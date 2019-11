Witzel vai ao STF para derrubar lei que prevê piso para mais de cem categorias

O governador do Rio Wilson Witzel (PSC) encaminhou uma ação de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal para derrubar lei estadual que prevê piso para cerca de 170 categorias do Estado. O Palácio Guanabara alega que proposta enviada por Witzel foi ‘completamente descaracterizada’ a ponto de não sobrar ‘uma linha sequer’ da original.

A lei é a 8.315, sancionada em março por Witzel, que previa seis faixas de piso salarial para uma centena de categorias. A legislação previa reajuste de 3,75% e rendimentos de R$ 1.238,11 a R$3.158,96.

A alteração do piso estadual é uma competência do governo do Estado, que precisa enviar um projeto de lei à Assembleia para aprovação.

Segundo Witzel, o projeto enviado para a Assembleia Legislativa do Rio sofreu ‘vício de iniciativa’ e que seu teor foi ‘invariavelmente substituído em toda a extensão por emendas’.

O governador pede liminar para afastar a aplicabilidade e declarar inconstitucional toda a lei estadual. O processo está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, sorteado relator do caso.

“O referido projeto de lei encaminhado pelo Governador recebeu na Alerj inúmeras emendas aditivas, modificativas e supressivas que o descaracterizaram completamente, de maneira que, por fim, não restou, na lei estadual, uma linha sequer do projeto de lei original”, afirma Witzel.

O governador fluminense também questiona a inclusão de trecho que prevê jornada de 30 horas semanais para técnicos e assistentes de enfermagem e enfermeiros, que até então estavam sujeitos à jornada legal de oito horas diárias ou 44 horas semanais.

“Verifica-se que a simples alusão à jornada de 30h semanais para tais profissionais já foi feita em excesso, em usurpação da competência legislativa privativa da União”.

Se mantida, o governador alega que a legislação fará com que a remuneração destes profissionais variem de R$ 2.016,68 a R$ 4.633,14 — o que traria um ‘impacto significativo’ para instituições de saúde privadas e públicas.

“Trata-se de custo que a combalida economia do Estado do Rio de Janeiro – seja sob o ponto de vista do erário, seja sob o ponto de vista da iniciativa privada – não pode arcar no momento e que certamente provocará substancial fechamento de postos de trabalho e redução dos índices de emprego no Estado”, destaca Witzel.

COM A PALAVRA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO

A reportagem entrou em contato com a Assessoria de Imprensa da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O espaço está aberto a manifestações (paulo.netto@estadao.com).