Vou viajar. E o Totó, onde fica?

Fim de ano é sempre um desespero… Caixa de e-mail lotada, inbox do Instagram “fervendo”, amigos me enviando mensagem pelo WhatsApp: “Camilli, viajo daqui a alguns dias. Me indica um lugar legal para eu deixar o meu Totó?”

Por isso, a protesto, resolvi escrever este texto em agosto, na esperança de que alguma alma curiosa aproveite minhas palavras.

Preciso começar contando que os cães não entendem o conceito da impermanência, caro leitor. Eles vivem o momento, entendem o presente como uma condição perene e mudanças bruscas na rotina sempre serão um motivo de estresse. Muitas pessoas atribuem aos gatos a característica de serem apegados ao lugar onde vivem e à rotina, mas, acredite: os cães também são assim! (talvez você também seja…)

A ciência explica que, sob a ótica do desenvolvimento neurológico, os cães se assemelham a uma criança de 2 anos e, sabendo disso, lanço o desafio: se você fosse viajar, deixaria sua criança em um lugar desconhecido a ela, com pessoas estranhas? Sou capaz de apostar o meu dedo mindinho que não! Por mais seguro que esse lugar seja, você certamente se compadeceria com o desamparo dela.

Voilá! O raciocínio com os peludinhos de 4 patas não deveria ser diferente.

Um cão que é deixado em um local desconhecido a ele, aos cuidados de pessoas estranhas, vai entender apenas um fato: “fui abandonado aqui. Que lugar é este? Que pessoas são essas? Onde está minha família humana? Minha Nossa Senhora dos latidos, me ajude!” E, obviamente, vai entrar em sofrimento intenso. Considerando que a vivência do cão é a da perda – perda da família, perda do lugar onde sempre viveu, perda da segurança – a resposta emocional vivida naquele momento é apenas uma: a do luto.

A angústia dessa dor pode repercutir de formas inimagináveis no corpinho do cão… tristeza profunda, queda do apetite, comprometimento da imunidade e, consequentemente, um pacotinho (dispendioso) de problemas de saúde. Sim, o estresse também afeta a saúde dos cães – como afeta a sua.

Diante disso que acabei de contar a você, tenho um único pedido: prepare seu cãozinho, com antecedência, para os momentos da sua ausência. Eu acredito que ele merece esse cuidado – e você, o que pensa?

Se concorda, em algum ponto, comigo, acredito que esteja lendo essa frase agora. Que bom, porque, então, vou te ensinar o que é necessário.

Agora que você já sabe que os cães também são apegados ao lugar onde vivem e que quebras na rotina são motivo de estresse, imagino que já possa concluir o óbvio: deixar o cachorro em casa é melhor que tirá-lo dela. Portanto, se possível, contrate alguém que vá a sua casa e cuide dele. Preferencialmente, que mantenha a rotina – horários de passeio, horários de refeição, horários de sono, etc. Quanto menor a mudança, menor o estresse, menores os problemas e maior será a felicidade da nação.

Caso não seja possível manter o Totó em sua própria casa, restam duas opções: deixá-lo na casa de alguém ou em um hotelzinho para cães. Se esse “alguém” for uma pessoa conhecida, a qual o cão já esteja habituado, essa opção ganha um “ponto extra”! Se a casa dessa pessoa for um lugar que o peludinho já esteja habituado a frequentar, considere uma super vantagem, que te poupará de um trabalho enorme chamado “habituação”.

“Habituar” significa familiarizar, tornar costume, e é isso que precisamos fazer, quando o Totó não está aclimatado a um lugar e a pessoas diferentes – assim como faríamos com uma criança pequena. Então, antes de tudo, procure referências! Vejo com bons olhos quando o próprio local que hospeda cães entende a necessidade desse processo de adaptação – tenha isso um indício incrível de zelo e preocupação com o bem-estar do seu anjo de 4 patas. Hotel ou hospedagem pra cachorro não deveria funcionar como “guarda-volume” – fuja de quem trabalha assim e trata o seu cachorro como uma mala que come, dorme e faz cocô.

O próximo passo é a habituação em si – o que é um processo simples: apresente de forma gradual o seu cãozinho ao lugar e às pessoas onde ele ficará hospedado.

Durante uma semana, deixe-o na hospedagem por 30 minutos, em dias alternados, e observe como ele se comportará. À medida que ele for se mostrando mais confiante e relaxado, aumente gradativamente o tempo de permanência no lugar, até chegar o dia que, ficar lá, será confortável durante um dia inteiro.

Após essa primeira fase ser concluída com sucesso, experimente o pernoite e faça vários pernoites isoladas, para que ele entenda que dormir no hotelzinho é OK e que, logo mais, alguém irá buscá-lo. Depois, avance para a próxima: passar o fim de semana hospedado no local. E mantenha o hábito dele frequentar o hotel durante alguns dias da semana.

Pronto! Agora seu cão já conhece esse lugar, as pessoas, está habituado ao ambiente e se sente seguro nele. Você pode viajar tranquilamente, sabendo da certeza que o seu Totó ficará bem!

Como percebido, o processo de habituar, em si, é simples – mas não é mágico, nem rápido. É o cachorro que vai guiá-lo e nos dizer o tempo que essa habituação levará. Por isso, estou escrevendo este texto em agosto, sabendo que as férias, para grande parte das famílias, são apenas em dezembro! Não espere que o processo de habituação leve menos do que 4 semanas… e se o cãozinho tiver alguma questão comportamental, como ansiedade por separação, por exemplo, esse período pode, no mínimo, duplicar. Mas, até dezembro, temos tempo. Que bom!

Os cães nos amam incondicionalmente e o bem-estar deles está 100% em nossas mãos. Penso eu, que eles merecem esse nosso cuidado, como retribuição, por esse amor. Você concorda comigo?

*Camilli Chamone, geneticista, comportamentalista, criadora da metodologia Neuro Compatível de Educação Canina, editora de todas as mídias sociais Seu Buldogue Francês