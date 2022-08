A importância do efeito cascata frente ao risco de  “passar as boiadas” nos investimentos no setor de saneamento

Ingrid Graziele Reis do Nascimento, Doutora em Engenharia do Território – Instituto Superior Técnico de Lisboa, Diretora de Assuntos Regulatórios e Novos Negócio da empresa DAE/Jundiaí – SP

Os montantes são assustadores. Para um cidadão comum, quando ele se depara com esses valores, ele pode até não entender o processo em si, mas certamente vai perceber que valores “astronômicos” são direcionados para esse setor. Porém, certamente ele se questiona, mas e aí? Será que vai diminuir minha conta? Será que o esgoto que vejo ao lado da minha calçada vai sumir? Será que vai parar de faltar água? Será que a água ao sair da torneira vem mais limpa? Enfim, são vários questionamentos e pouquíssimas respostas.

O efeito cascata aqui mencionado é o termo utilizado para ocorrências sequenciais ou eventos ocorridos continuadamente gerando consequências em função de um fato gerador. As ocorrências que são esperadas dizem respeito a um acesso de qualidade e em quantidade suficiente que venha a garantir condições de saúde e qualidade de vida para a população, principalmente aquela que vive à margem dos centros urbanos, que, em sua maioria, não são contemplados com instalações que venham a garantir coleta, tratamento de efluentes além dos outros serviços atrelados aos serviços de saneamento básico.

Conforme o “Panorama da iniciativa privada no saneamento 2022”, elaborado pela a Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Púbicos de água e Esgoto (ABCON SINDICON), 28 leilões de água e esgoto devem ser realizados no Brasil entre os anos de 2022 e 2023, com estimativa de investimentos contratados de R$ 24,5 bilhões. Ainda nesse certame, até março de 2022, foram realizados 16 leilões de saneamento no país, com R$ 46,7 bilhões de investimentos previstos contratados e 20 milhões de pessoas beneficiadas. No entanto, o que é preciso acompanhar são esses “benefícios”, avaliar como está sendo, por exemplo, a queda das doenças de veiculação hídrica.

Dentre os setores representantes da mola propulsora de crescimento de economia, pasmem, o setor de saneamento é o que mais tem recebido investimentos entre os anos 2019 e 2021. De um total de 160,4 R$ bilhões em investimentos contratados nos leilões, 42,9 R$ bilhões vão para os serviços.

Os ventos estão a favor, o desafio será nadar junto com a correnteza. Os prazos estão apertados, é fato, mas são objetivos que precisam ser cumpridos para tentar alcançar êxito nas ações. Desde a aprovação do marco legal, muitos têm sido os esforços para materializar propostas de universalização. Abaixo um esquema que retrata cenários pós marco.

Fonte: ABICON, 2022

A falta de transparência e de acompanhamentos de cumprimentos de metas e a celebração de contratos frágeis implicam em processos vulneráveis, e trazem como consequências “boiadas” que passam desapercebidas. Leiloar ou permanecer estatal não deve ser o foco do dilema, essa inversão de valores está prejudicando o “efeito cascata”, a responsabilidade compartilhada deve ser pauta das ações. Cada ator envolvido no processo deve assumir seu papel, mas, de fato, é uma regulação real o ingrediente principal para efetivação do proposto incialmente. A garantia da universalização dos serviços de saneamento básico para a toda população deve ser o alvo a ser atingido, haja vista o território que ela irá ocupar.

Referência

Panorama da iniciativa privada no saneamento 2022. Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Púbicos de água e Esgoto (ABCON SINDICON). Disponível em: https://abconsindcon.com.br/panorama