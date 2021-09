Zeitgeist e o consumo

Há quem diga que o Código de Defesa do Consumidor faz, nesse 11 de setembro, 31 anos. A publicação da Lei n° 8.078, em 1990, é prova incontestável dessa afirmação. Contudo, essa balzaquiana legislação brasileira teve seu nascedouro mundial bem antes e em solo norte americano – mais precisamente, em um 15 de março de 1962. Naquele ano, no Brasil, o Acre se transformava em Estado, João Goulart sancionava a Lei do 13.º salário e ganhávamos o bicampeonato mundial derrotando a Tchecoslováquia por 3 a 1 com os gols de Amarildo, Zito e Vavá, em Santiago, no Chile. Pelé não jogou a partida e Garrincha, “jogador de futebol tão alegre”, entrou em campo com 38 graus de febre.

1962 fervia.

Fidel Castro foi excomungado pela igreja católica e Marilyn “linda” Monroe morre de forma trágica, tornando imortal no nosso imaginário, tanto a sua loirice, quanto a sua morte.

A Ducati, fábrica italiana de motocicletas, acuada pela produção escalada de automóveis, passa a investir na ideia de que a “Scrambler”, modelo que fabricava à época, ao revés de dar somente mobilidade ao comprador, entregava ao mesmo o “espírito de liberdade”, marketing que vende até hoje.

O brasileiro assistia a Volkswagem começar a fabricar, em São Bernardo do Campo, o primeiro Karmann-Ghia brasileiro, inaugurando a fase das grandes indústrias nacionais.

Inspiradas no modelo japonês, começaram a ser fabricadas pela Alpargatas, as legítimas Havaianas, que “não deformam, não soltam as tiras e não têm cheiro”, sandálias de borracha que hoje, atendem todas as faixas de consumidores no mundo inteiro.

1962 fervia em drama e progresso. Tecnologia, computadores, corrida espacial, rock, filmes e Hollywood, Pop Art, transgressões e ideias e consumo! Consumia-se tudo, de produtos a sonhos. E lá estava o Zeitgeist, interessante palavra alemã que significa “espírito da época” ou “espírito do tempo”. Brotava lá o embrião mundial de legislações protetivas que acudiam ou iriam acudir esse humano tão ávido por adquirir.

O nascituro, pela voz de um jovem John Kennedy, foi resumido em uma frase emblemática, que ressoou e ecoa ainda mundo afora: “consumidores somos todos nós”! Do Congresso Americano à Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) foi um pulo. Kennedy fundamentou a mensagem em quatro pilares: direito à segurança, direito à informação, direito à escolha e direito a ser ouvido. Todas as normas mundiais bebem dessa fonte e não poderia ser diferente. A fala presidencial resultou, anos mais tarde, na instituição do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor pela ONU, que adotou tais direitos como Diretrizes das Nações Unidas, conferindo-lhes legitimidade e reconhecimento internacional.

E nós aqui, nas terras encaloradas e machadianas, depois de 28 anos, vimos nascer a nossa legislação consumerista, lá há exatos 31 anos. Diga-se de passagem, que, embora observe a americana, francesa e alemã, nossa norma consegue ser a melhor do mundo. Temos o melhor códex consumerista já publicado, sem sombras de dúvidas! A nossa legislação é robusta e vigorosa. O que nos falta, leitor, é educação! Não fomos educados para consumir corretamente, nem crédito e nem produtos. Nossos fornecedores, e somados a eles lembro dos fornecedores multinacionais que aqui estão, foram educados na Lei de Gerson, aquela antiguinha, que incitava a levar vantagem em tudo. Aliado a isso, nosso judiciário tem receio de aplicar a legislação e nossos órgãos de defesa, na sua grande maioria, são fracos e tornaram-se cabides de emprego, e após 31 anos, fervemos.

Fervemos com uma crise sanitária, econômica e financeira. Nosso consumidor está superendividado, desempregado e em alguns estados, impossibilitado de buscar na justiça seus direitos, frente ao custo operacional para tal. Nossos parlamentares se deixam seduzir por lobbies organizados, e planos de saúde, água e energia estão se tornando impraticáveis para a grande maioria da população. Ou seja, estamos na antessala da confusão, termo brando para tudo isso que percebemos.

Mas, como nada está definitivamente perdido, um sofá que nos parece confortável e um ar-condicionado fraco foram postos nessa antecâmara há poucos dias. É que foi publicada uma alteração significativa no Código de Defesa do Consumidor. Os novos artigos buscam salvaguardar aquele consumidor detentor das super dívidas. Aquelas que comem o orçamento e implicam na manutenção mensal da família. A alteração, chamada de “lei do superendividamento”, é tão especial que visita o consumidor no tempo (eis a filosofia que não me abandona!): trata do passado quando constrói uma forma de pagamento mais factível de tais dívidas e trata do futuro, porque impõe ao fornecedor do crédito a responsabilidade pelo valor que empresta.

Já não era sem tempo!

Sentemo-nos no sofá com o ar-condicionado ligado no máximo. Um senhor código consumerista, do alto dos seus 31 anos vai ferver! É o espírito do tempo!

*Renata Abalém é advogada, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás­ e diretora da Câmara de Comércio Brasil Líbano