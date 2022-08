Votação que barrou homenagem do clube Pinheiros a Alexandre de Moraes teve vaias e racha de conselheiros 

O conselho do tradicional Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, negou uma proposta de homenagem ao ministro Alexandre de Moraes, que assumiu nesta semana a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A maioria foi contra a concessão de um “voto de louvor” ao ministro. O placar terminou com 64 votos contrários, 32 favoráveis e 7 abstenções – o quórum não estava completo. Moraes é sócio do clube e frequentador regular da sauna.

A votação aconteceu na sessão semanal do conselho, na última segunda-feira, 15, mas não estava prevista na pauta do encontro. O debate de última hora acabou rachando os conselheiros. O Estadão apurou que parte do colegiado tentou barrar a discussão para evitar a “exposição” e o envolvimento do clube em assuntos políticos.

“O resultado demonstra que o clube está mais à direita do que à esquerda”, resumiu um associado ouvido reservadamente pela reportagem.

A proposta do “voto de louvor” foi apresentada no início da reunião pelo conselheiro José Mansur, sob protesto e vaias. A diretoria do clube já havia enviado um ofício parabenizando Moraes pela posse no TSE.