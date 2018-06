‘Vou te dar seus três’

“Eu vou te dar os seus três .. Mas a empresa [FM Rodrigues] não tem mais contrato e eu não vou ter como arcar daqui pra frente com isso. É o último mês. Simplesmente não tem como”. A declaração é da ex-diretora do Departamento de Iluminação Pública Denise Abreu, flagrada em gravação na qual defende a contratação da empresa FM Rodrigues, contratada no âmbito da PPP da Iluminação, termo de R$ 6,9 bilhões da Prefeitura de São Paulo. Ela é alvo de investigação do Ministério Público Estadual de São Paulo. Após a divulgação do áudio, foi exonerada pelo prefeito João Dória nesta quarta-feira.