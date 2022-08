Tribunal de Contas vê ‘risco à vida e à saúde de alunos, professores e funcionários’ após vistoria em 393 escolas no Estado de São Paulo

Salas de aula com mofos e infiltrações, lousas rachadas, banheiros sem manutenção e alimentos vencidos. Esse foi o cenário reportado nesta quinta-feira, 4, por fiscais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) após uma vistoria em escolas municipais e estaduais.

Documento Leia o relatório de vistoria PDF

Ao todo, 393 unidades de ensino em 319 municípios, incluindo a capital, foram fiscalizadas. A operação foi deflagrada para verificar a infraestrutura das escolas.

Os técnicos checam desde o fornecimento de água, manutenção e limpeza até as condições de uso e conservação de salas de aulas, banheiros, cozinhas, locais de convivência, pátios e quadras esportivas. A vistoria inclui ainda inspeções em transporte escolar, uniformes, equipamentos, materiais didáticos e computadores.

“Preliminarmente foram encontrados problemas que colocam em risco a vida e a saúde de alunos, professores e funcionários”, informou o órgão.

Em termos de infraestrutura, os principais problemas estão nos banheiros. Segundo relatório da vistoria, em 65% das escolas eles estão inadequados para uso. As irregularidades vão desde cabines vandalizadas até falta de água, papel higiênico, portas e dos próprios vasos sanitários.

As salas de aula também apresentaram problemas em 34% das escolas, como carteiras e ventiladores quebrados, lâmpadas queimadas e lousas danificadas.

Veja registros da operação: