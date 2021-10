Você conhece algum líder herói?

Você conhece algum líder que não sabe delegar tarefas, sempre está certo, não permite erros e quase nunca aceita opiniões contrárias à sua? Tentando fazer o melhor, ele se prende a uma definição ultrapassada de liderança e até abre mão da vida pessoal para dar conta de tudo. Essas são algumas características do que chamamos de líder herói.

Por muitos anos, o conceito de liderança foi distorcido, e a “chefia ideal” era representada por uma imagem de vigilância e centralização. A produtividade dos profissionais não era relacionada a um ambiente de trabalho colaborativo e estimulante, e temas como bem-estar e saúde mental dos colaboradores – hoje cada vez mais em alta no mercado de trabalho – não eram prioridades nas empresas.

Neste artigo tenho a intenção de desmistificar a figura do líder herói com o objetivo de mostrar que essa postura das lideranças não cabe mais na Nova Economia, marcada por um mundo do trabalho mais colaborativo e horizontal. Mas, antes, precisamos conhecer algumas das principais características de um líder herói.

Mas, como identificar se estou sendo um líder herói?

Sabe aquele líder que sempre tem uma resposta na ponta da língua, não consegue delegar as tarefas, gerencia cada atividade dos colaboradores e centraliza todas as decisões? Esse líder abre mão da sua vida pessoal em nome do trabalho, esconde suas vulnerabilidades e insiste em uma postura heróica perante o time e a empresa? Se tiver uma resposta afirmativa para alguma das questões acima, há grandes chances de conhecer ou até mesmo se identificar com esse perfil de gestão.

Os líderes heróis não costumam dar autonomia para a equipe, centralizando todas as demandas e afetando, diretamente, a confiança dos profissionais que o cercam. Além disso, esses profissionais são considerados workaholics, uma vez que líderes heróis quase nunca se desligam do trabalho e se orgulham por isso. Em uma gestão como essa, quase não há espaço para feedbacks construtivos, diversidade ou inclusão.

Uma das atitudes mais comuns de líderes heróis é realizar tarefas sozinho, pois acreditam que ensinar outra pessoa levaria muito tempo. Essa prática acontece com gestores que não sabem como delegar atividades de maneira eficiente e isso impacta diretamente no resultado final da companhia, pois, quando há inversão de papéis e o líder passa a atuar no operacional, a área e as tomadas de decisões se tornam cada vez menos estratégicas, perdendo a visão do todo.

Além disso, líderes centralizadores se tornam insubstituíveis, porque não treinam profissionais do time para assumir a sua posição. Dessa forma, inviabilizam a sua promoção e a dos demais que estão abaixo de sua gestão. Com o tempo, líderes heróis passam a ficar desmotivados, transmitindo isso para a equipe, o que resulta na baixa de produtividade.

Isso acontece porque, até pouco tempo, o mercado incentivava esse tipo de liderança, impondo uma postura indestrutível para aqueles que ocupavam os cargos de chefia. Por isso, é comum que todos nós tenhamos tido alguma atitude “heróica” em algum momento de nossa carreira. Mas, com a nova economia, os profissionais e as empresas têm valorizado muito mais líderes do que apenas chefes, mostrando uma nova postura. Por isso, os líderes precisam desenvolver habilidades socioemocionais e, ainda, se preparar para novos desafios e objetivos por meio de uma gestão mais colaborativa.

Como não ser esse tipo de líder?

Todo mundo já teve ou ainda tem alguma das atitudes apontadas acima que são características de um líder herói e isso nos mostra que ninguém está “imune”. Isso pode acontecer porque o gestor ainda está inseguro em assumir a liderança de uma equipe e quer passar uma postura mais firme para exigir respeito do time ou, ainda, por não confiar 100% no trabalho de seus liderados e, por isso, se sente na necessidade de monitorar as atividades. Mas calma, ainda tem jeito de revertermos esse jogo.

Para não ser um líder herói, precisamos lembrar que não temos superpoderes. Por isso, é necessário incentivar a autonomia e confiança do time. Uma liderança eficaz é aquela que sabe atuar em equipe, entendendo que um bom brainstorming traz novas oportunidades e visão de mercado, sugere novos procedimentos e produz insights estratégicos.

Atualmente, a principal responsabilidade de um líder é desenvolver o seu time, por isso, a postura do líder herói é incompatível com essa missão. Para que isso aconteça de forma eficaz, é necessário dar autonomia para o processo criativo da equipe, reafirmando a liberdade de inovar e, inclusive, errar. Além disso, é importante saber delegar de forma estratégica para distribuir desafios entre os colaboradores do time; tornar a sua rotina mais estratégica e menos operacional; desenvolver habilidades interpessoais e socioemocionais para conseguir extrair o que cada um tem de melhor e, por fim, estimular a troca de experiências e o debate de ideias entre todos com a finalidade de gerar pertencimento dentro da equipe.

Outro ponto importante para não ser um líder herói: livrar-se da capa. Isso aponta para a vulnerabilidade. Um bom líder se permite ser vulnerável e não tem vergonha de admitir que possui falhas, transmitindo para a sua equipe a mensagem de que está tudo bem não acertar toda vez. A humanização no processo de gestão gera empatia e abre um canal de confiança e admiração com os liderados. Lembre-se: todos estamos no caminho da transformação, buscando ser a melhor versão de nós mesmos.

Sabemos que o mundo mudou (e muito) e o mercado também passou por ajustes em seus valores. Temáticas como saúde mental, bem-estar e qualidade de vida dos colaboradores passaram a ser pauta nas reuniões corporativas. Por isso, diante de um novo momento, a postura dos líderes também precisa ser diferente. Os líderes não heróis são aqueles que, além de inspirar seus liderados, irão lançá-los muito mais longe para desafios ainda maiores.

*Hendel Favarin, cofundador da Conquer