Você é a favor do uso de câmera no uniforme dos policiais?

Questão que está na pauta da discussão política é o uso de câmera de vídeo no uniforme dos policiais em operações ou em policiamento preventivo ou repressivo.

Já me manifestei favoravelmente ao seu emprego em operações nas comunidades cariocas, onde o STF proibiu as operações regulares, determinando a realização apenas em situações excepcionalíssimas, após comunicação ao Ministério Público, até o fim da pandemia, sob pena da prática de infração penal, civil ou administrativa. O resultado sabemos qual foi e já escrevi diversos artigos sobre o tema.

O uso desse equipamento mostrará ao mundo o que é ingressar em área de risco sob o fogo de marginais armados até os dentes com armamento pesado e a necessidade de pronta resposta, de forma proporcional, pelas polícias cariocas (civil e militar).

O mesmo ocorre aqui em São Paulo em que os policiais, notadamente os militares, que realizam diuturnamente o patrulhamento ostensivo e combate ao crime, deparam-se com críticas desleais e infundadas de excessos nas abordagens e na contenção da criminalidade, pelo menos na imensa maioria dos casos.

Todos os dias me deparo com esse tipo de argumento no meu trabalho como Membro do Ministério Público, seja pelos investigados ou acusados, seja por seus defensores, que pretendem anular provas produzidas a pretexto de ter ocorrido ilegalidades ou abusos na abordagem, na revista pessoal ou no carro, bem como em busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, quando há autorização de um dos moradores da casa para ingressar no local, e nele se encontram instrumentos ou produtos de crime, como drogas, armas e bens receptados.

O uso desse equipamento, contrariamente ao alardeado, veio (ou virá) em benefício do próprio policial e dos órgãos da persecução penal, notadamente do membro do Ministério Público e do Magistrado responsável pelo processo, que terão maior fidedignidade na produção da prova, mormente após os Tribunais Superiores, sobretudo o STJ, criarem uma série de entraves para a validação da revista pessoal, busca domiciliar e reconhecimento pessoal, sobre o que já escrevi vários artigos e dei entrevistas.

As câmeras podem mostrar como se deu a operação, abordagem, prisão, localização de produtos ilícitos e, não raras vezes, a necessidade e adequação do uso da força física, como quando há resistência do preso ou de seus familiares, situação muito comum, aliás.

Aquele que age dentro dos limites legais, a imensa maioria dos policiais, não tem nada a temer, sendo certo que basta realizar o trabalho como determina a legislação e sem medo de agir com o emprego da força necessária e adequada, quando tiver de fazê-lo.

Ou seja, todos ganham, menos o marginal, que não poderá alegar ilegalidades na produção da prova, violência ou abuso policial, posto que, como diz o velho ditado popular, “a imagem vale mais do que mil palavras”.

O único senão é se as câmeras devem ficar ligadas todo o tempo ou só em abordagens, operações ou outras situações em que haja necessidade de se demonstrar a ocorrência de um fato e que ele foi praticado com lisura, dentro da legalidade.

Sempre defendi que os policiais possuem fé pública e, por isso, suas declarações só podem ser desconsideradas se produzidas provas que elas infirmem, ônus este da defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça está firmando posição em sentido contrário, isto é, no de que a palavra do policial, por si só, não é prova suficiente para a condenação, havendo, por isso, necessidade da filmagem de toda ocorrência.

Com efeito, a fim de que não ocorram absolvições ou invalidação de revistas pessoais, de busca e apreensão domiciliar, bem como de outras diligências, melhor que as ocorrências sejam registradas em áudio e vídeo.

Por outro lado, pode ser feito como em outros países. Só ligar a câmera quando de abordagem, diligência ou operação em que haja necessidade de documentação do ato para fins probatórios.

No restante do tempo, isto é, quando não houver necessidade de registro do ato, podem ficar desligadas, posto que não se prestam para vigiar o proceder do policial quando não se encontra em ação, como no horário de descanso, almoço, necessidade fisiológicas etc.

Aliás, em muitas situações a filmagem contínua invade profundamente a intimidade do policial, como quando usa o banheiro, fala de assuntos íntimos por telefone, dentre outras situações análogas.

No caso de não ser acionada a câmera quando necessário, caberá ao policial justificar o ocorrido, sob pena de punição disciplinar. Nesta hipótese, o fato deverá ser analisado concretamente pelo magistrado, a fim de ser dado o adequado valor probante ao ato, que, como já afirmei, caberá à defesa demonstrar a ilegalidade ou abuso de poder, que não pode ser presumido, muito pelo contrário.

Enfim, caberá ao Governo Estadual decidir como procederá de forma a proteger os bons policiais, a prova produzida e prevenir a ocorrência de abusos e ilegalidades, que, às vezes, ocorrem como em qualquer outra profissão.

*César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça – SP. Mestre em Direito das Relações Sociais. Especialista em Direito Penal. Professor universitário. Autor de vários livros, dentre eles Manual de Direito Penal, Lei de Execução Penal Comentada, Provas Ilícitas, Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas Comentada e Tutela Penal da Intimidade, publicados pela Juruá Editora