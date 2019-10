A juíza Andréia Moruzzi, da 1.ª Vara Criminal Federal em São Paulo, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e determinou medida de internação provisória contra o procurador da Fazenda Matheus Carneiro Assunção, de 35 anos, que, na quinta, 3, esfaqueou no pescoço a juíza Louise Filgueiras, no 21.º andar do prédio-sede do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF-3), na Avenida Paulista.

Durante audiência de custódia realizada na tarde desta sexta, 4, Andréia Moruzzi ainda determinou a instauração de incidente de insanidade mental, e nomeou como curador o cunhado do procurador, Silvio Romero Pinto Rodrigues Jr.

“A fim de preservar a integridade física do investigado, já que conforme laudo médico juntado aos autos, há risco significativo de que cometa suicídio, determino a internação provisória e que a Polícia Federal promova a imediata remoção de Matheus para o estabelecimento de Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico “Dr. Arnaldo Amado Ferreira”, em Taubaté, para que se mantenha submetido à terapêutica adequada.”

Matheus tem 35 anos e ingressou na Procuradoria da Fazenda em 2008. Ele afirmou ser de Recife, onde moram seus pais. Ele ainda teria uma irmã advogada em São Paulo.

Durante a audiência, a juíza entendeu que Matheus Assunção ‘aparentou transtornos mentais e afirmou possuir dependência alcoólica’.

‘Você possui alguma doença grave?’, indagou a magistrada.

‘Aparentemente sim, meu psiquiatra falou’, respondeu o procurador.

‘Há quanto tempo você consulta o psiquiatra?’, seguiu a juíza.

‘Desde a semana passada.’

‘Você toma algum remédio controlado?’

‘Sim’.

Há quanto tempo faz uso da medicação?’

‘Há cinco dias.’”

O procurador não soube responder qual a medicação que toma.

A defesa havia solicitado internação provisória de Matheus Carneiro Assunção, bem como solicitou a oitiva prévia de um psiquiatra apresentado por ela, mas a magistrada indeferiu o pedido, ‘considerando que não há qualquer previsão legal para tanto’.