de ‘centro” para enfrentar os extremos.

Esta invenção de extremos é fadada ao fracasso porque ela é uma falácia.

O que está em jogo nestas eleições é outra coisa. A polarização é ter, de um lado, a continuidade de um governo de extrema direita fascista e, de outro lado, uma candidatura que mais representa a reconstrução do Estado brasileiro e o fortalecimento da democracia.

Contra o fascismo e a política de ódio, representado pela extrema direita que está no poder, o caminho é a construção de uma Ampla Frente Plural e Democrática. Nesta Frente, cabe a esquerda, o campo democrático mais amplo, e a centro direita não fascista.

A eleição da futura chapa Lula presidente e Alckmin vice-presidente representa este lado plural e democrático, que vai além das disputas partidárias, e que não tem nada de extremo.

Portanto, soa como oportunismo e demagogia barata “confundir” polarização entre Extrema Direita e Frente Democrática com disputa de extremos, como querem os inventores da “terceira via”, em especial aqueles que, há muito pouco tempo atrás, se elegeram apoiando o atual governo de extrema direita ou até faziam parte dele.

Teremos um processo eleitoral muito difícil. Ele nos faz lembrar uma fala de Hannah Arendt, em um período difícil da humanidade: “Vivemos Tempos Sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança”. Que consigamos manter a esperança em um Brasil plural, democrático e antirracista. Contra a extrema direita fascista, ficamos sempre com a democracia.

As futuras gerações se lembrarão do lado em que estivemos.