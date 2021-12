Vítimas do chumbo no Recôncavo Baiano aguardam quase duas décadas por desfecho de processo contra União

“Era um odor terrível, terrível. Até hoje eu sou prejudicado do pulmão. Com aquela poeira, a gente não tinha gosto de colocar alimentação na boca. Se eu soubesse, não teria pisado meus pés lá”. O relato de Everaldo dos Santos, de 63 anos, que foi funcionário da Companhia Brasileira de Chumbo (Cobrac), instalada em Santo Amaro, Recôncavo Baiano, entre 1960 e 1993, é um retrato da história de espera dos ex-trabalhadores da fundição contaminados por metais pesados durante o beneficiamento de lingotes de chumbo. Em 1977, o ex-operário ocupou uma das vagas oferecidas pela empresa, na qual ficou por seis meses, tendo contato direto com metais pesados, assim ocorreu com mais de 3 mil outros funcionários. “A gente usava aquelas botas, e com cinco minutos estavam todas derretidas no pé por causa da quentura das borras de chumbo”, conta.

O tempo de exposição diária aos materiais contaminantes sem equipamentos adequados de proteção individual foi o suficiente para que os danos à saúde do ex-trabalhador, que também morava no entorno da fábrica, se espalhassem de forma irreversível. “Tudo o que um animal doente sente eu também sinto: dor nas pernas, os dedos ficam todos duros, os braços sem poder mover, gosto de pólvora e os meus companheiros de trabalho sentem os mesmos sintomas. Muitos não aguentaram e faleceram”, lamenta Santos, citando as demais vítimas da contaminação. “Meu maior desejo nesse momento é ter uma clínica, ter um centro de saúde que possa atender a mim e a meus amigos também. Estamos aguardando, mas nesse aguardar, a cada dia que passa estão morrendo alguns amigos. Quem sabe se depois de amanhã não pode ser eu?”, questiona.

Esperada há anos por Everaldo dos Santos e seus ex-companheiros de trabalho, a construção de um centro de referência em saúde para o tratamento das vítimas de contaminação por metais pesados em Santo Amaro foi uma das determinações impostas pela Justiça Federal à União e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em 2013, em acolhida à ação civil pública aberta pelo Ministério Público Federal da Bahia (MPF-BA) 10 anos antes, em 2003. Além do indiciamento da extinta Cobrac – representada pela empresa Plumbum desde 1989 -, Funasa e União foram acusadas de serem corresponsáveis pelos danos à saúde dos contaminados, por, no entendimento do MPF, terem sido omissas, cada uma em sua área de competência, “em adotar as medidas para coibir e para reparar os danos ambiental e humano”. Na época, o prazo para a fundação da unidade de saúde, aguardada até hoje, era de apenas seis meses.

À fundição, responsabilizada pela contaminação de trabalhadores e moradores por chumbo e cádmio, foi determinado o pagamento de multa por danos ambientais e humanos, no valor de 10% do faturamento bruto da empresa. Em 2019, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) chegou a negar um recurso da Plumbum contra uma condenação estabelecida em desfavor da empresa em 1º grau. Conforme a determinação, o valor teria que ser apurado a partir de uma base mensal desde 1989, data em que a empresa sucedeu a extinta Cobrac. A quantia seria destinada à utilização em atividades de recuperação ambiental das áreas atingidas pelos metais pesados no município.

Apesar de reconhecidas pelos órgãos jurídicos a urgência e a necessidade de que as determinações fossem cumpridas nos prazos estabelecidos, o processo ainda segue em andamento, 18 anos depois, com última movimentação realizada em fevereiro deste ano, quando decorreram os prazos dos apelantes.

Rastro de contaminação

Conforme estudos disponibilizados pelo Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), um passivo com 490 mil toneladas de resíduo contaminado com metais pesados foi deixado em Santo Amaro após o fechamento da metalúrgica. Além da contaminação de parte da população, especialmente os moradores do entorno da Plumbum e seus ex-funcionários, o solo, a fauna, a flora e as águas do rio Subaé, que passa ao lado das instalações industriais, foram afetados, prejudicando as atividades econômicas ligadas à pesca e à agricultura.

