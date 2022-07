A centralidade dos sistemas de custos na alocação de recursos públicos

Fabiano Maury Raupp, Doutor em Administração (UFBA). Professor Associado do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (ESAG) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)

Há registros muito antigos sobre o uso de informações de custos, todavia, é com a Revolução Industrial que o seu protagonismo se tornou evidente. Fatores como a produção em massa e a variedade e complexidade dos produtos foram imperativos para que uma contabilidade própria, a Contabilidade de Custos, passasse a atender o setor produtivo, área até então atendida pela Contabilidade Financeira. O surgimento ocorre para atender necessidades da área privada, mas já é consenso a importância do uso das informações de custos também no setor público. O argumento que se procura reforçar no artigo em tela é que, além de importante, os sistemas de custos exercem papel central no processo de alocação de recursos públicos.

Sabe-se que características como escassez de recursos e aumento da demanda na prestação de serviços públicos exigem de gestores públicos instrumentos que possam auxiliá-los na alocação dos recursos públicos. Mesmo sabendo da relevância do uso de sistemas de custos nesta direção, já que contribui para o processo decisório, controle gerencial, elaboração de planejamento e aumento da eficiência na prestação do serviço público, o tema é negligenciado tanto no campo acadêmico quanto prático [1].

No campo acadêmico, além da baixa produção, recentemente pude constatar também a quase inexistência de disciplinas em cursos de graduação e pós-graduação direcionados para discussões sobre custos no setor público [1]. Em sala de aula costumo dizer que nossos textos acadêmicos tratam do tema com um certo “romantismo”. Não é incomum que os artigos sobre o tema iniciem o texto ressaltando o quão imperativo é a adoção de sistemas de custos públicos como base para o processo decisório, quando na prática poucos órgãos públicos têm implementado controles de custos para tornar mais eficiente o processo de alocação de recursos públicos [2].

E tudo isso não é por falta de legislação. Já na Lei n. 4.320/1964, a temática de custo passou a fazer parte da Contabilidade Pública. Após, vários textos legais passaram a mencionar a necessidade de sistemas de custos no setor público: Decreto-Lei n. 200/1967, Decreto n. 93.872/1986, Lei n. 101/2000, Lei n. 10.180/2001, Acórdão TCU n. 1.078/2004, e Decreto n. 6.944/2009. Vale destacar também a NBC T 16.11, recentemente substituída pela NBC TSP 34.

Ainda que o gasto público esteja atendendo o princípio da legalidade, tem-se observado na prática inúmeros desperdícios decorrentes, por exemplo, de isenções inseridas em programas de caráter continuado e mantidas sem real avaliação dos resultados obtidos (a setores econômicos, a empresas e a grupos sociais), não atendendo o princípio da eficiência. Destaca-se neste contexto a necessidade de considerarmos a ideia da equidade intergeracional [3] [4], a partir do qual as despesas atuais não podem se projetar negativamente às futuras gerações na forma de bens inúteis ou com utilidade reduzida, direcionados a benefícios duvidosos sem qualquer medida de avaliação qualitativa ou quantitativa.

Para que os sistemas de custos tornem-se realidade, diversos desafios se fazem presente, como: mudança de cultura (gestão burocrática e reativa para roteiros gerenciais e proativos); medição e avaliação de desempenho com viés fiscalizatório e não colaborativo; refinamento metodológico contínuo, propagação de práticas, construção de base de dados históricos; e sistema informacional capaz de gerar informações úteis e fidedignas ao objeto que se propõe mensurar. Mesmo apontando diversos desafios, não é intenção do artigo imprimir aqui o tom pessimista sobre o tema. Para tanto, várias ações já são estão em curso: avanços normativos; avanços na metodologia de mensuração de custos, incluindo novas métricas e atributos que melhor qualificam a informação gerencial; crescente apoio dos órgãos de controle no cumprimento dos dispositivos legais atinentes a mensuração e gestão de custos; e aumento gradativo do envolvimento das setoriais de custos [5].

É necessária a ampliação dos estudos acerca da centralidade dos sistemas de custos no setor público com vistas à compreensão de alternativas práticas para melhoria das formas alocativas atuais, tornando-as mais eficientes. Desta forma, cada estado, município, ou mesmo os órgãos públicos, poderão escolher formas e mecanismos de sistematização de custos, à luz daquilo que preconiza a legislação, como forma de priorizar a alocação de recursos, em que as prioridades recaiam sobre questões de melhoria das condições existenciais das pessoas.

