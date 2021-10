A famosa premissa: muito do mesmo. Mas, afinal, como alcançar êxito nas ações para efetivar os serviços de saneamento básico?

Ingrid Graziele Reis do Nascimento, Doutora em Engenharia do Território pela Instituto Superior Técnico de Lisboa

Inicialmente, um sistema para funcionar não pode ficar restrito a elaboração de normas, estudos técnicos e análises econômicas. A população deve ser integrada de maneira ativa a todo o processo de governança, inclusive sendo capacitada para tanto. Deve ocorrer influência mútua entre os atores sociais, de maneira individual ou organizada, devem buscar alcançar os objetivos coletivos.

O foco é a (des)complexificação do sistema de governança alcançando a resolução de problemas e a realização dos anseios sociais, culminando inclusive na criação de oportunidades, por mediação de instituições.

Essas oportunidades perpassam inclusive pela capacitação dos gestores que atuam nos órgãos públicos. A quantidade de servidores que ocupam cargos sem saber da sua responsabilidade é significativa, o resultado desses cenários são políticas públicas frágeis e em sua maioria inoperante.

Por exemplo, a legislação brasileira é vasta e tem clareza e pertinência no tocante aos cenários que viabilizam os investimentos e buscam promover a equidade social. O grande desafio é como fazer que os gestores viessem a manusear essas perspectivas.

Parece absurdo, mas a realidade é que muita verba retorna para os cofres públicos federais, pois a maioria dos gestores dos municípios de pequeno porte não consegue elaborar projetos para captar recursos.

A falta de monitoramento das ações é também um terceiro fator que somado aos demais são responsáveis pela letargia do processo de universalização dos serviços de saneamento básico. Essa premissa vem um pouco da falta de empatia dos gestores, assim como, da realidade que os cercam.

Um exemplo clássico: ocorreu a distribuição de vasos sanitários em uma comunidade, localizada no interior do Nordeste brasileiro. Após um lapso temporal, uma equipe esteve de volta no local e foram impactados com a imagem de muitos dos “vasos sanitários” estarem servindo de recipiente para acumular água, como uma espécie de filtro, estando acomodado em um pia de lavar de louça. Ficaram chocados com a cena, porém fico a questionar; naturalmente, eles já utilizam o quintal para fazer suas necessidades fisiológicas, então aquele equipamento (vaso sanitário) é um “intruso”, por outro lado, cidades dessa referida região, geralmente, têm elevadas temperaturas, com chuvas escassas; na realidade deles, a função do equipamento entregue é bem mais aproveitada para acumular água e garantir uma temperatura razoável. Sinceramente, errados eles não estão.

Um monitoramento contínuo das ações poderia garantir um acompanhamento melhor da implementação das políticas públicas e garantir que elas não fossem cumpridas apenas no papel, a título de meta alcançada, do tipo entrega (check).

Enfim, não existe um pacote mágico, é preciso romper com estruturas que reproduzem mais do mesmo. É necessária uma combinação de fatores. E claro, que o cenário pode mudar, prioridades mudam o tempo todo. A governança pública pressupõe ação conjunta de diferentes atores almejando soluções inovadoras, sustentáveis e, principalmente, que alcancem aqueles que mais necessitam.