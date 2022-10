Dá pra virar?

Em 16 de novembro de 1985, o Estadão escrevia que os candidatos Fernando Henrique Cardoso e Jânio Quadros disputavam palmo a palmo a liderança nas pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo. As pesquisas apontavam a vitória de FHC por uma margem apertadíssima (38% x 37,3%, segundo o Gallup). Jânio ganhou com 3,3% à frente e direito a desinfetar a cadeira do prefeito, onde FHC havia sentado na antevéspera.

Na década seguinte, outra eleição icônica mostraria que a virada – contundente – sempre é possível. Em 1998, Mário Covas (PSDB) buscava a reeleição para o governo do estado de São Paulo perante um antigo conhecido dos tempos da Politécnica da USP, Paulo Maluf (PPB). A ferramenta Geografia do Voto, parceria entre o Estadão e a Agência Geocracia, mostra que, no primeiro turno, Maluf ficou à frente de Covas com a expressiva margem de 1,5 milhão de votos (5.351.026 x 3.813.186).

Entre outros pontos, essa eleição foi marcada pelos erros na previsão dos institutos de pesquisa. Como exemplo mais emblemático, o Datafolha subestimou em 7,5 pontos porcentuais a votação de Marta Suplicy (PT), na pesquisa da antevéspera da eleição. Isso favoreceu o voto útil em Covas, que prevaleceu sobre ela por apenas 0,44% dos votos válidos. Foram aqueles 74.436 votos em 16,6 milhões que estabeleceram a origem da longevidade do PSDB no Estado e que acabariam por trazer Geraldo Alckmin, o vice de Covas, ao centro do poder paulista, alguns anos mais tarde.

Note-se que o segundo turno foi, literalmente, outra eleição. Se, no 1º turno, Maluf havia ganho de Covas na capital com mais de 400 mil votos (1.743.120 x 1.314.836), tomou uma surra no segundo por mais de um milhão de votos (3.289.332 x 2.196.583). Mesmo compensando essa derrota com uma vitória no interior mais conservador, Maluf perdeu a eleição por 900 mil votos (9.800.253 x 7.900.598). O impacto dessa virada no mapa foi brutal, como se vê abaixo.

A eleição presidencial de 2022 é muito diferente dos exemplos acima em função da ausência de pluralidade de candidatos competitivos. O voto útil foi antecipado já no primeiro turno, uma vez que Lula tentou obter o que não havia conseguido nem em sua reeleição em 2006: eleger-se em primeiro turno. Por outro lado, os erros nas pesquisas eleitorais continuaram a ocorrer.

Que, no próximo domingo, possamos votar sem nos preocuparmos com as pesquisas. Seja por acreditar na virada de Jair Bolsonaro, no Brasil, de Fernando Haddad, em São Paulo, ou de qualquer outro candidato a governador que as pesquisas apontem não estarem competitivos. Ou que seja para confirmar o que as pesquisas dizem, mas por que nós quisemos, não porque elas nos influenciaram.

Com base em amostragens que muitas vezes não representam o todo, as estatísticas nos trazem probabilidades, não certezas. Não nos trazem fatos, mas tendências. Muitas vezes, são imperfeitas e, no limite, não deveriam moldar nosso comportamento. Que possamos manifestar nossa convicção do que queremos para o Brasil e para os Estados na urna, sem fazer contas.