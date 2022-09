A campanha eleitoral ganhou tração

Ruben C. Keinert, Professor titular aposentado da FGV–EAESP

Depois de muitas semanas em que as análises políticas das presidenciais pareciam um infindável cozimento em banho-maria, as batatas doces e os pinhões começaram a arder junto da fogueira eleitoral com os resultados das pesquisas aparecendo em períodos mais curtos. A semana de 15 de agosto foi uma “semana zero”, em que a novidade, por assim dizer, foi que estava tudo parado a despeito do início do pagamento das bondades do presidente-candidato. A semana do dia 22 foi movimentada pelas entrevistas que mostraram Bolsonaro inseguro, Lula bem e Ciro e Tebet mais ou menos. O domingo, de quebra, trouxe o debate entre os candidatos, com Lula médio, Bolsonaro muito mal e Ciro e Tebet aproveitando a oportunidade. A semana que se encerrou mostrou resultados de pesquisas em que algo se moveu e as cogitações voltaram a resplandecer.

Finalmente, surgiu um fato político relevante, que foi produzido pela mídia, ressalte-se. As campanhas andavam sem imaginação, foi necessário um elemento externo para gerar algum movimento. O fato político foi que as candidaturas de Ciro e Tebet saíram do lugar em que estavam e pareciam condenadas a ficar. Os poucos e preciosos pontinhos conquistados mudam os rumos da eleição e indicam a possibilidade maior do segundo turno para a definição do vencedor. Registre-se também um pequeno crescimento na pontuação de Bolsonaro, resquício dos recursos dirigidos para segmentos estratégicos do eleitorado e em que o candidato estava mal ou longe de onde esperava estar.

O que se coloca agora é para onde ir ou para onde expandir os votos, pergunta que os candidatos se fazem a todo o tempo, na verdade.

A candidatura Lula está preparando-se para enfrentar o cada vez mais provável segundo turno, consolidando alianças e apoios no seu eleitorado fiel. Busca ampliações no empresariado (o que inclui o agronegócio), aproximação com evangélicos e tranquilizar os militares, lembrando-os de que os tratou muito bem nos seus 2 períodos de governo. Busca aproximação com a classe média, também, mostrando que não interferiu nos órgãos de fiscalização e controle, que é bem-casado e respeita os bons costumes e as práticas religiosas. Sabe que conta com os trabalhadores, pobres, mulheres e, sobretudo, com os seus conterrâneos nordestinos que permaneceram na região ou se espalharam pelo país.

Bolsonaro demonstra ter como prioridade manter seu eleitorado-raiz para ir para o segundo turno e, então, partir para a reconquista de votos de indecisos, arrependidos e tementes do perigo da esquerda em uma campanha muito mais agressiva. As pesquisas sobre a continuação do pleito não favorecem esses cálculos, mas essa é a aposta mais provável. Deve procurar mais bondades para oferecer a seus possíveis apoiadores e intensificar motociatas, presença em festas populares e eventos cívicos. A ver o que se dará na comemoração de Sete de Setembro, já que a radicalização alcançou o teto de adesões.

Ciro e Tebet correm nas faixas centrais da pista e, dada a consolidação das preferências das principais candidaturas, têm muita dificuldade para ampliar seus números, embora embalados pelos últimos pontos conquistados. Ambos estão empenhados em acabar com a fome e a insegurança alimentar que acometem metade da população. Para isso é necessário criar emprego e renda. Ciro tem soluções para tudo e as expõe com muito garbo e naturalidade. Mas também com muita rapidez e complexidade para o entendimento do eleitor de baixa escolaridade, a quem as explicações pretendem alcançar. Seu avanço nos segmentos que confiam intuitivamente em que Lula sabe fazer as coisas andarem para o lado deles é pouco provável que se traduza em pontos percentuais significativos. Tem um apelo para a classe média e para a direita ao enfatizar que vai combater implacavelmente a corrupção, defender a educação como fez em Sobral e no Ceará e que vai tangenciar partidos e acordões políticos lançando mão de plebiscitos para governar. Seu discurso tem uma “levada” nacionalista para fazer pontes com o empresariado e com os militares.

Simone Tebet aposta em conquistar o voto feminino e a classe média bem-pensante, formadora de opinião, para a partir daí empolgar o eleitorado. O tempo não favorece a sua estratégia, pois é pouco conhecida. É muito bem articulada, convincente e tem um ar simpático de moça que está sempre com todas as lições de casa em dia e se mantém bem disposta para encontrar amigas, amigos e conversar. Será beneficiada pela exposição proporcionada pelo horário eleitoral gratuito em cadeia nacional. Resta conseguir alcançar grandes números.

A campanha ganhou tração, com rádio e TV entrando nas casas, bares e lugares públicos, ocupando as resenhas dos almoços familiares e dos momentos livres em todos os ambientes. O STE, a Justiça, as ONGs e a mídia estão alertas contra abusos que certamente ocorrerão. Espera-se que os espíritos e os homens se desarmem, todavia.