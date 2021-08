Virar o jogo: a importância do remarketing para recuperação das vendas

Há ocasiões em que suas vendas ficam abaixo do esperado, mesmo você tendo usado várias estratégias para obter bons resultados. Você já pensou por que alguém não compraria de você ou do seu cliente?

A primeira coisa é detectar os principais entraves dos clientes em relação ao seu e-commerce. Sim, por mais que você acredite que tudo ficou claro para eles, e que certamente eles desejariam comprar este ou aquele produto, muitas dúvidas e objeções podem ter restado, relacionadas a frete caro, prazo de entrega longo, falta de conteúdo, credibilidade e prova social, ou até mesmo questionamentos sobre a qualidade do produto.

Sobre o frete, vale a pena pensar em criar um valor fixo por área, frete grátis a partir de certo valor de compra ou frete grátis promocional por tempo limitado. Acerca do prazo de entrega longo, você pode estabelecer parcerias com empresas de logística que entreguem o mais rápido possível, principalmente nas capitais e nas cidades onde você tem mais vendas (aliás, você sabe quais são essas cidades? Se não, trate de levar esses dados!).

É preciso também investir em conteúdo, explorar tecnicamente seus produtos, contar histórias, apresentar diversas opções de uso. Lembre-se : cliente gosta de informação – quanto mais melhor! E não deixe de caprichar nas imagens do produto. Vivemos em um tempo muito imagético, portanto é essencial ter muita qualidade na exposição daquilo que você está oferecendo.

Além de ter uma boa visão do produto, os clientes também gostam de saber a opinião que outros clientes têm e sobre a sua marca. Mostre os bastidores do seu negócio, faça reposts de clientes, publique reviews. Isso ajuda a convencer novos usuários a comprarem, principalmente no caso de primeiras compras.

Esse aprimoramento do conteúdo prova que seu produto tem qualidade e vale a pena ser adquirido. Mas não se limite ao capricho apenas para falar dos produtos. Tenha redes sociais atrativas e um bom site.

Enfim, não desanime com o insucesso de vendas. Transforme as objeções que citei aqui em conteúdo e anúncios para remarketing. Seu funil vai ficar mais fluido e você aumentará a taxa de conversão em cada etapa das vendas!

*Diego Santana, empreendedor especialista em anúncios para e-commerce