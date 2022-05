‘Voto na urna eletrônica não vai sofrer coação de milícia digital’, garante Alexandre

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou na tarde desta sexta-feira, 20, que a Justiça Eleitoral vai garantir que, nas eleições 2022, cada voto colocado nas urnas eletrônicas não vai sofrer coação das milícias digitais. O magistrado ainda não serão tais milícias ‘que vão tirar a legitimidade’ de uma das maiores conquistas do Brasil, que tem ‘eleições rápidas organizadas com resultado no mesmo dia’.

“A força de um País está na força de suas instituições. Quem ataca as instituições, quem não acredita nas instiuições não acredita no País”, ressaltou o ministro durante o Congresso Paulista de Direito eleitoral, organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil.

Alvo de ataques do presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados, o ministro é relator dos inquéritos que esmiúçam a ação das milícias digitais e de fake news, que apontam para o suposto envolvimento de bolsonaristas, inclusive com trânsito livre no Palácio do Planalto.

Segundo Alexandre, o desafio da Justiça Eleitoral nas eleições 2022 será dar uma resposta rápida aos mecanismos utilizados pelas milícias digitais, que já foram identificados. “Rapidamente verificar, brecar e sancionar, para não deixar proliferar às vésperas das eleições”.

O vice-presidente do TSE afirmou que os integrantes das milícias vão saber que a Justiça Eleitoral está atrás’: “Podemos não pegar todos, mas os mais importantes vamos pegar”. Repetindo uma declaração dada em outubro de 2021, Alexandre frisou que os responsáveis por tais ataques terão seus registros e mandatos cassados.

O ministro frisou que a Justiça Eleitoral ‘não vai brincar’ e sim atuar para garantir a lisura das eleições. “Pouco importa quem vença as eleições, desde que não se utilize de mecanismos fraudulentos, respeite a democracia e a Constituição”, frisou.

Ataques ao Judiciário

O ministro ressaltou que o Congresso Nacional, nas funções da Assembleia Nacional Constituinte, ‘humilde e sabiamente’ reconheceu que no Brasil, o Legislativo, ‘sozinho não conseguia ser um obstáculo aos avanços ditatoriais e populista do Executivo’, e alçou o poder Judiciário a um status de ‘mesma dignidade’ dos demais poderes, com a ‘mesma responsabilidade pela condução político-institucional do País’ – cada poder no âmbito de suas competências, mas com independência e autonomia.

“O Congresso Nacional apostou no Poder Judiciário para conter arroubos antidemocráticos, conter o populismo, manter a estabilidade democrática. E acertou. Nós vivemos hoje o maior período de estabilidade democrática da República brasileira e as pessoas confundem estabilidade com ausência de turbulência. São coisas diversas. A estabilidade existe porque combate as turbulências”, ressaltou.

Nesse contexto, o ministro indagou porque quase 34 anos após a Constituição, surgem milícias digitais para desestabilizar o Judiciário – ‘que efetivou direitos fundamentais, garantiu a democracia e a estabilidade institucional’ -, tentando atingir a independência de tal Poder e querendo ‘discutir o que ninguém mais no mundo discute: a legitimidade da Justiça’.

Alexandre então fez referência ao movimento de extrema direita, que, inspirado no uso das redes por movimentos de primavera, como a primavera árabe, passou a ‘criar mecanismos não pela luta pela democracia, mas para atacar instituições’.

Assim, o ministro indicou que, quando tal movimento chegou ao Brasil, a ‘democracia não tinha anticorpos’, mas agora já se sabe os mecanismos usados para os ataues.

