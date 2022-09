A corrida de São Silvestre eleitoral

José Antonio G. de Pinho, Professor Titular Aposentado (Escola de Administração UFBA). Pesquisador FGV-EAESP

Estamos há poucos dias das eleições de 2022. Proponho aqui fazer uma metáfora da campanha eleitoral com a Corrida de São Silvestre, guardadas as devidas diferenças e proporções entre os dois eventos. Na disputa de atletismo, competem centenas de homens e mulheres, enquanto na corrida eleitoral, apresentam-se, ao início, algumas dezenas de candidatos/as, pleiteantes a participar da prova. No entanto, após várias desistências e depurações, pouco mais de uma dezena efetivamente vai ao certame. A prova de rua aceita participantes tanto profissionais como amadores, sendo vencida pelos primeiros. Na prova eleitoral, todos são profissionais, mas alguns com condições praticamente de amadores. Quanto à duração, a prova de atletismo tem 15 Km de percurso, enquanto a eleitoral desenvolve-se ao longo de meses, ganhando ares oficiais, seguindo o calendário do TSE, seguindo-se, então, as semanas até chegar ao dia das eleições propriamente dito.

Na metáfora silvestrina, estaríamos, agora, na entrada da Brigadeiro (Av. Brigadeiro Luís Antonio), tida como a parte mais difícil da disputa, pois corresponde a uma subida de 34 metros até o promontório da Av. Paulista, quando, então, faltam poucos metros até a linha de chegada. Por ser uma subida, não tão íngreme assim, mas longa, exige muito dos concorrentes, ainda mais por se situar na parte final da corrida. Muitos não têm pernas ou fôlego para chegar ao final, outros, porém, montam uma estratégia para guardar forças justamente para dar um sprint nesse segmento, mesmo que seja o mais árduo.

Assim, surpresas podem acontecer ao se colocar em confronto o pelotão da frente e um que venha em ascensão no trecho da subida da Brigadeiro. Tudo vai depender da força do pelotão dianteiro e da distância que guarda dos perseguidores, de modo a sustentar a posição. O pelotão ascendente, além da distância que o separa daquele à frente, tem que mostrar força e velocidade maiores que os componentes deste, além de dispor de um tempo (poucos minutos) suficiente para ultrapassar os primeiros colocados.

Pensando agora na corrida eleitoral, esta se encontra, no momento atual, na subida da Brigadeiro, a dois pelotões: o dianteiro, formado, desde o início, por dois competidores, Lula (L) e Bolsonaro (B), com o primeiro mantendo uma distância até certo ponto confortável do segundo, o que implica em uma margem de segurança e de confiança. Ao candidato L, para se tornar vitorioso, basta apenas que nada mude, nada de diferente ou anormal aconteça. Para vencer no 1o turno, precisa, de acordo com as regras estabelecidas há mais de três décadas, de uma fração relativamente pequena de votos.

Para o candidato B vencer, a situação requer que algum fato, e de expressão, ocorra para virar o jogo. Esses dois candidatos são os mais velhos, o peso da idade poderia comprometer L, embora não tenha causado nenhuma interferência até o momento. B, por sua vez, sempre se disse um atleta, com saúde, embora quando foi instado a atestar o dito, sua performance sempre decepcionou. Mais recentemente, se auto atribuiu a fama de ser “imbrochável”, fato que pertence ao mundo privado do mandatário, para quem tudo parece uma festa. Ainda, deve ser observado que, considerando a metáfora aqui usada, trata-se de uma corrida de pedestrianismo, mas o candidato B só é chegado em motociatas. Tudo isso aqui considerado não se sabe se tem implicações no desempenho dos dois.

O 2o pelotão é formado pelos candidatos Ciro (C), Tebet (T) e Soraya (S), nesta ordem segundo as pesquisas eleitorais, mas pouco distantes entre si. Além disso, estão a uma distância considerável do 2o colocado do 1o pelotão. A tarefa para esses três postulantes é hercúlea. C é o que tem uma preparação mais longa e intensa, seria, assim, o mais bem preparado. T vem se preparando há pouco mais de um ano e o lançamento de seu nome não contou com tantos apoios assim. S foi feita candidata de última hora dentro de uma composição muito estranha e atípica. Como no caso do 1o pelotão, não se sabe se esses atributos positivos e negativos podem causar efeito decisivo no desempenho dos concorrentes. Muito provavelmente, se algum desses três tem alguma chance, dependeria de deixar os outros dois para trás. Agora, a cada dia que passa e vai passando a subida da Brigadeiro, o quadro vai ficando mais nítido sobre as possibilidades de cada um.

