Visual Law ganha força para aprimorar contratos jurídicos

Fernanda C. Frustockl La Rosa e Andressa Matanzas*

O mundo vem se modernizando e se tornando cada dia mais dinâmico, trazendo a necessidade de adaptação de atividades em diversos segmentos, e a prática jurídica não foge disto.

Contratos convencionais, celebrados em textos corridos, longos e com cláusulas extensas, muitas vezes já não atendem às necessidades negociais modernas. Nesse contexto, o conceito de Visual Law vem ganhando força para aprimorar a maneira de celebrar contratos.

Como esse recurso pode ser considerado relativamente novo para a realidade jurídica, é possível que cause algum estranhamento. Por este motivo, com este artigo pretendemos esclarecer algumas dúvidas que podem surgir sobre os contratos firmados com o auxílio de elementos visuais (Visual Law).

O Visual Law é uma subárea do Legal Design que pode ser definido como o uso de conceitos visuais do design, como fluxogramas, infográficos, imagens, fotos, entre outros, para produzir documentos jurídicos. Contratos, petições, pareceres, projetos ou qualquer outro documento jurídico podem conter elementos visuais, com o objetivo de melhorar a comunicação e a entrega das informações, sem perder o conteúdo e a validade jurídica.

Mas, o Visual Law não se resume apenas em trazer elementos do design para os documentos jurídicos. Em muitos casos, é necessário ajustar a linguagem para torná-la mais acessível e de fácil compreensão, adequando o texto à comunicação visual pretendida.

As vantagens em celebrar um contrato com visual law são muitas. Entre elas:

Simplifica conceitos complexos – Mantendo a intenção das partes, o uso de elementos visuais no contrato garante que os conceitos jurídicos mais complexos sejam simplificados, assim, o documento passa a clareza e segurança necessária para as partes contratantes e entrega um resultado mais efetivo;

Acelera e reforça o entendimento – Ao associar palavras e imagens, o cérebro compreende melhor as informações, e a mensagem passada chega de maneira mais eficiente e compreensível para os destinatários, além de passar mais credibilidade;

Protege o interesse das partes – Os contratos têm a função de organizar as relações entre os contratantes e proteger seus interesses. Se as partes não têm total segurança sobre o conteúdo do documento, não podem garantir que seus interesses estão sendo atendidos. Quanto mais claro o contrato, mais conflitos são evitados;

Promove acesso à justiça – A linguagem jurídica é extremamente técnica, o que prejudica o entendimento do conteúdo por pessoas que não são especializadas. Quando o conteúdo é simplificado, a compreensão dos documentos é aprimorada, permite negociações amigáveis e facilita que as partes saibam seus direitos.

Ainda que o contrato utilizando Visual Law seja elaborado de forma não convencional no mundo jurídico, ele é válido. A validade jurídica de um documento independe da sua complexidade. A legislação prevê requisitos (partes capazes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não proibida em lei) para celebração de um contrato válido, mas não veda o uso de elementos visuais para sua forma.

Apesar do formato inovador, ainda é preciso que um advogado esteja envolvido na elaboração de um contrato com uso de Visual Law. Advogados têm o conhecimento necessário para identificar quais são os requisitos legais do documento, os pontos com maior relevância e quais podem gerar problemas caso não cumpridos.

Apenas um advogado conseguirá identificar todos esses critérios e definir como a comunicação do texto e do visual pode ser mais assertiva e eficaz, sem perder a validade jurídica.

Não há vedações para quais contratos podem ser elaborados em Visual Law. Em conjunto com seus advogados, as partes podem definir, conforme a realidade da negociação, se querem optar por celebrar contratos utilizando Visual Law ou não.

*Fernanda C. Frustockl La Rosa, coordenadora da área de Contratos do b/luz Advogados

*Andressa Matanzas, área de Contratos do b/luz Advogados