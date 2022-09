A inflação dos alimentos, custo brasil e desburocratização

Felipe de Moraes Andrade – Procurador do Estado – Advogado – Vice-Presidente do Comitê de Desburocratização do LIDE PERNAMBUCO

Em recente divulgação do índice IPCA houve a indicação de deflação nos preços em geral, entretanto com a amarga surpresa de forte alta nos alimentos durante o período medido. Refletindo sobre a questão da espiral inflacionária dos alimentos podemos intuir, que apesar da tendência de mundial de alta em razão da guerra na Ucrânia existem aspectos locais que devem ser considerados.

Inicialmente, o fenômeno deflacionário decorreu da aprovação pelo Congresso Nacional da Lei Complementar nº 194/2022, que antecipando decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicabilidade do princípio da seletividade reduziu o ICMS para alíquota de 18%. Não obstante a mudança dever ser celebrada ela ainda é muito tímida diante do carnaval tributário, que é a tributação de gêneros alimentícios no País. A diversidade de normas e alta carga tributária devem ser objeto de um consenso nacional para redução e simplificação dos tributos sobre o consumo como medida de reforma social. Os custos com a desconformidade tributária (multas, ações criminais e outros) são necessariamente repassados ao consumidor final no preço do produto, assim sendo temos um sistema que gera custo para a população e risco para o empreendedor, uma verdadeira bomba relógio!

Outro aspecto ainda de maior relevância são os entraves burocráticos a produção de alimentos. Enquanto em Países Europeus subsidiam e certificam a produção local de pequenos e médios agricultores, não existe qualquer política coordenada entre os entes federativos neste sentido no Brasil. Por exemplo, exemplo existem Estados, como Pernambuco, no Decreto nº 52.005/2021, Anexo II), que classificam como de alto risco cultivo de: milho, feijão e trigo. Ao adotar a classificação referida os agricultores ficam sujeito a concessão de licenças e alvarás na sistemática ordinária aplicável a grandes empreendimentos, sendo inviável a um pequeno agricultor de uma cidade interiorana obter sua licença ambiental em um órgão sediado na capital, sem qualquer suporte técnico. A ausência de liberação automática da atividade com base no CNAE exercido pelo agricultor titular de pessoa jurídica inscrita no SIMPLES NACIONAL impede que este obtenha empréstimos bancários, consiga realizar a regularização fundiária e exerça com dignidade suas funções com o apoio estatal através dos Bancos Públicos. Assim sendo, temos uma legião de agricultores que não conseguem se regularizar e vivem na dependência de mercados marginais por atravessadores em razão da ausência de uma política pública conjunta entre União, Estados e Municípios.

Igualmente, com relação ao mercado de proteínas animais, é tecido um intricado emaranhando de normas sanitárias, que inviabilizam o pequeno produtor comercializar em outros Estados e até mesmo exportar. O sistema de inspeção sanitária federal demanda ajustes, tendo em vista que ele tem aplicabilidade plena ao grande negócio exportador, mas tem pouca aderência às empresas de pequeno porte. Assim sendo, continuamos desperdiçando potencial da nação com base em mecanismos de controle que devem ser atualizados e descentralizados para entes subnacionais como ocorre com o licenciamento ambiental.

A segurança alimentar no Brasil não deve ser restrita a existência dos necessários programas assistenciais governamentais, mas também por garantir um ambiente de negócio que garanta a simplificação da exploração econômica da agropecuária com atendimento a todos os aspectos sanitários e ambientais.