Porém, ainda existe espaço e tempo para reviravoltas e surpresas. Podem acontecer acidentes com candidatos (questões de saúde seria o mais esperado) ou estes sofrerem acidentes, como no caso da facada em B na eleição passada. Nesse caso, no repertório constam prisões, como a de L também na eleição passada, acidentes de avião com morte de candidatos em eleição anterior. Algum evento desse tipo e porte poderia ser fatal para qualquer candidatura.

Certamente temos que desenvolver um pouco mais este tema. Pode-se pensar, por exemplo, em um golpe com alguma candidatura sendo removida, desautorizada pelo próprio partido do candidato ou por forças a ele aglomeradas. Poderia haver alguma desistência espontânea de um candidato, o que, a essa altura da competição, poucos dias para cruzar a fita de chegada, parece difícil de ocorrer. Mas o golpe pode assumir características mais duras, violentas, mortíferas até.

Como seria um golpe com esses atributos nos dois circuitos? No circuito físico, na corrida de rua, seria do tipo do sofrido pelo atleta brasileiro, Vanderlei Cordeiro de Lima, na Maratona de Atenas, em 2004, quando foi abalroado por um ex-padre fanático irlandês, que o tirou da liderança da corrida. Tirou-lhe também a concentração necessária para prosseguir, mas, vencendo essas adversidades e com espírito olímpico, terminou em 3o lugar com a medalha de bronze. Recebeu a medalha Pierre de Coubertin, concedida pelo Comitê Olímpico em raros casos, merecida por ter superado o golpe e continuado a jornada. Sem dúvida, um herói e um verdadeiro mito brasileiro. Cabe ainda comentar que seu técnico, impossibilitado de estar presente naqueles Jogos Olímpicos, chamou a atenção do seu atleta para uma forte subida na altura do Km 30 (de 42), que seria um trecho chave para obter a vitória, onde Vanderlei deveria ousar caso quisesse ser vitorioso, o que seria a subida da Brigadeiro de lá.

E como seria um golpe no caso do circuito da eleição? Ao falar de golpe, evidentemente o tema remete à Bolsonaro, que se refere a isso de forma velada, mais ou menos velada, quando não aberta, explícita. Bem, o circuito está posto, com as regras definidas. Uma primeira forma de golpe reside em não aceitar as regras postas mesmo que tenha concordado com elas quando se lançou candidato. Uma segunda forma seria criar uma confusão para melar as eleições, alegando falta de condições de ordem e segurança para estas se realizarem. Ainda nesta segunda forma, seria empunhada a bandeira de fraude na contagem dos votos. Para repor a ordem, seriam convocadas as FFAA e a Polícia Militar, que seriam colocadas em posição de aquiescer ou não às ordens do ex-capitão. Mas, não nos esqueçamos dos “homens de bem armados”. Ataques a concorrentes não estariam descartados, construindo um equivalente à ação contra nosso atleta olímpico citado.

Se Bolsonaro aprendeu algo com a tentativa do seu Godfather, Donald Trump, talvez não deixe para depois dos votos já estarem apurados. Fica, assim, no ar quando pode se dar a tentativa de golpe, em que momento. Mesmo que haja um 2o turno, não se afasta a artimanha de Bolsonaro de querer mostrar que houve fraude na eleição e que não aceita o resultado. Se em Atenas foi um ex-padre que perpetrou o ataque, aqui seria o ex-capitão. Entendemos que, se o golpe de Bolsonaro não aconteceu até o momento, não é porque tenha desistido dele, mas porque ele e sua entourage devem ter entendido não haver condições para lograr êxito, como no Sete de Setembro do ano passado e deste ano.

Sendo essas as condições, os guardiães da Nação, as instituições que zelam pela democracia, por nossa Constituição e pela lisura das eleições, devem estar atentos para enfrentar os inimigos da democracia, quais sejam elas: STF, TSE, PF, imprensa e outras mídias, entidades de classe, OAB e movimentos pela democracia, para repelir ações antidemocráticas. Que a São Silvestre eleitoral seja de paz e ordem, um espetáculo da democracia, que vença e tome posse o ungido pelo voto popular. Em tempo, seguramente Jair Bolsonaro não sabe quem é o Barão de Coubertin.