Tribunal do Impeachment de Witzel ouve últimas testemunhas nesta quarta

O Tribunal Especial Misto, composto por cinco desembargadores e cinco deputados estaduais do Rio de Janeiro, ouvirá nesta quarta (13), às 11h, as últimas testemunhas do processo de impeachment do governador afastado do Rio, Wilson Witzel (PSC). Uma delas é Edson da Silva Torres, acusado de ser o operador de propinas de Pastor Everaldo, presidente do PSC. A outra é Valter Ferreira de Alencar Pires Rebelo, presidente do PSC no Piauí, citado na delação de Edmar Santos. Também será votado nesta sessão os recursos apresentados pela defesa de Witzel sobre os prazos de conclusão do julgamento.

A defesa do governador afastado do Rio entrou com recurso contra a decisão do desembargador Claudio de Mello Tavares de interromper o prazo de conclusão do processo de impeachment, que deveria ser concluído em abril de 2021. A decisão do desembargador aconteceu depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes aceitou o pedido de adiamento do interrogatório de Witzel, que estava agendado para o dia 28 de dezembro de 2020.

Wilson Witzel está afastado do Governo do Estado do Rio desde agosto do ano passado. Ele é acusado de ter lavado R$ 554 mil, utilizando-se do escritório de advogacia da primeira-dama, Helena Witzel; de integrar o núcleo político de uma organização criminosa; e de ter recebido R$ 53 milhões em proprina em um esquema de corrupção envolvendo organizações sociais (OS) da área da saúde.

A sessão será transmitida na página do Tribunal de Justiça do Rio no YouTube.