A atualidade e a persistência do coronelismo na democracia brasileira

Eduardo Grin, Professor da FGV de São Paulo

O livro “Coronelismo, enxada e voto”, escrito por Vitor Nunes Leal em 1949, trata-se de uma obra seminal para a compreensão de como a democracia era instrumentalizada pelos grupos dominantes na República Velha. O voto de cabresto garantia uma relação de compromisso entre o domínio político do poder privado decadente por meio do aparelhamento do poder público. O coronel era a figura política de prestígio no nível local que emprestava seu poder para as máquinas políticas estaduais pela capacidade de entregar votos dos currais eleitorais mantidos como párias em decorrência do atraso de uma economia agrária e atrasada.

A superposição de um regime representativo com uma base econômica atrasada e apoiada em rebanhos eleitorais degradados garantia a sobrevivência desse modelo de dominação política. Ainda que Vitor Nunes tenha observado que o coronelismo tenha correspondido a uma “quadra da evolução do nosso povo”, já que períodos históricos são únicos por definição, o prefácio de Barbosa Lima Sobrinho para a quarta edição do livro não poderia ser mais premonitório para a analisar a persistência e a atualização desse fenômeno na democracia brasileira. Em 1978, alertava o então presidente da Associação Brasileira de Imprensa, que o coronelismo poderia se apresentar com outras roupagens. O coronel poderia ter se transformado no Doutor, a fábrica substituiria a fazenda e o avanço dos meios de comunicação, como o rádio, poderia contribuir para manter o domínio sobre amplas parcelas das populações vivendo no interior.

A eleição presidencial de 2022 foi a testemunha de como o coronelismo vive entre nós e sofisticou seus instrumentos de coerção e intimidação. Esse modelo não morreu, mas aprendeu como atacar os direitos do exercício livre do voto e dos direitos políticos de forma violenta. A campanha do presidente Bolsonaro fez com estes temores se tornassem realidade cotidiana durante o processo eleitoral por meio de várias formas de coação e cerceamento.

A atuação de pastores vinculados às igrejas neopentecostais foi ostensivamente utilizada para garantir que o curral religioso fosse capaz de se dispersar. Não se trata apenas da escandalosa mistura de religião com política, mas da instilação do medo por meio de mentiras como o fechamento de igrejas ou da educação sexual nas escolas que faria as crianças. Ou ameaças que colocam em dúvida a fé do crente que não votasse em Bolsonaro, já que a esquerda é contra os valores cristãos e da família, além de defender o aborto. Evangélicos que declarassem voto em Lula seriam proibidos não seriam merecedores de participar da Santa Ceia. Igreja é lugar de santo e relações com Lula poderiam abrir a porta para o Diabo! O coronelismo religioso não é uma novidade no país, mas na guerra santa em que Bolsonaro buscou transformar essa eleição adquiriu um peso ainda maior. A votação recebida por Bolsonaro mostra como essas igrejas atuaram fortemente em seu favor.

O coronelismo da lacração e das fake News na internet também atualiza a forma de construção de rebanhos eleitorais. A produção de mentiras e de desinformação visa reforçar a adesão a discursos de bolhas nas quais o objetivo é assegurar um exército de apoiadores capazes de reproduzir mensagens sem nenhuma credibilidade. A lógica de rebanho conduz a um comportamento coletivo na qual se espera um comando ou informação que se propaga de forma irrefletida. O cabresto eleitoral ao qual se referia Vitor Nunes era similar: apenas aguarde a hora de votar e não pense, pois isso não lhe é demandado. A lógica dos robôs e do mundo das redes sociais propagadoras de absurdos é a mesma, pois apoiadores fanáticos não refletem, nem pensam, mas apenas obedecem a comandos, visando a garantir currais eleitorais. Esse fenômeno supera em muito o processo já analisado do coronelismo materializado na propriedade de meios de comunicação. A relação como as fake News é mais ampla, pois se dissemina com mais velocidade e capacidade de retenção de rebanhos eleitorais na internet.

Como já advertido há mais de 45 anos atrás, nesta eleição a fábrica substituiu a fazenda, dada a quantidade de episódios de assédio eleitoral. O coronelismo econômico atuou de forma organizada e totalmente antidemocrática. Diz a lei que essa prática configura intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento no intuito de influenciar ou manipular o voto, manifestação política, apoio ou orientação política de trabalhadores no local de trabalho ou situações relacionadas ao trabalho. O que se viu nas mais de 1000 denúncias, sabidamente números subestimados, foi a materialização de coação e intimidação de forma nunca vista, sobretudo na região Sul do país em que Bolsonaro foi vitorioso. Isso não é casual, pois é parte de uma mentalidade que pactua com o cerceamento do exercício de direitos políticos tal como faziam os coronéis nas fazendas na República Velha.

