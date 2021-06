Você sabe a importância do networking para sua vida pessoal e profissional?

As relações e os relacionamentos nunca foram tão importantes. Na era da informação, cultivar e manter laços são essenciais, tanto para o presente quanto para o futuro.

Principalmente quando um dos objetivos de curto ou médio prazo é estudar ou morar fora, o networking torna-se ainda mais importante.

Por isso, quero comentar no post de hoje a importância de entender o que é a Teoria dos Seis Graus de Separação e ver a importância de ter um networking diversificado para a sua vida. Ficou curioso ou curiosa? Let´s go!

Teoria dos Seis Graus de Separação e Kevin Bacon

Você já ouviu falar da Teoria de Seis Graus de Separação? Esta teoria teve origem a partir de um estudo desenvolvido pelo psicólogo Stanley Milgram. No estudo, ele desenvolveu a teoria de que são necessários, no máximo, seis laços de amizade para que duas pessoas quaisquer estejam ligadas.

Desde então, esta teoria já inspirou até peças de teatro e comédias no cinema. Ah, e um site também. The Oracle Bacon é um portal que mostra como um ator, no caso Kevin Bacon, relaciona-se com os demais artistas, sejam de filmes americanos ou não. Vale a pena acessar para ver como os artistas estão conectados a Kevin Bacon.

Você deve estar se perguntando: e o que a Teoria de Seis Graus de Separação tem a ver com a escolha do meu curso de inglês?! Tudo! O mundo, cada vez mais, está interconectado. E isso não só em relação aos aspectos tecnológicos, geográficos, comportamentais… mas também em relação ao seu networking.

Você sabe o que é networking?

A tradução da palavra networking quer dizer: construção e manutenção de uma rede de contatos. E ter uma boa rede de relacionamentos é fundamental para qualquer pessoa, pelos mais diversos motivos.

Um networking rico e diversificado pode aumentar suas oportunidades de sucesso profissional. De que forma? Com a convivência e o apoio de pessoas com propósitos e objetivos parecidos, é possível criar novos projetos, fazer contatos e muito mais.

Além de boas amizades, certamente este networking tão diversificado vai ser importante em diversos momentos da sua vida, seja no aspecto pessoal ou profissional, não é mesmo?!

*Fabrício Vargas é fundador da Mundo Intercâmbio e CEO da Uniway School e um apaixonado pela educação inovadora