Durante as décadas de trabalho, os operários recebiam o minério de chumbo beneficiado no município de Boquira, localizado no sudoeste baiano, passando, posteriormente, a lidar com o material importado do Peru. Ainda segundo as pesquisas, o resíduo do que era manejado, as chamadas escórias de chumbo, com cerca de 3% do minério, era doado para ser utilizado no aterro de ruas e outras construções. Na época, a prefeitura local recebeu e utilizou a escória para as obras de pavimentação da cidade, o que contribuiu para o espalhamento do resíduo pela região central do município, havendo poucas medidas de controle e segurança no manejo desses materiais.

O perigo não está em toda a cidade

Tendo artigos e estudos publicados sobre o tema, o pesquisador Luiz Rogério Pinho de Andrade Lima, professor do Departamento de Ciência e Tecnologia dos Materiais, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), pontuou que, apesar de a escória de chumbo estar distribuída em grande espaço territorial pelo município, o perigo continuado de danos à saúde e ao meio ambiente está concentrado no perímetro ao redor da antiga fundição.

Ele explica que a escória de chumbo presente no solo de toda a cidade não provoca danos profundos para a população, e aponta inconsistências técnicas em estudos que identificaram a existência de 20% de cádmio presentes no metal, afirmando ainda que tal situação seria “impossível”. No entanto, ele alerta que existe uma região no município, próxima à antiga fábrica da Plumbum, habitada por mais de 7 mil pessoas, equivalente a aproximadamente 10% até 12% da população de Santo Amaro, na qual há um real perigo por exposição ao cádmio, capaz de comprometer a saúde das famílias no entorno.

“O cádmio presente no solo da região ao entorno da antiga fábrica caiu em uma região próxima de 500 metros da chaminé, dentro da área da empresa. Esse metal leve se dispersou ao longo do tempo, em função do vento, da passagem de carros, etc. A análise do solo nos nossos trabalhos mostram que atualmente são mais ou menos 7 até 8 mil pessoas em situação de risco”, afirma.

Para ele, ações de desapropriação da área pelos moradores em um perímetro de aproximadamente 1km e a raspagem do solo contaminado mitigariam o potencial danoso dos resíduos.

“Ao meu ver, toda aquela região precisa ser desapropriada. Ela deveria ser tratada igual aqueles campos minados em lugares que aconteceram guerras, com cercas e placas de alerta indicando perigo. Mas não é o que acontece hoje, existem muitas famílias morando ali normalmente. Eu encontrei até criação de vacas e plantações naquele lugar e ninguém toma uma providência… A escória de chumbo na cidade traz menos problemas que o solo contaminado naquela região. Considerando isso, precisamos fazer algo em relação ao solo daquele lugar. Ele precisa ser tratado e isso não é impossível”, disse.

Toxicidade ocupacional

Os primeiros sinais de contaminação local foram percebidos já no início de atividade do empreendimento, com a morte de animais nas proximidades do perímetro da fundição. Já em 1980, uma pesquisa divulgada pela UFBA apontou que 96% das crianças que residiam a menos de 900m da chaminé da fábrica tinham níveis elevados de chumbo e cádmio no sangue. O mesmo estudo apontou que à medida que a residência das pessoas analisadas era mais próxima da fundição maior era o nível de metais detectados no organismo da população local.

Dados de uma análise de biomarcadores de exposição ocupacional ao chumbo e ao cádmio em um grupo com 195 trabalhadores ativos da Plumbum em Santo Amaro, realizada em 1992 (um ano antes do fechamento da fábrica), pelo pesquisador José Antônio Menezes ­­Filho, professor da Faculdade de Farmácia da UFBA, revelaram que, na época, todos funcionários examinados apresentaram algum nível de contaminação, em maior ou menor grau. Parte deles teve concentração alta de Pb‐S (sulfeto de chumbo) no organismo, com índices entre 40 μg/dL e 50 μg/dL, superando o Valor de Referência da Normalidade (VR), que é de 40 μg/dL para Indicadores Biológicos de Exposição (IBE), geralmente utilizados para monitorar a exposição ocupacional ao chumbo. Outros ainda apresentaram valores superiores a 50 μg/dL, no limite do Índice Biológico Máximo Permitido (IBPM).

