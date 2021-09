Visão amazônica da soberania

Tive a oportunidade esta semana de proferir palestra sobre “Direito Internacional e conflitos bélicos”, no Comando Militar da Amazônia, órgão chefiado pelo General Theophilo com sua visão de brasilidade e ponderação de função social do militar, ao me pronunciar sobre este tema não tem como deixar de lado a questão da soberania, principalmente na região mais privilegiada e cobiçada de nosso planeta, a selva Amazônica, desde sempre visada a fim de internacionalizarem de maneira ilegal, até nos tempos de hoje de forma verbalizada, o ousado presidente da França, Emanuel Macron, que sugere ser de todos nossa terra, mas não compartilha a Champs-Elysées nem a Torre Eiffel, imputa, portanto, situação de constrangimento diplomático.

Para se entender a complexidade das pressões que envolvem as discussões é preciso distinguir claramente, as controvérsias legitimas sobre a condição daquele potencial de riqueza, tanto humana, como reserva de água, floresta, infinitas dimensões de exploração das tentativas agora já não tão sutis, acompanhado do tenente-coronel André Terra, pude acompanhar através de sua visão patriota e profissionalismo independente a importância de saber que pode ficar o ano inteiro sem precisar, mas pronto para se uma dia necessitar, o Exercito brasileiro, principalmente na área Amazônica esta preparada para nossa defesa.

O pretexto de forma caricatural mas nem por isto menos dramática é de que os governos brasileiros são incapazes de harmonizar o domínio sobre a área e os “direitos ambientais”, uma especie de propriedade do mundo, ameaçado de destruição e portanto, demandando intervenção dos “países mais evoluídos”.

Alias esta pretensão de impérios de se sobrepor a outros Estados causou no ultimo século milhões de mortes em diversas ondas de extrema crueldade e violência, ainda agora essas divergências geográficas terminou com a tragicômica em Cabul, com o presidente Biden considerando um sucesso, o maior fracasso na fantasia onipotente de interferir no destino dos povos.

Para aqueles que imaginam se tratar de teorias conspiratórias, basta observar o fim da União Soviética, arranjo totalitário que se desfez em varias republicas, eis que a história não se escreve com artifícios.

E é esta perspectiva que une o espirito do povo e da nação e é a própria razão de existir uma pátria: O brasil não pretende e não pleiteia interferir em países que negam imigração de forma radical e discriminatória.

Na sociedade liquida de Bauman, os conflitos bélicos se fazem muito mais com narrativas para o inconsciente coletivo do que com “drones” caçando terrorista.

*Flavio Goldberg, advogado e mestre em Direito