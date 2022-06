Com um banco de dados georreferenciado confiável, rico e intuitivo, a plataforma Geografia do Voto converte-se em um serviço para a sociedade brasileira nas eleições 2022, trazendo os resultados das disputas realizadas no Brasil desde 1996, nos níveis federal, estadual, distrital e municipal. A base de dados pode ser consultada por município ou por zona eleitoral. O blog Geografia do Voto é um facilitador para traduzir 5 bilhões de votos geoprocessados (válidos e nominais) e comprovar que é possível tirar lições de nosso rico processo eleitoral.