Os 6 milhões de votos entre Lula e Bolsonaro

Foi um primeiro turno com cara de segundo. É possível afirmar que a polarização se cristalizou no País. Os Estados que tradicionalmente têm se posicionado à esquerda ficaram mais à esquerda. E o contrário também parece ser verdadeiro.

Para a esquerda, Rafael Fonteles (PT-PI), eleito em primeiro turno, traz o reforço nordestino para este espectro político. A direita, por sua vez, teve vitórias significativas e que não foram identificadas pelas pesquisas. Como os futuros senadores Mourão (Republicanos-RS), Moro (União-PR), Marcos Pontes (PL-SP), Jorge Seif (PL-SC), Damares (Republicanos-DF) e o reeleito Romário (PL-RJ) trazem uma onda de direita no Senado, que acompanham as votações expressivas de Onyx Lorenzoni (PL-RS) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) em seus Estados.

Se a região Sudeste será o grande divisor de águas desta eleição, o fato de Romeu Zema (Novo-MG) e Cláudio Castro (PL-RJ) estarem já eleitos indica que eles poderão ter um papel fundamental para buscar reverter votos para o Bolsonaro. A estes se junta Tarcísio de Freitas, com liderança para o segundo turno em São Paulo.

Por outro lado, a esquerda teve vitória consistente em uma região com apelo agrícola. O Matopiba, anagrama para Maranhão-Tocantins-Piauí-Bahia (oeste), votou majoritariamente em Lula, em que pese, no caso do Tocantins, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) ter sido reeleito e representar reforço a Bolsonaro.

O fato é que há pouco mais de 10 milhões de votos que não foram dados nem a Lula nem a Bolsonaro e houve uma abstenção em torno de 20%. Enquanto isso, os cerca de 6 milhões de votos separam Lula e Bolsonaro. Em uma votação presidencial apertada, com um universo de quatro semanas de campanha pela frente, é possível que o Bolsonaro precise virar votos de Lula. Nesse caso, Zema, Castro e demais candidatos eleitos poderão fazer a diferença. Por outro lado, a inspiração do Matopiba pode dar o caminho para Lula avançar em áreas do agronegócio. Aguardemos os próximos passos.