Intenção de votos: prevendo a próxima eleição

Muito se fala sobre as pesquisas eleitorais, que têm sido elemento fundamental de aferição de perspectiva de poder. Parte-se do pressuposto de que as respostas de uma amostragem do público podem representar a totalidade dos votantes e, guardadas as proporções e as margens de erro, são um termômetro do momento. Estamos falando de usar a estatística para prever o futuro, mais ou menos como se faz para prever o tempo, se o dólar vai subir ou cair ou se uma seguradora deve ou não aprovar uma apólice.

Mas a amostragem de votos não é o único modo de aplicar a estatística preditiva para estimar votos futuros. A série histórica de votos por zonas eleitorais, suas características, a mudança do espectro político de cada zona e em qual velocidade ocorreu a mudança podem dizer tanto quanto, ou até mais, do que a intenção de voto futuro.

Isso acontece porque os resultados eleitorais permitem sobrepormos em um mapa as características políticas de um povo em seu território, mas também seus valores econômicos, culturais, religiosos, étnicos e demográficos. E as variações políticas identificadas entre as eleições em um mesmo território, além de refletirem a forma que o país progride em seus valores, mostram as probabilidades de voto para as eleições seguintes.

As relações entre geografia, democracia e ciência política nunca foram tão visíveis. A intenção de voto se baseia estritamente no “quem” do processo eleitoral, ao passo que a Geografia do Voto foca no “onde”, ou seja, como o conjunto de fatores sociais, ambientais, urbanísticos ou fundiários são capazes de definir votos em um determinado território. A intenção é descobrir o que faz a baixada fluminense, o pampa gaúcho, o triângulo mineiro ou o sertão nordestino votarem de forma convergente ou divergente quando analisamos o território para além de um candidato ser de esquerda ou de direita.

A tecnologia digital e a crescente disponibilidade de dados eletrônicos trazem uma perspectiva completamente renovada para esta fronteira do conhecimento. O efeito do lugar nas preferências e nos comportamentos políticos se faz cada vez mais presente. As influências geográficas sobre o voto apontam quais são os fatores que têm sido decisivos na formação de um padrão territorial de voto, quais as consequências deste padrão e como este padrão muda para que haja o alcance de objetivos específicos.