O pesquisador explica que o chumbo, no organismo humano, pode causar danos sistêmicos diversos como: ”anemia, hipertensão, danos renais, infertilidade, danos neurológicos diversos, tendo (até) mesmo associação com câncer, já que é considerado como possível carcinógeno humano pela IARC (sigla em inglês para Agência Internacional de Pesquisa em Câncer)”, pontua, salientando que a contaminação em níveis sanguíneos pode baixar rapidamente, caindo pela metade em dois meses, no entanto, nos casos em que os resíduos são depositados nos ossos, os efeitos duram anos e “os danos neurológicos são, na maioria das vezes, irreversíveis”.

Desfecho na Justiça

Diante do perigo da exposição ao chumbo e temendo que o dano socioambiental se tornasse ainda maior pela demora de uma solução na Justiça, o ex-funcionário da Plumbum, Adailson Pereira, de 61 anos, fundou em 2003 a Associação das Vítimas da Contaminação por Chumbo, Cádmio, Mercúrio e outros Elementos Químicos (AVICCA). Ele trabalhou com o beneficiamento de chumbo por seis meses, no último ano de funcionamento da fundição.

A organização foi idealizada para mobilizar os funcionários, que começaram a criar pautas de reivindicações para reparar o que passaram ao longo dos 30 anos de prestações de serviços, até o fechamento da fábrica nos anos 90.

Segundo o ex-operário e presidente da AVICCA, pouco mais de mil pessoas que passaram pela fábrica morreram e não tiveram a oportunidade, em vida, de ter os seus direitos assegurados. Ele conta que as certidões de óbito dos ex-funcionários não apontam para os danos provocados pela contaminação, mas todos os que tiveram problemas com a exposição aos metais tiveram no registro a avaliação de “infarto do miocárdio agudo”, ou “distúrbio renal”, que são efeitos provocados pela presença dos resíduos tóxicos no organismo.

“Foram quase 4 mil pessoas que passaram por essa fábrica, entre efetivos e prestadores de serviço, e hoje contabilizamos 1.200 pessoas mortas. A maioria morreu de falência múltipla de órgãos, fora os cânceres de ossos que tem no município de Santo Amaro, não diria nem só de trabalhadores. Santo Amaro é um município que tem um índice altíssimo de pessoas com doenças ósseas, além dos abortos espontâneos, quando os fetos que nasciam com deformação. Fizemos uma pesquisa dentro da maternidade e todos os bebês que nasceram com a patologia de falta dos membros e anencefalia em Santo Amaro são filhos de trabalhadores da antiga Cobrac”, relata.

Na trajetória à frente da associação, Pereira conta que já esteve em Brasília nove vezes, buscando resolução para o pleito dos contaminados na Câmara de Deputados, no Senado e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), chegando até à Presidência da República. Contudo, lamenta que, apesar do esforço, não tenha havido avanço nas resoluções das pautas. “Se me perguntarem quanto vale uma indenização, eu vou dizer, de coração aberto, que não queria estar contaminado por chumbo para receber nem R$1 bilhão, pois não vale a pena perder a saúde por dinheiro. A gente não sabe até quando esperar. A gente não está só lutando por um direito de indenização, a gente está lutando pelo direito de viver”.

Ao Estadão, a Advocacia-Geral da União (AGU) reconheceu a ciência da sentença para implantar um centro de referência para tratamento de pacientes vítimas de contaminação em Santo Amaro, contra a qual apelou com recurso representando a Funasa e a União, e recebeu da 6ª Turma do TRF da 1ª Região a manutenção da mesma obrigação firmada em sentença. Contudo, o órgão justificou a não construção da unidade de saúde, informando que a União teve deferido um pedido de suspensão da tutela antecipada perante a Presidência do Tribunal, suspendendo a obrigação de realizar a obra até o trânsito em julgado da ação principal.

