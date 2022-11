A (In)transparência das Universidades Federais Brasileiras

Ana Rita Silva Sacramento, Professora Adjunta da UFBA. É líder do Observatório de Finanças Públicas (OFiP).

Fabiano Maury Raupp, Professor Associado da UDESC. É membro do Observatório de Finanças Públicas (OFiP).

Denise Ribeiro de Almeida, Professora Associada da UFBA. É membro do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

Elaine Cristina de Oliveira Menezes, Professora Adjunta da UFPR. É membro do Observatório de Finanças Públicas (OFiP).

Já argumentamos neste mesmo Blog que a transparência não só tem sido tema nos debates sobre a forma como os governos alocam recursos para dar respostas às expectativas da sociedade, como também tem ocupado mais espaço, ano após ano, nos eventos de discussão e disseminação de conhecimento produzido pelos diversos centros de pensamento, dentre os quais se encontram as universidades federais, instituições financiadas principalmente pelo Governo Federal e que, por determinação constitucional, “obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988) [1].

Destaca-se que, no que tange ao arcabouço legal sobre transparência, as universidades federais estão sujeitas tanto às Leis Complementares n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF [2], e n. 131/2009 [3] – Lei da Transparência – como à Lei Federal n. 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação – LAI [4]. Como se sabe, a LAI, além de reforçar dispositivos já contidos em legislações anteriores, determinou a forma como os órgãos governamentais devem lidar com os pedidos de acesso à informação, além de deixar mais evidente a diferença entre a transparência ativa – que corresponde à divulgação, voluntária e/ou decorrente de obrigações legais, de interesse da sociedade – e passiva – que se refere à obrigação do Estado em conceder respostas aos pedidos de informação requeridos pelos cidadãos, salvo dados/informações protegidas por alguma forma de sigilo com amparo em lei.

Isso posto, objetivamos continuar contribuindo com o tema oferecendo, desta feita, uma reflexão sobre como as universidades federais brasileiras têm praticado a transparência no âmbito de sua gestão. Para tanto, estudos anteriores e o Painel da Lei de Acesso à Informação foram escolhidos como fontes de evidências. O Painel da LAI é uma ferramenta desenvolvida pela Controladoria-Geral da União (CGU) para facilitar o acompanhamento do monitoramento e cumprimento da LAI pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Justificamos esse esforço de discussão em decorrência do amplo papel que as universidades detêm para fortalecer a democracia e disseminar o conhecimento, servindo, inclusive, como um instrumento de promoção da transparência e de facilitador no acesso à informação como um valor na relação estado-sociedade e ainda pelo fato de protagonizarem pesquisas com esta temática.

O Quadro 1 apresenta uma síntese de alguns esforços investigativos anteriores que buscaram analisar a transparência de Universidades Federais.

Quadro 1. Estudos anteriores sobre transparência de Universidades Federais

Fonte: Dados da pesquisa.

Como se pode observar por meio do Quadro 1, os estudos anteriores indicam que há muito o que se avançar em termos de transparência pública nas Universidades Federais, sendo que o déficit é mais acentuado na transparência ativa. Além da falta de cumprimento de prerrogativas legais, pode-se inferir que o comprometimento com a construção, na prática, de uma temática que pesquisamos e ensinamos, poderia ser mais efetivo.

Já no que se refere aos dados disponíveis no Painel da Lei de Acesso à Informação [9], primeiramente consultamos a posição que as universidades federais ocupam no “Ranking de Cumprimento de itens de Transparência Ativa”, produzido com base na quantidade de itens constantes no formulário Sistema de transparência ativa do Fala.BR que são cumpridos pelos 302 órgãos federais ali listados. Nessa disposição, feita em ordem decrescente, nas primeiras posições estão os órgãos que cumprem mais itens. Informa-se que a responsabilidade quanto ao preenchimento e atualização do formulário é atribuição dos próprios órgãos e que esse ranking reflete a situação atual de cada órgão. Consultamos a situação de todas as universidades federais e organizamos em intervalos de 50 posições, conforme pode ser visualizado na Tabela 1:

Tabela 1. Posição das Universidades Federais no ranking da transparência ativa

Fonte: Elaborado a partir dos dados do Painel da Lei de Acesso à Informação [9].

Em um segundo momento, para análise da transparência passiva, elegemos consultar o ranking da aba “Omissões”. Este ranking calcula a quantidade de pedidos e recursos de 1ª e 2ª instâncias em tramitação que se encontram fora do prazo que os órgãos possuem para atendimento. Nele, os órgãos são classificados em uma lista decrescente, ou seja, nos primeiros lugares estão os órgãos que possuem maior quantidade de omissões [9]. Ficou constatado nesse ranking que: (i) uma universidade ocupa o 4° lugar; (ii) uma ocupa o 7° (iii) duas ocupam o 11° e; (iv) 63 ocupam a posição 22° desse ranking.

Vê-se, portanto, que os dados considerados em relação à transparência ativa e passiva, identificados por meio da consulta ao Portal da LAI, guardam convergência com os resultados dos estudos anteriores. Ainda que tenham sido identificadas algumas Universidades em extratos superiores no ranking da transparência ativa, a maioria delas se encontra em níveis medianos e inferiores. Ademais, no quesito omissões, onde o desejado é ocupar os últimos lugares, constatou-se que a posição das Universidades Federais está longe de ser confortável. Informa-se que os rankings verificados – “Omissões” e “Transparência Ativa” – refletem a situação atual consolidada. Em resumo, a combinação dos resultados deste pequeno extrato de pesquisas anteriores com a consulta aos dados do Painel da LAI demonstra que as Universidades Federais precisam avançar no atendimento de critérios básicos de transparência, tanto ativa como passiva, a fim de fortalecer a sua capacidade de atuar enquanto agente facilitador da difusão, junto à sociedade, a respeito da importância da transparência na gestão pública.

