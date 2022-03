‘Vossa Excelência, seja homem!’, desafia vereador com revólver apontado para o colega no interior de Mato Grosso Professor Neriberto (PSC) sacou arma de fogo para Edmar Batista (PDT) em meio a bafafá com socos e pontapés na Câmara do município de Querência, a 800 quilômetros de Cuiabá, na manhã desta segunda-feira, 21; assista cenas do entrevero