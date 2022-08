O dia 11 de Agosto é extremamente importante para o mundo jurídico e, por derivação, para o mundo político.

Nessa data, no ano de 1827, Dom Pedro I aprovou a Lei que autorizou a criação dos cursos jurídicos no Brasil – um na cidade de São Paulo e outro em Olinda, Pernambuco.

Com o passar do tempo, a data passou a ser considerada também o Dia do Advogado, como forma de homenagear os profissionais da Justiça e prestigiar seus operadores.

A Advocacia sempre esteve presente e atuante, ao lado de sua função essencial de administração da Justiça (hoje elevada em dispositivo constitucional, artigo 133), nas principais questões que envolveram as transformações políticas e sociais do Brasil.

Não será diferente nesse XI de Agosto de 2022.

Foi no Largo de São Francisco onde foi concebida a “Carta às Brasileiras e Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito” que será lida nessa data, com o objetivo de reafirmar a importância da democracia como único regime de governo possível no Brasil da atualidade.

Diferentemente dos críticos que associam a palavra “democracia” ao campo ideológico da esquerda, não é disso que se trata a Carta de XI de Agosto de 2022.

A missiva tem por objetivo, como já mencionado, reafirmar a importância da democracia e, dentro desse escopo, os direitos e garantias fundamentais, o respeito às instituições e ao sistema eleitoral atualmente operado por meio das urnas eletrônicas, garantindo a alternância de poder pelo voto direto, secreto e universal.

Esse arcabouço normativo pertence a todos: esquerda, centro e direita, revelando desconhecimento dos fatos quem acusa que a Carta é da esquerda.

As urnas eletrônicas têm sido colocadas à prova desde 1996, não se tendo notícia de nenhuma fraude em nossos pleitos desde então. Ao contrário, o modelo brasileiro é exemplo para o mundo, motivo pelo qual, aliás, as embaixadas dos Estados Unidos da América do Norte e do Reino Unido no Brasil baixaram notas atestando sua lisura.

O ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Carlos Velloso, em recente entrevista televisiva, afirmou que tais notas não foram emitidas “de graça”. No próprio ano de 1996, houve grande explanação por parte do TSE em Washington sobre o funcionamento das urnas eletrônicas no Brasil, sob o acompanhamento posterior de diversos organismos internacionais.

Ainda sobre o assunto, é importante dizer que há, sim, a possibilidade de apuração paralela e que tal expediente não tem nada de anormal, como bem pontuou o ministro Velloso na mesma entrevista. Cada seção eleitoral imprime cinco vias do boletim de urna, e tal documento fica disponível a todos os que se interessarem a partir das 17h do dia de cada eleição. É inverídica, portanto, a afirmação de que as urnas não emitem comprovante físico totalizador dos votos e de que a conferência externa estaria inviabilizada.

A leitura da Carta de XI de Agosto de 2022 é extremamente importante porque reafirmar a democracia não é questão ideológica. O jogo democrático antecede a ideologia, de modo que o texto pertence a todos os brasileiros indistintamente, sejam ricos, pobres, brancos, negros, índios, pardos, de direita, de centro ou de direita.

E mais uma vez, os Advogados e operadores do Direito, Juízes e membros do Ministério Público, unidos nas Arcadas e com a adesão de quase um milhão de brasileiros, farão do dia XI de Agosto o dia da Justiça, da Constituição e do melhor Direito. Estado Democrático de Direito sempre!

*Marcelo Knopfelmacher, advogado criminalista