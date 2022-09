Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito

Inês Mindlin Lafer, presidente do Conselho do GIFE desde 2021

Maria Alice Setubal, presidente do Conselho do GIFE de 2017 a 2021

Beatriz Johannpeter, presidente do Conselho do GIFE de 2013 a 2017

Denise Aguiar, presidente do Conselho do GIFE de 2007 a 2013

O Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), criado em 1995, busca contribuir para que o Brasil seja um país mais justo, sustentável e desenvolvido, a partir da mobilização voluntária e estruturada de recursos privados de indivíduos, famílias, empresas e organizações. A atuação do GIFE nestes últimos 27 anos só foi possível graças à existência de um ambiente democrático assegurado pela Constituição Federal de 1988.

A Democracia ampliou o mandato da sociedade civil e convocou diversos setores, classes, grupos e organizações para colaborar com a superação dos múltiplos desafios relacionados às profundas e históricas desigualdades sociais. O Investimento Social Privado e a Filantropia têm marcado presença e apoiado a busca pela garantia de direitos obtidos na esfera pública desde 1988 em todas as áreas e temas, tendo sido parte de importantes conquistas. É um setor que assume sua responsabilidade com o bem comum e responsivo às necessidades emergenciais, como se viu nas respostas rápidas aos efeitos da pandemia de Covid-19.

Sem Democracia, o Investimento Social Privado e a Filantropia não podem seguir alocando seus recursos e capacidades para o aprimoramento de uma educação de qualidade para todos, pelo fortalecimento da saúde pública, pela garantia de direitos das crianças e adolescentes, por equidade racial, pelas artes e cultura, pela qualificação do setor público e das políticas públicas, pelo presente e futuro das juventudes, pelo combate à fome e à insegurança alimentar, pelos direitos das mulheres e da população LGBTQIA+, pelo fortalecimento da sociedade civil, pelo enfrentamento das mudanças climáticas, pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia e proteção dos seus povos, pela regeneração dos biomas brasileiros e conservação de seu oceano, entre muitas outras agendas fundamentais para o país.

O GIFE compreende que o regime político democrático é aquele que permite que a relação Estado de Direito e Sociedade Civil ocorra na direção do desenvolvimento político, social e cultural que o país precisa. É no exercício contínuo da democracia que pretendemos fortalecer a filantropia e o investimento social privado no Brasil como agentes capazes de contribuir para a transformação social.

Democracia não é negociável na construção de um país mais justo. Por essa razão, somamos nossas vozes em defesa do Estado Democrático de Direito e do exercício pleno da Cidadania.