“Diante da decisão proferida pelo Presidente do TRF1, que suspendeu a liminar proferida no processo mencionado, a AGU esclarece que não houve o cumprimento da determinação judicial, uma vez que ainda não houve trânsito em julgado desta ação”, informou a AGU em nota.

Sobre o caso de morosidade pontuado pelas vítimas em relação à tramitação do processo, o Conselho Nacional de Justiça afirmou ao Estadão que “qualquer cidadão pode acionar o CNJ caso considere injustificado o prazo para a prática de ato de competência jurisdicional ou administrativa do magistrado responsável pelo processo”. Contudo, o órgão afirmou não competir a ele o acompanhamento ou o pronunciamento a respeito do desfecho de processos judiciais.

“Como órgão de controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, o Conselho Nacional de Justiça não acompanha nem opina sobre a tramitação e desfecho de processos judiciais. Os magistrados, conforme prevê a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Magistratura, têm total independência para tomar suas decisões, que podem sempre ser questionadas em outras instâncias”.

Procurados pela reportagem, os representantes da Plumbum Comércio e Representações de Produtos Minerais e Industriais não responderam ao contato até o fechamento da matéria. Já o Tribunal de Justiça informou que o processo foi migrado para o Processo Judicial Eletrônico (PJE) e está tramitando com movimentação processual e as decisões disponíveis para consulta pública, sem menção ao tempo de espera das vítimas pelo desfecho judicial.

COM A PALAVRA, A AGU

“A sentença ratificou liminar anteriormente concedida para implantar um centro de referência para tratamento de pacientes vítimas de contaminação causada na região Santo Amaro/BA. Posteriormente, Acórdão da 6ª Turma do TRF da 1ª Região julgou os Recursos de Apelação da União e Funasa e manteve a obrigação firmada na sentença.

Da decisão do TRF1, A União, por meio da Advocacia-Geral da União, apresentou embargos de declaração, pedindo que o tribunal se manifeste sobre a ocorrência de Omissão e Erro material no julgamento.

Quando do deferimento da Liminar, a União ingressou com um pedido de suspensão da tutela antecipada perante a Presidência do Tribunal (Processo nº. 0020691-16.2013.4.01.0000), que foi deferido, suspendendo a citada obrigação até o trânsito em julgado da ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º da Lei 8437/92.

Diante da decisão proferida pelo Presidente do TRF1, que suspendeu a liminar proferida no processo mencionado, a AGU esclarece que não houve o cumprimento da determinação judicial, uma vez que ainda não houve trânsito em julgado desta ação.”

COM A PALAVRA, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO

“Informo que o processo foi migrado para o PJE =- Processo Judicial Eletrônico e está tramitando nesse Tribunal sob o número 0000257-49.2003.4.01.3300; a movimentação processual e as decisões estão disponíveis para consulta pública.”

COM A PALAVRA, O CNJ

“Como órgão de controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, o Conselho Nacional de Justiça não acompanha nem opina sobre a tramitação e desfecho de processos judiciais. Os magistrados, conforme prevê a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Magistratura, têm total independência para tomar suas decisões, que podem sempre ser questionadas em outras instâncias.

Em relação ao tempo de tramitação, qualquer cidadão pode acionar o CNJ caso considere injustificado o prazo para a prática de ato de competência jurisdicional ou administrativa do magistrado responsável pelo processo.”

COM A PALAVRA, A PLUMBUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MINERAIS E INDUSTRIAIS

A reportagem entrou em contato com representantes da Plumbum Comércio e Representações de Produtos Minerais e Industriais e aguarda resposta. O espaço está aberto para manifestação.

Colaborou Marco Faleiro, especial para o Estadão