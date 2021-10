Você ainda vai comprar seu próximo imóvel de forma online

A pandemia acelerou diversos segmentos a se comprometerem cada vez mais com opções tecnológicas, e uma delas é a expansão da compra on-line no mercado brasileiro. Em um estudo apresentado pela IDC (International Data Corporation) aponta que, atualmente, 88% dos entrevistados no Brasil compram on-line. E, inserindo o país no contexto da América Latina, o Brasil ocupa o primeiro lugar em interesse pela compra digital. Dentro desse contexto, o setor imobiliário não ficou de fora!

Apesar de que, adquirir um imóvel não é o mesmo que comprar uma roupa, por exemplo, hoje é possível, do atendimento ao registro em cartório, ser negociado tudo on-line. A necessidade de comparecer presencialmente em determinados locais, para adquirir um imóvel por investimento ou moradia, não existe mais, tudo pode ser feito por sistemas simples, seguros e 100% digitais. Simplificar processos que antes eram burocráticos e maçantes foi a grande virada de chave do mercado imobiliário, que vem agradando todos os tipos de compradores.

Se até o fim de 2021, de acordo com o mesmo levantamento da IDC, 65% das empresas mudarão para o digital, o mercado imobiliário já tem resposta às mudanças nos hábitos de consumo. Corretores e Imobiliárias passaram a implementar tecnologia em seus processos, tanto de aquisição, como no atendimento aos novos clientes.

Fazer um atendimento totalmente digital não é inédito para nenhum segmento, já que os aplicativos de mensagens instantâneas são o principal meio de comunicação hoje. Mas, efetivar e fidelizar esse cliente em um processo de compra com experiência on-line é um dos grandes diferenciais que o mercado imobiliário vem trazendo aos seus compradores. Agora, é possível resolver todas as etapas do processo de aquisição de imóveis, sem precisar sair de casa.

Atendimento humanizado, sites intuitivos e visitas virtuais que transmitem com clareza o imóvel, são os principais pilares do mercado para se criar confiança nesse novo estilo de consumo. A tecnologia passa abrir caminho para um novo momento de transações digitais no mercado imobiliário.

E quando falamos em desburocratizar as etapas de compra, o mercado de imóveis retomados vem ganhando espaço na primeira opção, não só de investidores, mas também do público que deseja adquirir um imóvel para morar. No passado recente, a única maneira para a aquisição desses imóveis era por meio de leilões. Nessa modalidade, os interessados deveriam primeiro se informar sobre os leilões promovidos por cada banco.

Ao comparecer no dia e no local informados no edital, era possível dar lances por cada um dos imóveis disponíveis. Levava quem oferecesse a melhor proposta. Hoje já é possível que qualquer pessoa física ou jurídica compre imóveis retomados direto por marketplaces.

O mercado não quer apenas mudar a forma como se vê o investimento imobiliário, mas também como se compra esse bem, e o setor acelera para levar, não só uma boa e confiável experiência de compra, mas também uma nova relação com a compra de imóveis em espaço on-line.

*Igor Freire é CRO (Chief Revenue Officer, diretor de receitas) da Resale