O tratamento dispensado a trabalhadores e trabalhadoras assalariadas caminhou cem anos para trás e mostra como esta visão segue forte em muitas empresas. Isso para não falar na sobrevivência desta prática em áreas rurais, como nas regiões Centro-Oeste e Norte. Violência no trato com empregados e empregadas associada a mentiras como fechamento de empresas e desemprego se o voto não fosse em Bolsonaro. O cúmulo dessa indigência foi a intenção manifesta do proprietário da Havan pedir às suas funcionárias que escondessem o celular no sutiã para fotografar o voto. Nada poderia ser mais assemelhado ao voto aberto praticado pelos coronéis, mas agora atualizado pela tecnologia. O coronelismo econômico segue vivo entre nós.

O coronelismo miliciano é outra expressão atual da distorção democrática no Brasil do século XXI. O Observatório das Metrópoles analisou esse fenômeno para a cidade do Rio de Janeiro e constatou que aumentou o número de eleitores cadastrados em áreas controladas pelas milícias e nas quais Bolsonaro e sua base obtiveram mais votos que a média. No primeiro turno, Bolsonaro venceu em 90% dessas zonas eleitorais dominadas pela milícia. Tal domínio fortalece uma conduta eleitoral de comando territorial baseada na coerção e violência física. A presença de grupos criminosos no território inibe o livre exercício dos direitos políticos. Não se trata do território da fazenda para manter o curral eleitoral, mas sim de regiões controladas pelas milícias. A presença do crime organizado e sua influência na política nacional não é recente, mas a sua expansão revela mais um desafio para o Estado democrático de direitos.

O coronelismo do aparato estatal, expresso na utilização da máquina pública, é uma característica histórica. Como dizia Vitor Nunes, aos amigos o poder da graça e aos adversários o poder de desgraça. Mesmo que a construção do Estado republicano no Brasil ainda deva avançar muitas casas para reduzir as várias manifestações de patrimonialismo, o bolsonarismo rompeu todos os limites toleráveis. Essa foi uma eleição do Estado brasileiro contra os demais candidatos, sobretudo contra Lula. As máquinas políticas estaduais descritas por Vitor Nunes usavam de forma privada o poder público. Com o governo Bolsonaro recuamos à República Velha e atualizamos esta expressão do coronelismo que faz o governo atuar como facção e usar o aparato estatal como recurso político privativo.

Não menos importante, o coronelismo orçamentário materializado no orçamento secreto é outra forma de manter currais eleitorais. Desde sempre, e não só no Brasil, parlamentares alimentam suas bases eleitorais com emendas e outras formas de atendimento às suas clientelas eleitorais. Com a introdução do orçamento secreto, esse processo ganhou uma nova configuração ao ampliar a conexão entre deputados e senadores como os benfeitores para as localidades. Como dizia Vitor Nunes, o coronel também era reconhecido como o único capaz de trazer benefícios para a sua cidade. A nova modalidade de emendas iniciada em 2020 amplia essa forma de atuação ao permitir que, longe do escrutínio público, parlamentares possam se valer de recursos públicos para garantir apoio eleitoral com a ameaça que sua não reeleição poderia custar a perda de futuras conquistas para as cidades para as quais direcionou recursos. Essa é outra forma atualizada, e intensificada, de cabresto eleitoral que coage a conduta do eleitorado e reforça o papel do parlamentar como via garantidora de benefícios para as populações,

O coronelismo não morreu. Ele se adaptou aos novos meios de coerção disponíveis e hoje atua de forma multidimensional e simultânea. O curral eleitoral e hoje coagido de várias formas: quem frequenta um templo evangélico pode sofrer assédio eleitoral e a violência da milícia, por exemplo. Muitas áreas de forte atividade agrária coincidem com aquelas em houve grande expansão das igrejas neopentecostais de diversas matizes. As expressões e faces do coronelismo religioso, miliciano, orçamentário, do aparato estatal, da lacração e das fake News seguem vivas e fortes. Essa realidade, da qual a eleição de 2022 é seu exemplo mais claro, mostram como a consolidação da democracia e o Estado republicano no Brasil seguem sendo tarefas urgentes e necessárias.