A chance de uma direita sem Bolsonaro

Felipe Calabrez, Doutor em Administração e Governo pela FGV-EAESP, Professor de Economia na Faculdade Belas Artes e Diretor de Pesquisa da Fundação Podemos

Entre o término da apuração das urnas no domingo e a primeira aparição pública do candidato derrotado, que é também o Presidente da República em exercício, transcorreram mais de 44 horas. Nesse meio tempo, surgiu todo tipo de especulação e incerteza sobre o futuro da República, sobre a posse do novo governo e sobre o modo de atuação de instituições como as Forças Armadas. Isso enquanto as principais estradas do país eram bloqueadas e a Polícia Rodoviária Federal titubeava em cumprir uma decisão da Suprema Corte do país.

Inúmeros comentários poderiam ser feitos sobre esse episódio, a começar pela completa incapacidade de Bolsonaro em seguir minimamente as liturgias do cargo que ocupa. Mas chamo atenção para um elemento em sua curta fala de dois minutos e que parece ter sido pouco explorado pelos analistas. “A direita surgiu de verdade em nosso país”.

Nesse aspecto, Bolsonaro está coberto de razão. Diversas pesquisas em Ciência Política foram corroboradas pelo resultado eleitoral que produziu a próxima legislatura. A forte polarização política produziu um esvaziamento do centro, movimento já observado nas eleições de 2018 e que agora aparece ainda mais forte, com a redução das bancadas de partidos tradicionalmente grandes e aumento das bancadas dos partidos situados nos polos direita e esquerda. Esse movimento aparece tanto nos legislativos estaduais como nas bancadas federais, e pode ser ilustrado pelo quase desaparecimento do PSDB, partido que ganhou duas eleições seguidas para o Governo Federal e governou São Paulo por quase três décadas, além do aumento expressivo de partidos como PL, PP e Republicanos, que ganharam peso ao se alinhar explicitamente a Bolsonaro.

Não há dúvida de que Bolsonaro é um fenômeno eleitoral que foi capaz de promover um total realinhamento do campo conservador. E é perfeitamente legítimo, até desejável, que os regimes democráticos contem com um leque de partidos que se organizem num espectro político que vai da esquerda à direita e que sejam capazes de captar desejos e valores dos cidadãos, organizando suas preferências eleitorais e disputando cargos de poder. Mas o paradoxo da democracia é que, para isso funcionar, é preciso que os desejos expressos na esfera pública sejam marcados pela tolerância em relação ao “outro”, pelo respeito às instituições e pela alternância no poder, critérios que o chamado “bolsonarismo” não reúne, o que o prova a contestação do resultado eleitoral feita pelos seus seguidores mais fervorosos e cuja desordem que provocou deveria ter sido explicitamente contestada por ele, presidente em exercício, pelo menos umas vinte e quatro horas antes. E não foi.

Não é correto dizer que o bloqueio das estradas contestando o resultado das urnas não pode ser atribuído diretamente a Bolsonaro, mas apenas a alguns “radicais”. Porque a política é feita de símbolos, gestos e ações. E no caso do bolsonarismo não há qualquer incompatibilidade entre eles. Eleito falando em “metralhar” seus opositores, governou negando evidências científicas em meio à mais grave pandemia da história recente, produzindo um tensionamento constante das instituições e um clima beligerante na própria sociedade.

É inegável a existência de um forte campo conservador no Brasil a ser explorado politicamente. Mas ele não precisa do bolsonarismo. Ao contrário, suas chances de sobrevivência político-institucional, por contraditório que possa parecer, serão maiores sem ele a partir de agora.

Em política símbolos importam, e sobre o bolsonarismo temos um presidente de partido recebendo a polícia com granadas, uma deputada correndo com arma em punho atrás de uma pessoa em meio às ruas de um bairro nobre de São Paulo e bloqueios de rodovias, para ficarmos com os fatos das últimas semanas. Todos envolvem processos criminais.

Pois, que se jogue fora o método que o caracteriza (a intolerância, o constante tensionamento de instituições, a violência e a mentira), preservando aquilo que Bolsonaro diz representar, mas o faz de forma deturpada: os valores conservadores.

Uma boa chance de vermos esse movimento de extirpação do bolsonarismo está no Estado de São Paulo. Como comenta o cientista político e professor da Fundação Getulio Vargas, Marco Antonio Teixeira, Tarcísio foi eleito com uma ampla aliança, que passa pelo PSD de Kassab, o atual governador Rodrigo Garcia, além de boa parte do próprio PSDB, entre outros partidos. Mas, em política uma coisa é eleição, outra é a realidade da capacidade de governo. Se é verdade que ele surfou na onda bolsonarista para se eleger, é bem provável que não precisará dela para governar. Mas, eu diria mais: Precisará se livrar dela para fazer um bom governo. Porque se uma coisa é eleição e outra é governar, há uma terceira, que é reeleição, e esta dependerá do sucesso da segunda.

Assim, Tarcísio, embora provavelmente abrigue quadros bolsonaristas expelidos de Brasília, tem nas mãos a possibilidade de quebrar esse tipo de polarização violenta e maléfica para o país. É um político que possui amplo trânsito no espectro político, já foi Ministro do governo Dilma Rousseff e certamente terá que dialogar com o presidente que assumirá em 2023. Governando o Estado mais rico da federação, Tarcísio terá fortes desafios de gestão pela frente e certamente não irá querer repetir o roteiro da eleição presidencial que se encerrou no último domingo, cujo resultado conhecemos.