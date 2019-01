Witzel confirma novo chefe da Defensoria Pública do Rio

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), confirmou o nome do 2º subdefensor público-geral Rodrigo Baptista Pacheco para assumir a Defensoria Pública do Estado (DPRJ). Pacheco foi eleito com 886 votos de membros da instituição para um mandato de dois anos. A nomeação foi publicada no Diário Oficial desta terça, 1º.

Pacheco atua na defensoria há dezesseis anos. Formando pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi titular da 16ª Vara Criminal da Capital, diretor de Assuntos Institucionais da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro (2004/2005) e vice-presidente da DPRJ (2008/2009).

Em 2013, foi eleito membro classista do Conselho Superior da Defensoria Pública, deixando a cadeira para ocupar o cargo de o 2º subdefensor público-geral.

Rodrigo Pacheco assumirá a direção da Defensoria Pública do Rio no lugar de André Castro, que liderou a instituição desde 2015.