Você quer ser mentor(a) ou palpiteiro(a)?

Quantas vezes, nos últimos 12 meses, alguém te procurou pedindo ajuda para solucionar uma questão difícil com seus conhecimentos? Se sua resposta foi algumas ou diversas vezes, parabéns! Você tem muito potencial para ser um(a) grande mentor(a).

No entanto, isso não é o suficiente.

Vamos falar sobre um exemplo: houve um tempo em que caronas só aconteciam de forma espontânea e gratuita. Você ficava lá, esperando alguém passar e ter a boa vontade de te levar até um ponto mais próximo de seu destino.. Isso ainda pode ser feito – e tem grande valor – mas hoje existem formas mais eficientes, como a pessoa que dá carona te pode te levar exatamente ao seu destino – envolvendo algum tipo de incentivo.

Foi com base na percepção de valor que existe nesta relação que a Uber surgiu, bem como o Blablacar (app Francês com foco em viagens entre cidades). Inicialmente, as soluções eram focadas apenas em pagar para pessoas com tempo disponível para dar “caronas” dentro do caminho que já faziam. Como incentivo, o passageiro pagava uma taxa que ajuda a “rachar” o valor desta viagem.

No caminho houve uma evolução natural – cada vez mais gente queria viajar no formato colaborativo. E a prova disso é que essas duas companhias marcaram presença em todo o mundo oferecendo seus serviços. Foi então que começaram a treinar os motoristas, aprimorar seus apps, para oferecer cada vez mais valor àqueles que estavam viajando. E o surgimento desses negócios não impede que as caronas continuem podendo ser gratuitas — só não espere que qualquer pessoa deixe você em seu destino, na hora em que você precisa. É esse é um dos exemplos quando falo sobre a grande diferença entre o mentor profissional, e o que chamo de Pitaqueiro ou Palpiteiro.

Sempre vai existir alguém que pode oferecer uma carona ou uma mentoria gratuita. E isso vai acontecer, provavelmente, sem nenhuma estrutura, como um bate-papo, para levantar opiniões e comentários, muitas vezes sem um importante detalhe: foco em compreender o contexto maior sobre o que acontece e o que deve ser feito naquela situação.

Isso tem sim grande valor. E acontece com base na experiência e conhecimentos adquiridos por um profissional qualificado — e só isso não se classifica como mentoria. A mentoria é algo ainda maior, focada no desenvolvimento de habilidades e conhecimento. Envolve um processo de aprendizagem.

A opinião ou recomendação de uma pessoa com maestria em um determinado assunto é chamada de Orientação, ou Advisory. É isso que um médico te oferece em uma consulta, ou um advogado em um determinado assunto — e você também pode pagar por isso ou receber uma receita gratuita, como o chá de boldo que sua tia diz para tomar quando tem dor de barriga. Mas repito que esse não é um processo voltado para que você “aprenda qual o melhor remédio para tomar de acordo com os sintomas”, mas sim para que você passivamente siga as instruções e obtenha o resultado esperado. São coisas diferentes.

Mentoria sempre vai ser realizada por uma pessoa que detém maior conhecimento, reconhecimento e autoridade em determinada área, como programação em Python, Modelagem de Negócios Digitais, cirurgia minimamente invasiva videoassistida, Crescimento de Carreira, Gestão de Pessoas, logística marítima, Processos Trabalhistas, Imposto de Renda e assim por diante. O mais relevante no caso é que o mentor está passando de um nível de expert para o de mestre: ou seja, não apenas tem o domínio de um assunto, mas também tem a intenção e habilidades para transmitir isso a outras pessoas.

Essa é uma técnica especificamente voltada ao desenvolvimento de habilidades e conhecimentos específicos, na qual uma pessoa com maior vivência em uma determinada área de negócios ou setor transfere para outra com menor expertise por meio de métodos e ferramentas consolidados. Não é apenas “contar casos” ou dar “palpites”, mas sim ampliar o nível de aprendizagem experiencial junto ao seu mentorado.

*João Furlan, CEO e fundador da Rocket Mentoring